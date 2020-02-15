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Космос опасен, или По принципу русской матрёшки

15 февраля 2020, 03:24  •  92 • Война
США обеспокоены противоспутниковым оружием России и Китая
Пентагон не может обеспечить защиту своих военных спутников в случае атак на них средствами радиоэлектронной борьбы, лазерного, а также обычного (кинетического) оружия. По крайней мере, так говорится в опубликованном недавно отчёте департамента оперативных испытаний и оценок Министерства обороны США за 2019 финансовый год.
Директор департамента Роберт Белер пишет, что не располагает возможностями для оценки живучести американских военных спутников в условиях боевых действий в космосе.
Буквально через несколько дней после публикации доклада Роберта Белера командующий Космическими силами США генерал Джон Реймонд в интервью журналу Time рассказал о растущей российской угрозе по отношению к американской военной спутниковой группировке. По его словам, недавно «российский космический аппарат начал маневр приближения к американскому спутнику». Иногда «россиянин» приближался к «американцу» на расстояние меньше 100 миль. «Мы рассматриваем это поведение как необычное и вызывающее беспокойство, сказал Реймонд. Такой маневр потенциально может создать опасную ситуацию в космосе».
Военные аналитики США впервые заметили «странности в поведении русских» после того, как 26 ноября прошлого года Россия вывела этот спутник на орбиту с космодрома в Плесецке ракетой-носителем «Союз». Российский спутник провёл на орбите две недели, после чего, к удивлению американских разведчиков, он разделился на две части. Первый спутник как бы «родил» второй, меньших размеров. «Я представляю себе, что эта система работает по принципу русской матрешки, – сказал генерал Реймонд. Второй спутник вышел из первого».
6 декабря 2019 года агентство ТАСС сообщило, что Минобороны РФ провело «эксперимент по отделению малого спутника от запущенной ранее унифицированной многофункциональной космической платформы». В сообщении говорилось, что космический аппарат в расчетное время был выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами воздушно-космических сил (ВКС). Как уточнили в пресс-службе ВКС, «спутник создан на базе унифицированной многофункциональной космической платформы и может на орбите осуществлять мониторинг состояния отечественных спутников».
Генерал Реймонд, похоже, встревожился тем, что российские спутники смогут «осуществлять мониторинг» и американских спутников. В какой-то степени это действительно так.
Оба российских спутника, «Космос-2542» и «Космос-2543», в середине января «примостились» рядом с американским спутником, идентифицированным как USA 245, или KH-1, и входящим в разведывательную спутниковую группировку Keyhole-CRYSTAL Национального управления военно-космической разведки США (National Reconnaissance Office).
Что же касается «странных» действий российских спутников, то к стыду военно-космической разведки США они были впервые зафиксированы астрономом-любителем Майклом Томпсоном, который поделился своими наблюдениями в «Твиттере»: «Орбита относительно наблюдаемого объекта подобрана весьма умно, ее неплохой «дизайн» позволяет «Космосу-2542» наблюдать одну из сторон КН-11, когда оба спутника оказываются в потоке солнечного света. Зато когда они входят в зону «затмения», «Космос» уже передвинется на другую сторону, – сообщает Томпсон. – Множество этих обстоятельств говорит за то, что российский „инспекционный" спутник на самом деле „инспектирует" хорошо известный американский спутник-шпион».
Директор Национальной разведки США Дэниел Коутс, выступая на слушаниях в спецкомитете по разведке сената в феврале 2018 года, заявил, что Москва и Пекин стремятся обзавестись противоспутниковым оружием, чтобы «снизить эффективность» Вооружённых сил США и их союзников. Китай впервые испытал свое противоспутниковое оружие ещё в 2007 году. По данным разведслужб США, 11 января кинетическим перехватчиком, запущенным баллистической ракетой, Китай успешно уничтожил свой собственный, выведенный из эксплуатации метеорологический спутник Feng Yun 1C (FY-1C) на высоте около 850 км. То есть Китай продемонстрировал наличие у него противоспутникового оружия.
В том же году в The Washington Times появился материал о разработке Китаем и Россией космических вооружений, угрожающих «исконным» интересам США в космосе. В статье цитировались слова главы военной разведки генерал-лейтенанта Майкла Мэйплза на слушаниях в Сенате США: «Ряд стран продолжает разрабатывать средства, потенциально способные угрожать космическим аппаратам США, а некоторые даже приступили к развертыванию систем с антиспутниковыми возможностями, таких как лазерные дальномеры для определения параметров орбит спутников и баллистические ракеты с ядерными боеголовками».
Что имел в виду генерал-лейтенант, упоминая о лазерных дальномерах, неясно. Возможно, он подразумевал российский комплекс слежения за околоземным пространством «Окно» в Таджикистане или сообщение портала Defence News о том, что Китай «обстрелял лазерами большой мощности американский спутник-шпион, пролетавший над территорией Китая».
К этому надо добавить, что весной 2019 года противоспутниковое оружие испытала Индия, сбив аппарат на низкой околоземной орбите с помощью противоспутниковой системы А-SAT. Об этом сообщил премьер-министр Индии Нарендра Моди в обращении к нации. В 2019 году в клуб стран, обладающих технологией космического перехвата баллистических целей, вошел Израиль. На американском полигоне на острове Кадьяк (Аляска) был успешно испытан комплекс «Хец-3» – противоракета осуществила заатмосферный кинетический перехват.
Ещё раньше, в 2013 году, Китай провел испытания трёх малых спутников, и предполагается, что они являются частью секретной программы разработки противоспутниковой системы: один из спутников был оснащён манипулятором и во время полёта изменил орбиту на 150 км, сблизившись с другим на небольшое расстояние. Манипулятор может использоваться для захватывания или сбивания других спутников. По данным Стратегического командования США, 30 октября 2015 года были проведены успешные испытания противоспутниковой ракеты Dong Neng-3, запущенной с китайского ракетного испытательного комплекса Korla. Это третья противоспутниковая ракета, разработанная в КНР.
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В СССР в качестве противоспутникового оружия были выбраны спутники-перехватчики, которые должны были сблизиться с целью и взорвать боеголовку со шрапнелью. В 1979 году эта система противоспутниковой обороны (программа «истребитель спутников») была поставлена на боевое дежурство. До рассекречивания информации о советской противоспутниковой системе считалось, что США имеют приоритет в разработке противоспутникового вооружения.
Как известно, отлично сбивает космические аппараты российский ЗРК С-500. Способен нести противоспутниковые ракеты истребитель-перехватчик Миг-31. В России создан комплекс противоракетной и противокосмической обороны «Нудоль» с ракетой 14А042, а также радиолокационно-оптический комплекс распознавания космических объектов 45Ж6 «Крона», способный находить, распознавать спутники и наводить на них МиГи. В его составе несколько станций, разбросанных по всей территории России.
Time пишет, что американские военные были шокированы действиями российских космических спутников-инспекторов, вплотную приблизившихся к американскому спутнику-шпиону: «Брайан Уиден, бывший офицер ВВС и специалист по космической безопасности в фонде Secure World утверждает, что положение российских спутников позволяло им определить, на какую точку на Земле был нацелен KH-11». Российские спутники могли также установить частоту излучаемых американским спутником сигналов, узнать, как осуществляется связь с KH-11, и даже перехватить некоторые из его сигналов.
Владимир ПРОХВАТИЛОВ

Фонд Стратегической Культуры

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