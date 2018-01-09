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Косово — не Сербия: Вучич готов сдать национальные интересы?

09 января 2018, 23:09  •  257 • В мире
Глубинные противоречия, последние десятилетия копившиеся в сербском обществе, вырываются на поверхность. СМИ сообщают о том, что впервые в современной истории Сербии появилась реальная опасность того, что руководство страны согласится на признание отделения Косово и Метохии
Тревогу забила патриотическая Демократическая партия Сербии, которая подозревает президента страны Александра Вучича в намерении сдать священную для всего народа землю. В подписанном многочисленными представителями сербской общественности обращении звучат опасения за будущее региона, насильственно отторгнутого от страны:
Будущие поколения не станут более несчастными, если мы оставим им этот вопрос нерешённым, но они станут более несчастными, если мы и себя, и их опозорим навсегда тем, что откажемся от Косово и Метохии, своей чести и своего Иерусалима. Этого никогда не делал ни один народ. Соглашаясь на такой прецедент, Сербия заклеймила бы себя и всех сербов позором и нанесла бы себе смертельный удар.
Смертельный удар — это, пожалуй, самое точное определение для возможного признания независимости Косово со стороны Белграда. В одном из интервью Вучич не исключал возможности того, что Сербия не будет препятствовать получению Косово кресла в ООН. И вот теперь может быть подписан так называемый Всеобщий документ о нормализации между Сербии и Косово, который и может изменить характер отношений между Белградом и Приштиной.
На президента оказывается колоссальное давление: с одной стороны, Запад требует признания независимости региона, с другой — сербский народ не простит ему такого шага, и, возможно, будет поднят вопрос об импичменте. Не исключены и массовые волнения или госпереворот. Принципиальную позицию в данном вопросе занимает Сербская Православная Церковь. Один из подписавшихся под обращением — митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий — уверен, что Сербию толкают по тому же пути, что и Черногорию, которая недавно насильно была втянута в НАТО.
Всем хорошо известно, какова позиция наших главных врагов — НАТО и США — и по отношению к Черногории, и по отношении к Сербии. Им удалось заставить черногорские власти отказаться от истоков черногорского государства. Теперь этого требуют от Сербии и Вучича. К сожалению, тот путь, который выбрал Вучич в своей комбинаторике и недоверие к его шагам стало причиной для составления обращения.
Сербия действительно находится в окружении врагов. Со всех сторон вдоль её границ — страны НАТО, организации, которая 19 лет назад бомбила Белград и, скажем, Черногорию, руководство которой в прошлом году сделало эту бывшую часть Югославии 29-м членом Североатлантического альянса.
Самоубийство Сербии: Вучич сдаст Косово Западу?
Вучич на протяжении всей своей политической карьеры пытался балансировать между Западом, с одной стороны, и сербским народом и Россией — с другой. В последнее время давление на Белград по вопросу Косово заметно усилилось, и существует вероятность, что Вучич сдастся. Тогда последним шансом на сохранение священной косовской земли для сербов будет веское слово России.
Но и тут не всё так просто. Москве будет сложно помочь сербам в косовском вопросе, если от них отвернётся Белград. Доктор политических наук, научный сотрудник белградского Института европейских исследований Стеван Гайич призывает разделять волю руководства Сербии и народа страны:
Таки да: выдвинута новая версия атаки на Хмеймим
Касательно России, мы опасаемся по поводу заявления президента Путина о том, что эта страна будет согласна с любым решением, которое по Косово сделает Белград. А это допускает возможность того, что если Белград примет антигосударственное решение, Москва с этим согласится, так как это будет официальная позиция Сербии.
Сербское правительство, находящееся под сильнейшим давлением, не является волеизъявителем сербского народа. В данной ситуации важно понять, в чём стратегический интерес России: поддерживать политическую элиту, которая имеет весьма опосредованное отношение к Сербии и России и может смениться в любой момент, или защитить народ, который на протяжении веков мы считаем нашими ближайшими братьями. В любом случае, когда падет последний сербский бастион в этом вопросе, окончательное решение по Косово будет приниматься не в Белграде, а в Москве. И оно должно быть выверенным.
Афанасьев Андрей

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