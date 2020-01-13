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«Коснётся небольшого числа пользователей»: сотовые операторы начали повышать тарифы на связь

13 января 2020, 14:54  •  119 • В России
Российские операторы сотовой связи начали повышать стоимость архивных тарифов. Изменения в тарифах «Мегафона» начнут действовать уже с 13 января, а для абонентов «Вымпелкома» повышение цен начнётся с 16 января. Операторы объяснили такую меру ростом потребления услуг абонентами, а также расходами на развитие инфраструктуры и реализацию новых требований законодательства.
 
РИА Новости © Кирилл Каллиников
 

Два российских оператора сотовой связи на этой неделе повысят стоимость архивных тарифов. Изменения в тарифах «Мегафона» начнут действовать уже с 13 января, а для абонентов «Вымпелкома» (торговая марка «Билайн») повышение цен начнётся с 16 января.

«Мегафон» вынужден пойти на такой шаг в связи с ростом потребления услуг абонентами, заявили представители компании РИА Новости. В пресс-службе оператора подчеркнули, что изменения коснутся только небольшого числа пользователей.

В пресс-службе «Вымпелкома», в свою очередь, пояснили, что прибегли к данной мере в связи с расходами на интенсивное развитие инфраструктуры и на выполнение новых требований российского законодательства, в частности антитеррористических законов и закона об устойчивом Рунете.

Гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин в разговоре с RT отметил, что сотовая связь — это сфера, которая требует повышения надзора со стороны госорганов.

«Дело в том, что сейчас операторы связи — это тот бизнес, который требует большей регуляции со стороны государства, потому что тема информационной безопасности сейчас во главе любого нового процесса», — отметил он.

Эксперт пояснил, что затраты сотовых операторов увеличиваются в связи с требованиями регулятора по выполнению всех норм и так или иначе затрагивают пользователей.

«Для этого есть разные формы, в том числе повышение стоимости старых тарифов. По сути, оператор предлагает новые конфигурации, в которых он делает меньше затрат, но при этом они также выгоднее для пользователя, а архивные сформированы по старым подсчётам, поэтому, конечно, в первую очередь на них повышают цены», — добавил Щельцин.

  • globallookpress.com
  • © Paul Zinken

Напомним, поправки в антитеррористическое законодательство, известные как «пакет Яровой», были разработаны депутатом Ириной Яровой и сенатором Виктором Озеровым и подписаны президентом России Владимиром Путиным в 2016 году. Нововведения включают в себя новые уголовные статьи за международный терроризм, за несообщение о готовящемся теракте, а также ужесточение наказания за экстремизм. Наказанию подвергаются также публичные призывы к терроризму и его оправдание в интернете.

Кроме того, операторы связи и интернет-компании будут обязаны в течение полугода хранить текстовые сообщения, голосовую информацию, изображения, звуки и видео. Также операторы должны будут хранить данные о фактах приёма, передачи и доставки сообщений в течение трёх лет, а интернет-компании — в течение года. Всю информацию операторы при необходимости обязаны передавать спецслужбам без решения суда. Также в соответствии с законом операторов связи, мессенджеры и соцсети, которые используют шифрование данных, обяжут помогать спецслужбам в расшифровке посланий.

Кроме того, в 2019 году вступил в силу закон об устойчивом Рунете. Он предполагает, что специальный центр мониторинга и управления сетью будет обеспечивать работу услуг связи в стране, если возникнут какие-либо экстраординарные ситуации, в том числе угрозы отключения из-за рубежа.

«Создаётся инфраструктура, позволяющая обеспечить работоспособность российских интернет-ресурсов в случае невозможности подключения российских операторов связи к зарубежным корневым серверам сети интернет», — говорится в пояснительной записке.

Кроме того, этот центр будет координировать усилия операторов связи в непредвиденных случаях, а к обеспечению устойчивости рунета привлекут специалистов РКН, ФСБ, ФСО, операторов связи и производителей оборудования.

Информацию госорганов и госпредприятий в интернете также дополнительно защитят шифрованием.

Владимир Путин ранее пояснял, что главная цель нового закона — обеспечить надёжное функционирование Рунета.

«Речь совсем не идёт о каких-то ограничениях в интернете... Мы должны обеспечить надёжное функционирование Рунета — российского сегмента интернета. Вот на что направлен этот закон, только на это», — пояснял президент.

Аналитик TelecomDaily Илья Шатилин в беседе с RT отметил, что цены на мобильную связь в России — одни из самых низких в мире.

«Мы на пороге строительства сетей пятого поколения. Для того чтобы на это были какие-то деньги, тоже нужно увеличить тарифы, потому что сейчас в России мобильная связь — одна из самых дешёвых в мире, когда у тебя за пять долларов, условно говоря, есть безлимитный интернет, какое-то количество бонусов», — пояснил он.

Аналитик добавил, что с учётом инфляции рост цен становится неизбежным.

«Связь будет дорожать, наверное, до уровня хотя бы Восточной Европы», — добавил Шатилин.

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