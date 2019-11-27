Космос под присмотром: какими возможностями обладают российские спутники-инспекторы

Российские военные запустили с космодрома Плесецк ракету-носитель с искусственным спутником Земли (ИСЗ), который предназначен для мониторинга состояния отечественных космических аппаратов. Об этом сообщается на сайте Минобороны РФ. Речь идёт о так называемом спутнике-инспекторе. Ранее данный тип ИСЗ вызвал обеспокоенность на Западе из-за способности наблюдать за зарубежными аппаратами. Как полагают эксперты, в условиях развязанной США милитаризации космоса Россия вынуждена развивать системы защиты своей орбитальной группировки. Одним из способов обороны является совершенствование «инспекционных» возможностей отечественных спутников.

Воздушно-космические силы РФ провели успешный запуск спутника-инспектора с государственного испытательного космодрома Плесецк (Архангельская область), сообщает пресс-служба Минобороны России. На орбиту космический аппарат (КА) был выведен ракетой-носителем лёгкого класса «Союз-2.1в». Со спутником поддерживается устойчивая телеметрическая связь, все его системы функционируют в штатном режиме.

«Космический аппарат, созданный на базе унифицированной многофункциональной космической платформы, выведен на целевую орбиту, с которой может осуществляться мониторинг состояния отечественных спутников. Оптическая аппаратура также позволяет производить съёмку поверхности Земли», — говорится на сайте Минобороны.

«Средства защиты и противодействия»

Спутник-инспектор — один из видов космических аппаратов, призванный обеспечить безопасность функционирования орбитальной группировки РФ. По данным британского аналитического агентства Jane's, с 2013 по 2017 год Москва запустила несколько экспериментальных аппаратов. Они якобы способны маневрировать, перемещаясь на сотни километров, и проводить осмотр зарубежных искусственных спутников Земли (ИСЗ).

Утверждается, что 23 июня 2017 года ракетой-носителем «Союз-2.1в» Россия вывела на орбиту три «инспектора»: «Космос-2519», «Космос-2521» и «Космос-2523». По мнению британских аналитиков, подобные аппараты являются частью противоспутникового арсенала РФ.

По данным американского издания The Space Review, ИСЗ типа «Космос», а также другие небольшие спутники-инспекторы разрабатываются в рамках проекта 14K167 «Нивелир». Для передвижения по орбите они используют «псевдоимпульсы» — этот способ маневрирования экономичен в плане расхода топлива. Кроме того, в перспективе российские спутники-инспекторы станут менее заметны для средств наблюдения благодаря специальному радиопоглощающему покрытию.

Со ссылкой на доклад Фонда за безопасный мир и на собственные источники The Space Review пишет, что Москва создаёт множество противоспутниковых наземных и авиационных комплексов для вывода из строя ИСЗ на околоземной орбите (около 200—1200 км от Земли). Также российские предприятия якобы разрабатывают спутники типа «Буревестник», способные поражать аппараты в геостационарном поясе (порядка 35,7 тыс. км).

В декабре 2017 года «Известия» сообщили о том, что предприятия «Роскосмоса» в интересах Минобороны РФ разработали новый спутник-шпион массой до нескольких сотен килограммов. В его задачи входит оптическое наблюдение. В военном ведомстве подтвердили распространённую газетой информацию, но отказались раскрывать подробности проекта.

Изображение спутника на околоземной орбите

Gettyimages.ru

© Jose Luis Stephens / EyeEm

В августе 2018 года на конференции по вопросам разоружения в Женеве помощница госсекретаря США Илем Поблет заявила, что новейшие российские ИСЗ действительно способны выводить из строя зарубежные спутники. По её словам, Соединённые Штаты обеспокоены «очень ненормальным поведением» аппаратов, запущенных РФ.

Как указывает The National Interest, российские спутники-инспекторы могут выполнять множество разнообразных задач — от охраны российских ИСЗ до вывода из строя объектов потенциального противника. В то же время издание отмечает, что РФ — не единственная страна, у которой есть космические аппараты, обладающие боевым потенциалом.

