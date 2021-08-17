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Космическое око: на что способна новейшая российская радиолокационная станция «Сула»
17 августа 2021, 08:00 • 206 • В России
На оборонной выставке IDEF 2021 в Турции российское предприятие «Радиофизика» представит новейшую радиолокационную станцию наблюдения за космическими объектами «Сула». Об этом RT сообщила начальник отдела маркетинга компании Дарья Шелудько. Особенность изделия заключается в скромных размерах антенного полотна, которое позволяет мониторить ситуацию на дальности до 6 тыс. км. Станция имеет секционно-модульный принцип архитектуры, что позволяет в сжатые сроки развернуть её на местности или территории воинской части. Эксперты полагают, что «Сула» способна эффективно отслеживать космический мусор, спутники и боевые части баллистических ракет.
Макет радиолокационной станции наблюдения за космическими объектами «Сула» © RT
На открывшейся 17 августа в Стамбуле оборонной выставке IDEF 2021 ПАО «Радиофизика» (входит в состав концерна «Алмаз-Антей») представит новейшую радиолокационную станцию (РЛС) наблюдения за космическими объектами «Сула». Об этом RT сообщила начальник отдела маркетинга предприятия Дарья Шелудько.
Отличительная особенность РЛС «Сула» — наличие модуля, в который интегрированы приёмные и передающие устройства. Это позволило сделать станцию достаточно компактной. Например, размер антенного полотна, способного сканировать пространство на дальности до 6 тыс. км, составляет 8×8 метров.
Антенна РЛС построена на основе модульной цифровой активной фазированной антенной решётки (АФАР). По информации разработчика, она обеспечивает станции «высокие информационные характеристики, пропускную способность и помехозащищенность».
АФАР превосходит радары пассивного типа по мощности, надёжности и дальности, отмечают разработчики. Помимо этого, активная антенна способна обнаруживать большее количество объектов благодаря увеличенному диапазону углов отклонения главного луча.
Дальность и компактность
Импульсная излучаемая мощность «Сулы» составляет 500 кВт. Сектором ответственности станции является почти вся верхняя полусфера, а сектором электронного сканирования — конус с углом при вершине 40 градусов.
«Сула» работает в диапазоне частот дециметровых и сантиметровых длин волн, позволяющих отслеживать передвижение спутников, космического мусора и других объектов на орбите.
На дальности в пределах 1,5 тыс. км РЛС способна фиксировать объекты с эффективной площадью рассеяния (ЭПР) 0,01 кв. м. Как пояснили эксперты, чем меньше ЭПР, тем ниже радиолокационная заметность носителя. Однако, учитывая характеристики РЛС «Сула», она гарантирует высокую эффективность обнаружения любых объектов в космическом пространстве.
Правда, с увеличением дистанции значение ЭПР объектов, которые способна «видеть» РЛС, возрастает. Так, на расстоянии до 4,5 тыс. км станция наблюдает предметы с эффективной площадью рассеяния до 1 кв. м, а на дальности в пределах 6 тыс. км — до 5 кв. м.
«РЛС обеспечивает получение координатной и некоординатной информации о космических объектах. Полученная в процессе функционирования информация регистрируется на энергонезависимых носителях, а также в реальном времени передаётся потребителю», — говорится в буклете «Радиофизики».
Тип и характеристики каналов передачи данных предприятие согласовывает с заказчиком в индивидуальном порядке. Будущему эксплуатанту предлагается использовать спутниковые системы, радиорелейные комплексы, оптоволоконные линии и другие средства.
В состав станции входят антенный пост с системой охлаждения и кондиционирования, средства связи и передачи данных, инженерный комплекс с системой автономного бесперебойного электропитания и пожарным депо, метеостанция, ремонтная и учебно-тренировочная базы.
«Благодаря секционно-модульной архитектуре станцию можно развернуть в короткие сроки. Например, наша антенна создана на базе конструкций, которые перевозятся железнодорожным транспортом и потом быстро собираются на месте будущего дежурства», — пояснила Шелудько.
