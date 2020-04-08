Космос на продажу: зачем Трамп подписал указ о праве США на ресурсы Луны

Любые попытки стран приватизировать космос неприемлемы. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал подписание Дональдом Трампом указа «О поощрении международной поддержки в отношении добычи и эксплуатации космических ресурсов». Документом провозглашается право американцев на разработку недр Луны и других внеземных тел, а также ставятся под сомнение международные нормы, регулирующие деятельность стран в космосе. Как заявили в МИД России, мировое сообщество не должно допустить превращения космического пространства в арену конфликтов. По мнению экспертов, односторонние шаги, которые предпринимает Вашингтон в этом вопросе, неприемлемы и опасны.

Приватизация космоса неприемлема, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он прокомментировал указ американского лидера, нацеленный на поощрение коммерческой деятельности США на Луне и других небесных телах.

По словам Пескова, решению Белого дома ещё предстоит дать юридическую оценку.

«Но всё-таки какая-то приватизация космоса в тех или иных формах, — а сейчас я затрудняюсь сказать, можно ли это расценивать как попытку приватизации космоса,— такие попытки были бы неприемлемы», — заявил он.

В свою очередь заместитель генерального директора «Роскосмоса» Сергей Савельев заявил, что агрессивные планы США по присвоению себе права на добычу космических ресурсов вредят международному сотрудничеству.

«Попытки экспроприации космического пространства и агрессивные планы по фактическому захвату территорий других планет едва ли настраивают страны на плодотворное сотрудничество», — приводит слова Савельева РИА Новости.

Как отметили в МИД России, Москва исходит из равенства всех стран в деле исследования и использования космического пространства в мирных целях.

«Непонятно, по какому праву администрация США пытается отвести лишь себе лидирующую роль в формировании глобальной повестки дня по столь чувствительному международному вопросу», — говорится в комментарии ведомства.

В МИД призвали мировое сообщество принять коллективные меры в целях «недопущения превращения космического пространства, включая Луну и другие небесные тела, в арену международных разногласий и конфликтов».

Правовая неопределённость

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп подписал указ «О поощрении международной поддержки в отношении добычи и эксплуатации космических ресурсов», в котором утверждается право Вашингтона на разработку полезных ископаемых в космическом пространстве.

Первый раздел документа напоминает об американской директиве о космической политике от 2017 года, которая предусматривает возвращение человека на Луну, а также отправку миссии на Марс и другие небесные тела. Подразумевается, что в космических проектах смогут принять участие коммерческие структуры, которые будут заниматься добычей полезных ископаемых за пределами Земли.

Космический корабль Boeing CST-100 Starliner на ракете Atlas V

Reuters

© Steve Nesius

Как говорится в президентском указе, США не являются стороной Соглашения о деятельности государств на Луне и других небесных телах от 1979 года и не считают его эффективным или необходимым инструментом в вопросе содействия коммерческим предприятиям по разработке природных ресурсов за пределами Земли.

Помимо этого, в документе констатируется наличие юридической неопределённости в вопросе прав на добычу космических ресурсов из-за различий в указанном соглашении и Договоре о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства 1967 года.

«Ввиду этого, государственный секретарь выступает против любых попыток со стороны других иностранных государств или международных организаций толковать Соглашение о деятельности на Луне как документ, каким-либо образом выражающий нормы обычного международного права», — говорится в указе.

При этом американцы должны иметь право осуществлять промышленную разведку, добычу и эксплуатацию ресурсов в космическом пространстве «в соответствии с применимым правом».

«В юридическом и физическом смысле космическое пространство является уникальной областью человеческой деятельности, и Соединённые Штаты не рассматривают его в качестве всеобщего достояния», — отмечается в документе.

Курс Америки, говорится в указе, в этой области заключается в том, чтобы поощрять международную поддержку добычи космических ресурсов государственным и частным сектором «в соответствии с применимым правом». При этом Госдепу поручается «стремиться к разработке» совместных заявлений и договоров с иностранными государствами о безопасном ведении добычи космических ресурсов.

Международный аспект

Напомним, Генассамблея ООН в декабре 1966 года одобрила Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела. В январе 1967 года документ был подписан СССР, Великобританией и США. Всего на сегодняшний день к нему присоединились более 100 государств. В нём говорится о том, что космическое пространство «не подлежит национальному присвоению ни путём провозглашения на них суверенитета, ни путём использования или оккупации, ни любыми другими средствами».

При этом все станции, установки, оборудование и космические корабли на Луне и других небесных телах «открыты для представителей других государств — участников настоящего Договора на основе взаимности», говорится в документе.

Космическая миссия "Аполлон-11", 20 июля 1969 г.

Reuters

© Neil Armstrong / NASA

Ещё один международный договор о космосе был принят Генассамблеей ООН в 1979 году. Текст Соглашения о деятельности государств на Луне и других небесных телах во многом совпадает с договором от 1967 года. Документ провозглашает исключительно мирное использование Луны и других небесных тел, а также запрещает вывод на лунную орбиту объектов с ядерным оружием и любыми видами оружия массового уничтожения.