В частности, подобные аппараты стоят на вооружении Соединённых Штатов. В пример The National Interest привёл ИСЗ Phoenix, способный «похищать» космические аппараты, и беспилотную летающую лабораторию X-37B Orbital Test Vehicle, военное предназначение которой Пентагон не раскрывает.

Как заявил в беседе с RT военный эксперт Юрий Кнутов, развитие отечественных ИСЗ-инспекторов и комплексов противоспутникового вооружения является ответом России на последовательную милитаризацию космического пространства, которую проводит Вашингтон.

«X-37B был создан для выполнения самых разнообразных задач. У меня нет сомнения, что данный аппарат может осматривать и повреждать спутники. Его преимущество заключается в возможности находиться на орбите в течение длительного срока (порядка двух лет)», — констатировал Кнутов.

По мнению собеседника RT, существуют основания полагать, что в настоящее время X-37B используется для сбора информации об иностранных спутниках, включая российские ИСЗ. Кнутов уверен, что американский космолёт представляет опасность для российской и китайской орбитальных группировок.

«X-37B и планы Вашингтона относительно усовершенствования космического эшелона ПРО делают неизбежной милитаризацию космоса и открывают гонку вооружений. Это факт, с которым приходится считаться. Поэтому претензии США и некоторых западных стран к нашим спутникам-инспекторам беспочвенны. Россия вынуждена создавать средства защиты и противодействия в космическом пространстве», — подчеркнул Кнутов.

Поддержание баланса

Основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев в комментарии RT отметил, что последние годы Минобороны России уделяет большое внимание вопросу защиты орбитальной группировки. Как пояснил эксперт, вывод из строя даже части орбитальной группировки может привести к катастрофическим последствиям для обороны и экономики любой страны мира.

«Зависимость от спутников в современном мире просто огромная. Это навигация, связь, наблюдение, разведка, целеуказание. Между тем эффективных способов защиты ИСЗ (наподобие ПВО) не существует и вряд ли они появятся в обозримой перспективе. В итоге ведущие державы развивают средства наступательного характера. Наиболее уязвимы аппараты на околоземной орбите. Их относительно легко вывести из строя кинетическим воздействием — как с орбиты, так и с Земли», — сказал Корнев.

По словам аналитика, Россия стремится обзавестись широким арсеналом противоспутникового вооружения, чтобы иметь возможность нанести гарантированный ответный удар в случае агрессии против отечественной орбитальной группировки.

Подготовка ракеты-носителя для вывода на орбиту космических аппаратов

© Министерство обороны РФ

При этом Москва делает акцент на разработке «гуманных» средств выведения из строя ИСЗ. Они представлены комплексами радиоэлектронной борьбы, лазерами и спутниками-инспекторами. Последние, как предполагает собеседник RT, могут в том числе «отгонять» незваных гостей, защищая тем самым орбитальную группировку РФ от осмотра иностранными ИСЗ-шпионами.

Повышение оборонного потенциала отечественной орбитальной группировки осуществляется посредством развития технологий технического зрения. Этому научному направлению была посвящена конференция, которая прошла в середине октября в технополисе «Эра» (Анапа). На ней Военно-космическая академия имени Можайского (Санкт-Петербург) представила проект перспективной бортовой системы наблюдения космического пространства.

Данный комплекс технического зрения сможет отслеживать перемещение аппаратов, представляющих потенциальную угрозу для орбитальной группировки РФ. Прежде всего речь идёт о зарубежных спутниках-инспекторах. Средства наблюдения планируется устанавливать на ИСЗ массой до 200 кг, которые будут находиться на высоте 2—3 тыс. км.

Как пояснил Корнев, уже сейчас в арсенале российской армии достаточно большое количество средств, способных различными способами выводить из строя спутники. Противоспутниковым потенциалом обладают зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф» и С-500 «Прометей», истребитель-перехватчик МиГ-31 с обновлённой ракетой «Контакт», лазерный комплекс «Пересвет», система постановки помех спутниковой аппаратуре «Тирада-2.3».