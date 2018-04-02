Косово: произвол и его западные покровители

Сербия хочет хороших отношений с Россией

Албанская администрация «Республики Косово» постоянно идёт на провокации, заводя в тупик отношения с Белградом. Последний раз это произошло 26 марта в городе Косовска-Митровица, куда приехал глава канцелярии правительства Сербии по делам Косово и Метохии Марко Джурич. Европейский круглосуточный канал Euronews, вещающий в 150 странах, показал захват косовским спецназом сербского чиновника в ранге министра, который прибыл на заседание круглого стола. При этом косовский спецназ сопровождали автомобили миссии ЕС «по верховенству закона» (EULEX).

В Белграде операцию по захвату Джурича назвали актом запугивания сербов при поддержке США и ЕС. Операция была проведена с применением светошумовых гранат, слезоточивого газа и приёмов рукопашного боя. Пострадали 32 человека. Косовский режим, который не признаётся примерно третью государств-членов ООН, включая двух постоянных членов Совета Безопасности ООН (Россия и Китай), запрещает въезд на территорию Косово и Метохии многим сербским политикам, угрожая им арестом в случае пересечения административной границы. Белград трижды направлял уведомление о готовящемся визите Марко Джурича в Косовску-Митровицу, но Приштина решила продемонстрировать силу, устроив показательную акцию с унизительным арестом Джурича. После судебной процедуры в Приштине сербский министр был выдворен из края с формулировкой «за нелегальное пересечение границы».

Белград считает границы отторгнутого от Сербии автономного края Косово и Метохия административными, Приштина добивается их признания государственными. Это принципиальный вопрос. В настоящее время режим пересечения границы регулируется Соглашением о принципах нормализации отношений Белграда и Приштины, заключенным в апреле 2013 года при участии ЕС. МИД России, реагируя на инцидент 26 марта, сделал заявление: «Решительно осуждаем эту акцию, направленную на запугивание косовских сербов, произвол в отношении М. Джурича, являющегося главой сербской делегации на переговорах с Приштиной. Напрашивается вывод – Приштина, ЕС и США вообще не намерены считаться с правами и интересами сербов, настроены жестоко подавлять их стремление отстаивать свои легитимные интересы. Очевидно и то, что косовары, как их и учили, следуют примеру своих покровителей в США и Европе, попирающих основы международного права и действующих по принципу вседозволенности… Эта чрезвычайно опасная линия чревата рецидивом вооруженных столкновений в Косово, дестабилизацией в Балканском регионе в целом. Продолжение попыток установления контроля Приштины над сербонаселенными районами края со всей очевидностью воспламенит ситуацию, пустит под откос многолетние усилия международного сообщества по мирному постконфликтному урегулированию… Призываем всех, имеющих влияние на косовскую верхушку, осознать свою ответственность за происходящее и незамедлительно оказать на своих подопечных сдерживающее воздействие, способствовать деэскалации напряженности в Косово».

Президент Сербии Александар Вучич несколько раз в своих последних интервью отмечал, что по его информации похищение Марко Джурича организовали Хашим Тачи и Рамуш Харадинай («президент» и «премьер» Косово).

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Агентство Бета 28 марта сообщило, что накануне спецоперации по захвату Марко Джурича в Косовска-Митровице был проведен соцопрос об отношении граждан к косовскому вопросу. Опрос проводился с 16 по 20 марта, в нём участвовали 1203 человека, и 81 процент респондентов заявил, что не променяет Косово на вступление в Европейский союз. Торговать родиной сербы Северного Косово не собираются, сколько бы Рамуш Харадинай ни говорил об «интеграции севера». Правда, в том же социологическом опросе четверть опрошенных предположила, что нынешнее (или следующее) правительство Сербии всё-таки пойдёт на признание независимости «Республики Косово».

28 марта 2018 года по инициативе сербской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Сербии Александаром Вучичем. В сообщении пресс-службы Кремля об этом разговоре говорилось: «Обсуждена проблематика косовского урегулирования в контексте предпринятой 26 марта приштинскими властями в Косовской Митровице провокационной акции против главы Канцелярии по делам Косово и Метохии Правительства Сербии Марко Джурича. С российской стороны заявлено о решительном осуждении таких действий, являющихся нарушением резолюции Совета Безопасности ООН 1244. Подчёркнуто, что в основе косовского урегулирования должно лежать неукоснительное выполнение этой резолюции». (В резолюции Совбеза №1244, принятой 10 июня 1999 года, была подтверждена приверженность всех государств-членов СБ ООН «суверенитету и территориальной целостности Союзной Республики Югославии», включая автономный край Косово и Метохия).

Властную верхушку «Республики Косово» уже несколько лет раздирает конфликт между «президентом» Хашимом Тачи и «премьером» Рамушем Харадинаем. Последний стал «премьером» в сентябре 2017 года, когда партия «Сербский список» вошла в состав правящей коалиции в обмен на три министерских портфеля и перспективу создания в Косово Сообщества сербских общин (ССО), которое должно обладать собственной символикой, полномочиями местного самоуправления и другими атрибутами реальной автономии. Однако соглашение о создании ССО осталось на бумаге, а 16 января был убит один из лидеров косовских сербов Оливер Иванович. Убийцы не найдены.

После провокации с захватом Марко Джурича представители «Сербского списка» покинули коалицию и заявили, что десять муниципалитетов с преимущественно сербским населением в Косово сами сформируют Сообщество сербских общин в крае. Официальный Белград поддержал это решение. А 2 апреля министр иностранных дел и первый вице-премьер Сербии Ивица Дачич рассказал, что Великобритания потребовала у Белграда выслать российского дипломата. «Сербия, – прокомментировал Дачич, – не будет высылать российских дипломатов, мы хотим хороших отношений с Россией. Это верно, что Великобритания во время событий в Косово на прошлой неделе требовала от нас определиться по отношению к русским и выслать российского дипломата… Их занимало только это, другие вопросы их не беспокоили. Точно так же и мы должны заботиться о своих интересах…»