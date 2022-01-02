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Косово пошло на запрещённую дерзость с русским дипломатом. В ООН пришлось принять меры
02 января 2022, 11:35 • 265 • Политика
Власти Косова пошли на запрещённую дерзость с русским дипломатом. В Организации Объединённых Наций (ООН) пришлось принять меры.
Отметим, что в пятницу, 31 декабря глава МИД Косова Доника Гервала по предложению премьера республики Альбина Курти объявила персоной нон грата сотрудника миссии ООН от России в Косове и Метохии "из-за вредного влияния, которое нарушило национальную безопасность".
В ООН заявили о том, что не получали официальных уведомлений об этой ситуации, хотя в целом о ней знают. Об этом заявил представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик.
По его словам, миссия ООН в Косове и Метохии и штаб-квартира ООН "принимают соответствующие меры по обеспечению безопасности сотрудника, о котором идёт речь". При этом он подчеркнул, что миссия ООН не получала официальных уведомлений от властей Косова об объявлении персоной нон грата сотрудника миссии ООН в Косове и Метохии.
Дерзость по отношению к русскому дипломату, которую проявила Приштина, фактически запрещённая. Как пояснил Дюжаррик, "доктрина персоны грата не распространяется на персонал ООН и не предусмотрена положением о МООНК". Проще говоря, у Косова даже права нет выдворять подобным образом дипломатов ООН.
Известный политолог и публицист Александр Сосновский в своём Telegram-канале обратил внимание на ещё один немаловажный момент:
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