Коснётся более чем 3,5 млн граждан: в России вступает в силу гаражная амнистия

С 1 сентября в России вступает в силу закон о гаражной амнистии. Граждане смогут оформить на себя земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, на которых размещены их гаражи, возведённые до 30 декабря 2004 года. Как отметили в Госдуме, нововведение устраняет давно существующий правовой пробел.

С 1 сентября вступает в силу закон о гаражной амнистии, который поможет урегулировать вопросы приобретения гражданами прав на гаражи и земельные участки, на которых они расположены. Документ был подписан президентом Владимиром Путиным 5 апреля 2021 года.

Теперь граждане смогут оформить на себя земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, на которых размещены их гаражи, возведённые до 30 декабря 2004 года. Речь идёт не только о капитальных строениях, но и о некапитальных, если земля под ними была выделена гаражному кооперативу.

Вместе с тем нововведение не распространяется на самострой и подземные гаражи при многоэтажках и офисных комплексах. Для легализации гаража следует обращаться в органы местного самоуправления. Регионы вправе утверждать дополнительные перечни документов.

Консультациями по связанным с гаражной амнистией вопросам будут заниматься филиалы Федеральной кадастровой палаты Росреестра, рассказали в ведомстве.

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«Территориальные органы ведомства и филиалы ФГБУ «ФКП Росреестра» будут консультировать граждан по вопросам оформления гаражей, а также обеспечат взаимодействие с кадастровыми инженерами для своевременной и качественной подготовки документов», — цитирует ТАСС сообщение ведомства.

Бесплатно получить в собственность землю под построенным когда-то гаражом можно до 1 сентября 2026 года. Ожидается, что нововведение коснётся более чем трёх с половиной миллионов граждан.

«Большое количество гаражей построено давно, некоторые — ещё в советское время. Ими пользуются граждане, но юридически они никак не оформлены. По этой причине они не могут быть проданы или переданы по наследству. Мы этот правовой пробел устранили. Это справедливое решение. Теперь граждане смогут бесплатно оформить в собственность земельные участки, на которых давно находятся их гаражи», — подчеркнул Володин.

В поддержку законодательной инициативы ранее высказывался глава правительства Михаил Мишустин. По его словам, законопроект является «восстановлением справедливости». По словам Мишустина, «если у человека был гараж, нужно сделать всё возможное, чтобы он его оформил».

При этом Мишустин рассказал, что сам пострадал в связи с отсутствием закона о гаражной амнистии.

«У меня был гараж — его, к сожалению, мы не смогли удержать», — заявил глава правительства в ходе выступления в Госдуме в июле 2020 года.

Член комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков назвал гаражную амнистию одним из законов, который действительно оказывает прямую поддержку гражданам.

«Это действительно документ, который направлен на защиту интересов автовладельцев. Я думаю, что многие люди скажут спасибо за такую законодательную поддержку их материальных интересов», — сказал депутат в беседе с RT.

Партнёр аналитического агентства «Автостат» автоэксперт Игорь Моржаретто назвал меру нужной, при этом отметив, что степень удобства нововведений можно будет оценить лишь после оформления первых гаражей в собственность.

«Насколько это удобно для людей, будет понятно, когда закон действительно вступит в силу, когда люди пойдут оформлять свои гаражи. А вообще это нужная мера, потому что у нас, по разным расчётам, от 3 до 4 млн (может, и больше) гаражей, парковок и так далее, построенных до 2004 года, оказались вне закона», — сказал Моржаретто в беседе с RT.

По его словам, для решения накопившихся в этой сфере проблем предложены «достаточно простые методы».

Добавим, что в конце августа в Госдуме также выступили с инициативой продлить дачную амнистию. Соответствующий документ внесён на рассмотрение председателем комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым и первым вице-спикером Совфеда Андреем Турчаком.

Крашенинников заявил, что новые нормы позволят легализовать жилые дома, построенные до вступления в силу Градостроительного кодекса России, то есть до 14 мая 1998 года, на земельных участках, в отношении которых у граждан отсутствуют правоустанавливающие документы.

Напомним, что программа дачной амнистии действует уже более 14 лет и позволяет зарегистрировать права на индивидуальные жилые дома в упрощённом порядке. В декабре 2020 года её действие продлили до 1 марта 2026 года.