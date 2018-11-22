Косово обложило сербские товары пошлиной в 100%

Косово заявило, что Сербия проводит против него «агрессивную кампанию» на международной арене. В связи с этим товары, импортируемые в частично признанную республику из Сербии и Боснии и Герцеговины, обложены 100%-ным ввозным тарифом. В Сербии заявляют, что таким образом Косово пытается взять реванш за то, что ему в третий раз не удалось вступить в Интерпол.

Отметим, что в настоящий момент из Сербии в Косово экспортируется товаров на общую сумму в 460 миллионов долларов в год. Импорт косовских товаров в Сербию существенно меньше.

Косово неоднократно заявляло, что Босния и Герцеговина, а также Сербия не соблюдают правила европейской торговли. Из-за этого, настаивают косовские власти, их страна несет убытки.

Сербский министр торговли Рашим Ляйич объясняет этот косовский шаг тем, что частично признанной республике недавно не удалось вступить в Интерпол. Это был уже третий раз, когда заявка Косова на вступление в международную организацию была отклонена. Президент Сербии Александр Вучич впоследствии назвал данную ситуацию победой своей страны на мировой арене.