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Косо на русских смотреть не стоит: Лукашенко сравнил Белоруссию и Россию с Ираном и США

10 января 2020, 05:54  •  10 • Политика
Александр Лукашенко советует белорусам не смотреть косо на русских, иначе это поставит крест на независимости Минска. При этом он сравнил Белоруссию и Россию с Ираном и США.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко вновь прокомментировал отношения белорусов и русских. Своими мыслями он поделился на церемонии вручения специальной премии деятелям культуры и искусства "За духовное возрождение".
По словам политика, белорусы должны жить в своей стране, но ни в коем случае не смотреть косо на соседей, включая Россию. Если же произойдёт столкновение двух народов, то это поставит крест на Белоруссии.
В качестве правильной модели поведения Лукашенко привёл конфликт между Ираном и США.
"Сегодня отношения белорусов и россиян - показатель того, как должны развиваться отношения не только между братскими государствами, не только между соседями, но и вообще. Даже между США и Ираном: потузались, потузались, по морде надавали друг другу и тихонечко договариваются", - заявил он.
Ранее белорусский президент Александр Лукашенко отметил, что вопрос о возможности объединения Белоруссии и России в одно государство должны решать народы двух стран. Он не боится проведения выборов общего главы государства, но время для принятия конституции Союзного государства ушло якобы из-за Москвы, начавшей строить дом с крыши.
Политик также добавил, что на переговорах об углублённой интеграции из повестки исключили тему дорожной карты, подразумевавшей создание наднациональных органов и единого эмиссионного центра. Впрочем, Александр Лукашенко готов в случае своего очередного переизбрания на пост главы государства реализовать все дорожные карты, связанные с процессом интеграции с Россией.
Сейчас Москва и Минск находятся на так называемом этапе раздорожья, который необходимо преодолеть.

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