Как подчеркнула собеседница RT, ключевые достоинства станции заключены в «дальности, компактности, модульном принципе построения антенной системы и относительно невысокой стоимости».
«Технологический прорыв»
Как считают эксперты, в определённой степени функционал «Сулы» в российской армии сейчас выполняют некоторые станции командно-измерительных комплексов Космических войск РФ и многофункциональная РЛС «Дон-2Н», которая входит в состав системы ПРО Москвы А-135.
В частности, «Дон-2Н» способен сопровождать до 100 баллистических целей, обеспечивать селекцию боевых блоков, целеуказание и наведение противоракет, входящих в систему А-135. РЛС оснащена приёмными и передающими фазированными антенными решётками.
Расположенный в Софрино объект осуществляет «непрерывный радиолокационный контроль» на высоте до 40 тыс. км. Однако РЛС является намного более габаритной, чем «Сула». «Дон-2Н» похож на усечённую правильную пирамиду высотой более 30 м и длиной у основания 140 м.
Станция системы ПРО эксплуатируется 9-й дивизией противоракетной обороны. Помимо выполнения задач для нужд Минобороны, станция может использоваться для мониторинга ситуации с космическим мусором. Так, «Дон-2Н» способен обнаруживать объекты диаметром 5 см на расстоянии в 1,5—2 тыс. км.
В комментарии RT ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ РАН) Натан Эйсмонт заявил, что, исходя из доступных характеристик, «Сула» может выполнять значительный объём работы, связанный с фиксацией космического мусора.
«Сула» — довольно мощная РЛС, и она хорошо подходит для обнаружения мусора, хотя, конечно, у российских военных есть и другие станции, способные делать примерно то же самое. В любом случае, военные заинтересованы в том, чтобы лучше следить за ситуацией с космическим мусором, потому что он представляет серьёзную опасность для нормального функционирования группировки спутников», — пояснил Эйсмонт.
По мнению эксперта, информация, которая поступает от «Сулы» и других станций, которые эксплуатирует Минобороны РФ, позволяет определять координаты обломков на орбите и прогнозировать их сближение с космическими аппаратами.
После команды из центра управления спутники с помощью специальных двигательных систем совершают манёвр и избегают повреждения. Наибольшую опасность космический мусор представляет для аппаратов дистанционного зондирования Земли, поясняет Эйсмонт.
«По данным «Роскосмоса», на орбите более 7 тыс. тонн мусора. Источниками главной угрозы для спутников являются предметы размером около 10 см и больше. Их в космосе около 25 тыс. Причём при их столкновении со спутниками, естественно, будут образовываться новые фрагменты. Для защиты спутников важно использовать ресурсы «Сулы» и иных станций с функцией наблюдения за космическими объектами», — подчеркнул собеседник RT.
При этом Эйсмонт считает, что «Сула» представляет собой многофункциональную РЛС и, помимо мониторинга космического мусора, способна выполнять военные задачи. Аналогичной точки зрения придерживается и директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин.
Одним из ключевых достоинств детища специалистов «Радиофизики» он назвал невысокий уровень потребляемой энергии. По его словам, с увеличением технических возможностей радиолокационных станций особую актуальность приобрела проблема повышения расхода электроэнергии.
«Многие характеристики этой РЛС по понятным причинам засекречены, но из того, что известно, можно сделать вывод, что у неё относительно скромный уровень энергопотребления, а масштаб технического потенциала огромен», — сказал Подберёзкин.
Как полагает эксперт, появление «Сулы» — «результат большого технологического прорыва» оборонной промышленности России. По мнению Подберёзкина, станция наблюдения за космическими объектами — широко востребованное изделие как в российских Воздушно-космических силах, так и войсках зарубежных государств.
«Неслучайно «Сулу» представляют на международных выставках, в том числе за рубежом. Это означает, что Россия продвигает РЛС на экспорт. Я думаю, что такая станция необходима любому государству, которое всерьёз занимается развитием своих оборонительных возможностей», — подытожил Подберёзкин.
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