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Коснётся более чем 3,5 млн граждан: в России вступает в силу гаражная амнистия
01 сентября 2021, 13:55 • 52 • В России
С 1 сентября в России вступает в силу закон о гаражной амнистии. Граждане смогут оформить на себя земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, на которых размещены их гаражи, возведённые до 30 декабря 2004 года. Как отметили в Госдуме, нововведение устраняет давно существующий правовой пробел.
РИА Новости © Александр Уткин
С 1 сентября вступает в силу закон о гаражной амнистии, который поможет урегулировать вопросы приобретения гражданами прав на гаражи и земельные участки, на которых они расположены. Документ был подписан президентом Владимиром Путиным 5 апреля 2021 года.
Теперь граждане смогут оформить на себя земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, на которых размещены их гаражи, возведённые до 30 декабря 2004 года. Речь идёт не только о капитальных строениях, но и о некапитальных, если земля под ними была выделена гаражному кооперативу.
Вместе с тем нововведение не распространяется на самострой и подземные гаражи при многоэтажках и офисных комплексах. Для легализации гаража следует обращаться в органы местного самоуправления. Регионы вправе утверждать дополнительные перечни документов.
Консультациями по связанным с гаражной амнистией вопросам будут заниматься филиалы Федеральной кадастровой палаты Росреестра, рассказали в ведомстве.
«Территориальные органы ведомства и филиалы ФГБУ «ФКП Росреестра» будут консультировать граждан по вопросам оформления гаражей, а также обеспечат взаимодействие с кадастровыми инженерами для своевременной и качественной подготовки документов», — цитирует ТАСС сообщение ведомства.
Бесплатно получить в собственность землю под построенным когда-то гаражом можно до 1 сентября 2026 года. Ожидается, что нововведение коснётся более чем трёх с половиной миллионов граждан.
В поддержку законодательной инициативы ранее высказывался глава правительства Михаил Мишустин. По его словам, законопроект является «восстановлением справедливости». По словам Мишустина, «если у человека был гараж, нужно сделать всё возможное, чтобы он его оформил».
При этом Мишустин рассказал, что сам пострадал в связи с отсутствием закона о гаражной амнистии.
«У меня был гараж — его, к сожалению, мы не смогли удержать», — заявил глава правительства в ходе выступления в Госдуме в июле 2020 года.
Член комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков назвал гаражную амнистию одним из законов, который действительно оказывает прямую поддержку гражданам.
«Это действительно документ, который направлен на защиту интересов автовладельцев. Я думаю, что многие люди скажут спасибо за такую законодательную поддержку их материальных интересов», — сказал депутат в беседе с RT.
Партнёр аналитического агентства «Автостат» автоэксперт Игорь Моржаретто назвал меру нужной, при этом отметив, что степень удобства нововведений можно будет оценить лишь после оформления первых гаражей в собственность.
По его словам, для решения накопившихся в этой сфере проблем предложены «достаточно простые методы».
Добавим, что в конце августа в Госдуме также выступили с инициативой продлить дачную амнистию. Соответствующий документ внесён на рассмотрение председателем комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым и первым вице-спикером Совфеда Андреем Турчаком.
Крашенинников заявил, что новые нормы позволят легализовать жилые дома, построенные до вступления в силу Градостроительного кодекса России, то есть до 14 мая 1998 года, на земельных участках, в отношении которых у граждан отсутствуют правоустанавливающие документы.
Напомним, что программа дачной амнистии действует уже более 14 лет и позволяет зарегистрировать права на индивидуальные жилые дома в упрощённом порядке. В декабре 2020 года её действие продлили до 1 марта 2026 года.
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