Договором запрещается создание на Луне военных объектов. Что же касается использования Луны, то это «является достоянием всего человечества и осуществляется на благо и в интересах всех стран, независимо от степени их экономического или научного развития».

Этот документ ратифицировали только 18 стран, среди которых не было ни СССР, ни США.

Как отметил в беседе с RT заместитель председателя Совета РАН по космосу, научный руководитель Института космических исследований Российской академии наук Лев Зелёный, старые соглашения действительно ограничивают коммерческое использование ресурсов в космосе и были в большей мере направлены на академические исследования.

«Сейчас ситуация меняется, нужны новые правила, новый договор. И все страны возражают против принципа «кто первый встал, того и тапочки». В США думают, что раз они заявили, теперь всё будет по их правилам, но это не так», — пояснил эксперт.

Лев Зелёный напомнил о попытках США закрепить за собой территории на Луне вокруг зон посадки своих космических кораблей «Аполлон».

«Но тогда речь шла о небольших участках. Сейчас это более серьёзная заявка, что несомненно вызовет реакцию на международном уровне. Скорее всего, на ближайшей Ассамблее ООН будет большая дискуссия по этому поводу», — считает эксперт.

Мировое сообщество нуждается в новом международном договоре, регулирующем деятельность стран в космосе, уверен Зелёный, однако выработать его без участия ключевых игроков, включая Россию, не получится.

«Россия является одним из главных игроков на этом поле, потому что у неё есть своя лунная программа. Нужно отметить, что дискуссия уже идёт на уровне комитета ООН по мирному использованию космоса, возник серьёзный спор. Пока достичь консенсуса не удаётся, потому что многие страны, включая Россию и Китай, возражают против того подхода, который практикуют США», — добавил эксперт.

Астрономические планы

Подписанию Трампом указа о добыче полезных ископаемых в космосе предшествовала целая кампания американской администрации, направленная на возвращение США на Луну. В мае 2019 года Белый дом запросил у конгресса дополнительно $1,6 млрд на проект высадки американских астронавтов на Луну к 2024 году.

«При моей администрации мы восстановим былое величие NASA и вернёмся на Луну, а затем полетим на Марс», — написал президент США в Twitter.

Напомним, последнюю высадку на Луну американцы осуществили в 1972 году.

Reuters

© Jim Young

Но с 2011 года, когда была свёрнута программа «Шаттл», NASA не проводило пилотируемых полётов в космос. Сейчас американские астронавты и грузы доставляются на МКС российскими ракетами.

Новая лунная программа США уже получила название «Артемида». По словам главы NASA Джима Брайденстайна, к 2024 году на поверхность Луны будет высажена первая женщина. При этом изначально в NASA планировали провести пилотируемый полёт к Луне только в 2028 году. Эти расчёты были пересмотрены в начале 2019 года под давлением администрации Трампа.

Впрочем, эксперты сомневаются, что NASA сможет выполнить распоряжение политического руководства и урезать сроки.

«США вполне могут создать плацдарм на Луне, но явно не к 2024 году, а разве что к 2028 году», — пояснил руководитель Института космической политики Иван Моисеев.

Космические амбиции Трампа не ограничиваются Луной. В июне 2019 года он призвал NASA сосредоточиться на подготовке марсианской миссии, поскольку на Луне американцы уже побывали. В свою очередь, глава NASA заявил, что первый пилотируемый полёт на Марс может состояться уже в 2033 году.

Луна, согласно планам Вашингтона, должна стать для США источником ресурсов. Как заявил в прошлом году вице-президент США Майк Пенс, американские астронавты не просто «совершат визит» на естественный спутник Земли, но и начнут разрабатывать его ресурсы.

По мнению экспертов, решение Белого дома провозгласить право США на добычу полезных ископаемых Луны и других космических тел в одностороннем порядке, неприемлемо.

«Возможно, США пытаются таким образом «застолбить» своё право на недра Луны. Сейчас лунные программы есть не только у США, но и у ряда других стран, тема набирает актуальность, поэтому Трамп и предпринял такой шаг. Но, вообще говоря, сейчас, на фоне пандемии коронавируса, не самый лучший момент для делёжки лунного пространства», — отметил Лев Зелёный.

Похожей точки зрения придерживается заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

«США действуют в своём стиле. Американское руководство уверено, что любые интересующие США территории и ресурсы должны становиться именно их достоянием. Однако такая политика не соответствует нормам и духу международного права», — отметил эксперт в беседе с RT.

По словам Шаповалова, своими действиями США бросают вызов всей планете, поскольку добывать ресурсы в космосе со временем захотят очень многие страны.

«Если освоение Луны будет проходить не по общим для всех международным правилам и нормам, а лишь на базе национальных законов, это может привести к резкому обострению конкуренции и напряжённости, а также новой гонке вооружений. Поэтому необходимо создание на международном уровне специального правового режима для использования ресурсов в космосе. В данном случае надо сотрудничать, а не соперничать», — подытожил эксперт.