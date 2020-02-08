«Космос все считали безопасной зоной»: НАТО обвинило Россию в преследовании американского спутника

Страны Запада якобы подвергаются опасности в космосе, поскольку неподалёку от их спутников находятся российские и китайские космические аппараты. Об этом заявил командующий Объединёнными вооружёнными силами НАТО по трансформации Андре Ланата. Он также рассказал о неком запущенном Россией спутнике, который преследует американский разведывательный аппарат, в результате чего космос больше нельзя считать безопасной зоной. По мнению экспертов, очередная подобного рода байка призвана побудить страны альянса к увеличению оборонных взносов. При этом в Госдуме обвинения представителя НАТО назвали «абсолютно смехотворными и беспочвенными».

Исходящая от России и Китая опасность распространилась на космическое пространство, заявил командующий Объединёнными вооружёнными силами НАТО по трансформации французский генерал Андре Ланата в интервью Washington Examiner. По его словам, тот факт, что российские и китайские космические аппараты маневрируют неподалёку от спутников западных стран демонстрирует опасность, которой подвергаются западные державы в космосе.

«Это ключевой вопрос. Мы должны быть уверены, что даём нашим силам поддержку в космосе», — заявил Ланата.

Он также рассказал о запуске Россией небольшого спутника, который якобы следует за американским разведывательным аппаратом.

«До этого момента космос все считали безопасной зоной, но это больше не так», — отметил представитель НАТО.

О каком именно аппарате говорил американский генерал, неизвестно. Сам он никаких более конкретных данных не приводил. Возможно, он имел в виду запуск с космодрома Плесецк, который состоялся в ноябре 2019 года, когда российские военные отправили в космос ракету-носитель с искусственным спутником Земли (ИСЗ). Однако, как сообщалось, он предназначен для мониторинга состояния отечественных космических аппаратов, а не для преследования натовских ИСЗ.

Генерал НАТО Андре Ланата

© STEPHANE DE SAKUTIN / AFP

По его словам, реагировать на подобные угрозы страны Запада должны будут самостоятельно, так как НАТО «не имеет объектов в космосе» и не намерено нести ответственность «за принятие конкретных мер по защите тех или иных национальных космических объектов».

«Эта проблема должна решаться отдельными нациями, а не альянсом», — констатировал он.

При этом в ноябре 2019 года генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг заявлял, что НАТО признало космос новой оперативной сферой альянса.

21 января министр иностранных дел Сергей Лавров на общем собрании Российского совета по международным делам отмечал, что НАТО затевает опасную игру, пытаясь внести дестабилизацию в две новые среды — космос и киберпространство.

«Мы уже много раз говорили о том, что эта линия во многом оправдывается попыткой внедрить в мировой обиход концепцию миропорядка, основанного на правилах, пытаясь подменить тем самым сформированную после Второй мировой войны международно-правовую архитектуру, в центре которой — Организация объединённых наций», — отмечал глава МИД РФ.

«Очередные истории и сказки»

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин считает выдвигаемые военачальником НАТО обвинения в адрес России и Китая «абсолютно смехотворными и беспочвенными».

«Очередная байка, которая позволяет наращивать оборонный бюджет... Каждый раз, когда хотят какие-то бюджеты освоить и попытаться где-то завладеть полностью ситуацией, конечно, они объясняют, что это только борьба против России, которая «угрожает», — заявил RT парламентарий.

В свою очередь, политолог Юрий Светов обратил внимание на комичность ситуации, которую генерал Североатлантического блока пытается представить как опасность для западных стран.

«То есть если российские и китайские космические аппараты наблюдают за американскими, то это плохо, это нарушение всего порядка, а когда то же самое делают американцы, то это всё во благо мира», — заметил он.

По его словам, такого рода заявления являются триггером для того, чтобы страны Запада задумались об увеличении оборонных взносов в НАТО.

«Мы постоянно слышим эти истории и сказки. Призыв всё время звучит: нужно увеличить оборонный бюджет что США, что НАТО в целом, что отдельных членов НАТО для того, чтобы противостоять России и Китаю. Две эти страны объявлены стратегическими противниками США. Когда деньги будут выделены, мы услышим слова о том, что американская военная техника на три головы выше, чем российская и китайская. Понятно, что космос становится сейчас ещё более активной сферой соперничества. Решение Трампа о создании космических войск США, я думаю, скоро приведёт к тому, что такого рода войска появятся и у НАТО», — поясняет собеседник RT.

При этом военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин указывает, что именно американцы пытаются милитаризировать космическое пространство, попутно обвиняя в этом Россию и Китай.

«На самом деле все эти манёвры совершают США. Вообще, надо всегда иметь в виду, что, если американцы кого-то в чём-то обвиняют, значит, они сами уже это сделали. Это такой признак. Поэтому все эти крокодиловы слёзы, которые проливают различные адмиралы или политики, выеденного яйца не стоят, это сплошное лицемерие и фарисейство», — заявил он в разговоре с RT.