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Космонавт Евгений Тарелкин победил в праймериз "Единой России" в Забайкалье

04 июня 2018, 05:09  •  59 • Политика

ЧИТА, 4 июня. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Герой России, космонавт Евгений Тарелкин победил в предварительном голосовании (так называемые праймериз) по отбору кандидатов "Единой России" на сентябрьские выборы депутатов законодательного собрания Забайкальского края. Об этом в понедельник корреспонденту ТАСС сообщил секретарь регионального отделения партии Сергей Михайлов.

"Тарелкин занял первое место в ходе голосования, прошедшего 3 июня в Шилкинском избирательном округе", - сказал Михайлов. Он напомнил, что Тарелкин является уроженцем поселка Первомайский Шилкинского района.

3 июня "Единая Россия" проводила в Забайкалье предварительное голосование по отбору выдвиженцев партии в заксобрание региона. На территории края работали 168 счетных участков в 25 избирательных округах. По словам Михайлова, явка составила около 6,5%, жалобы на ход голосования не поступали.

"Сейчас мы дадим победителям время подготовить все документы, необходимые для выдвижения, и в течение месяца в регионе будет проведена партийная конференция, на которой и будет определен список представителей нашей партии на предстоящих выборах", - добавил секретарь регионального отделения "Единой России".

Тарелкин родился 29 декабря 1974 года в поселке Первомайский Читинской области. В мае 2012 года был бортинженером дублирующего экипажа космического корабля "Союз ТМА-04М". В октябре 2012 года отправился на корабле "Союз ТМА-06М" на Международную космическую станцию для участия в основной экспедиции МКС-33.

Выборы депутатов третьего созыва Законодательного собрания Забайкальского края состоятся 9 сентября, в единый день голосования.

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