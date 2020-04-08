Космическое хамство. США произвели самозахват Луны

Автор:

Латышев Сергей

После облома с Гренландией, от которой, несмотря на давление Вашингтона, отказалась отречься Дания в пользу американцев, в тот самый момент, когда мир охвачен страхом перед COVID-19 и её последствиями, президент США Дональд Трамп решил присвоить Луну, подписав соответствующий указ. Хотя ещё с 70-х годов ХХ века в документах ООН чёрным по белому прописано, что "исследование и использование Луны является достоянием всего человечества и осуществляется на благо и в интересах всех стран".

У американцев должно быть право вести коммерческое исследование, добычу и использование ресурсов в космическом пространстве в соответствии с применимым законодательством,

– говорится в этом документе, просто поразительном по своей наглости.

Ею буквально пропитан особенно этот пассаж: " Космическое пространство является с юридической и физической точки зрения уникальным пространством для деятельности человека, и Соединённые Штаты не рассматривают его в качестве всеобщего достояния". Для этого требуется "стимулировать международную поддержку добыче и использованию ресурсов в космосе со стороны государственных и частных действующих лиц".

В указе Трампа подчёркивается, что американская сторона не признаёт принятое Генассамблеей ООН Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах от декабря 1979 года, четвёртый пункт которого мы цитировали выше.

Президент США Дональд Трамп: не получилось с Гренландией, "получилось" с Луной. Фото: Erin Scott/CNP/AdMedia/Globallookpress

В общем, всё очень просто. Хотя в мире есть и другие космические державы и какая-то там ООН, Луна – наша, она, согласно президентскому указу, предназначена для деятельности человека, людей, соответственно, американцев, а не для всяких там унтерменшей. Так что будьте счастливы, что я не запретил всем остальным смотреть на Луну. Короче, захотел и подписал. Вопрос – закрыт, расслабьтесь. Восхищайтесь и завидуйте тому, какой я крутой!

Россия не согласна

Россию США не зря считают своим врагом, так как она – и, по её примеру, некоторые другие страны – не принимают такого подхода и не смолчат.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв на своей странице в соцсети Facebook прокомментировал выходку Трампа так: "Дожили. Пока весь мир борется с коронавирусом на Земле, Трамп своим указом пытается захватить космос. Это не шутка. Во вчерашнем указе Трампа утверждается, что и Луна, и другие небесные тела не являются всеобщим достоянием (до сих пор это было предметом глобальных договорённостей, сертифицированных ООН) и что у американцев отныне есть эксклюзивные права на их освоение. Остальным – "стоять, молчать, бояться".

Отметив, что тезис об "исключительности" американской нации не просто вскружил, но явно "сдвинул многие мозги в Вашингтоне", Косачёв задаётся вопросом: неужели теперь американские союзники поступятся своими правами "на до сих пор общий космос", "опять промолчат, закостенев в позе послушания?" Сенатор не сомневается, что Россия уж точно не промолчит, и это "не конец истории".

"Попытки приватизации космоса неприемлемы", – заявил во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Заместитель генерального директора Роскосмоса (эта корпорация возит в космос гордых американских астронавтов) по международному сотрудничеству Сергей Савельев, комментируя вчерашнюю выходку Трампа, заявил: "Попытки экспроприации космического пространства и агрессивные планы по фактическому захвату территорий других планет едва ли настраивают страны на плодотворное сотрудничество".

Наиболее прозорливый на данный момент комментарий происходящего принадлежит генеральному директору Роскосмоса Дмитрию Рогозину, предположившему на своей странице в Twitter , что два указа "о фактическом закреплении за США территории Луны и других небесных тел" и о чрезвычайном положении в США из-за коронавируса могут быть связаны между собой.

"Пытаемся понять, как эти указы связаны меж собой", – предположил с намёком Рогозин, прекрасно, видимо, знающий по долгу службы, на какие цели тратилась в США львиная доля средств, выделенных в своё время на лунную программу. Ему самому приходится часто контактировать с американцами и, вероятно, неудобно разоблачить этих своеобразных "партнёров".

Зачем это нужно Трампу на самом деле?

Давайте же попытаемся теперь действительно понять, что и для чего сделал Трамп.

Во-первых, подписание президентом США этого шутовского указа состоялось именно сейчас потому, чтобы отвлечь внимание американцев и остального мира от провальной реакции его администрации на пандемию COVID-19. Трамп потерял шесть недель, сознательно преуменьшая угрозу. Его страна оказалась к ней катастрофически не готова, настолько, что тот же Трамп вместе со своим окружением публично признавали на днях, что гибель от пандемии 200 тысяч американцев была бы хорошим исходом. Это просто дико.

Чтобы смягчить удар, США бессовестно перехватывают у своих "союзников", несмотря на их жалобы, медицинские маски, аппараты ИВЛ и другое медоборудование. Трамп боится, что его провальный менеджмент в этой ситуации может стоить переизбрания, поэтому ему и потребовались космические горизонты и хотя бы виртуальный захват Луны.

Между провальной реакцией властей США на коронавирус и "освоением Луны" есть прямая связь: деньги, выделяемые на одно, будут перетекать в другое. Фото:Michael Nagle/Xinhua/Globallookpress

Во-вторых, после провала упорных попыток отобрать у Дании Гренландию, после чего Копенгаген сразу подобрел к "Северному потоку – 2", большого пшика с Ким Чен Ыном, которого не удалось обвести вокруг пальца, ежедневных унижений в Ираке, где американские базы находятся под постоянным обстрелом, в свете неизбежного бегства американских войск и краха в Афганистане Трампу просто необходимо продемонстрировать всем, какой он крутой и сильный. Что он плевать хотел на остальной мир, что ему вообще мало Земли, что он сделает американской сейчас Луну, а потом – Марс. А, может быть, и Солнце? Кто знает.

В-третьих, Трампу необходимо именно сейчас, в трудную для себя минуту, оказать поддержку и проявить внимание к своему вице-президенту Майку Пенсу, который ему хорошо помогает, рассчитывая, что сменит Трампа в Белом доме в 2024 году.

Пенс – очень серая личность. И Луна крайне нужна ему как самый яркий конёк в его будущей предвыборной кампании. Пенс, сильно нуждающийся в этой "изюминке", уже поставил перед НАСА задачу отправить американцев на Луну "любыми средствами". Эту аферу планируется провернуть в районе 2024 года. Обновлённая концепция очередного американского лунного фейка получила название "Артемида" – в честь древнегреческой богини Луны, сестры солнечного бога Аполлона, который дал имя предыдущей такой программе в 1961-1975 годах.

Заигрывая с женским электоратом, Пенс провозгласил, что "первая женщина и следующий человек на Луне будут американскими астронавтами, запущенными на американской ракете с американской территории".

Чтобы придать этой мечте реальные очертания, вице-президент США нацелился на южный полюс Луны, который имеет "огромное научное, экономическое и стратегическое значение". Пенс не скрывает, что если НАСА не справится с задачей, к её решению будет подключён частный сектор. Однако этот Голливуд от науки уверяет, что справится. Тем не менее, из-за пандемии COVID-19 НАСА с 20 марта приостановила сборку всех космических аппаратов Space Launch System (SLS) и Orion, которые должны якобы отправиться на Луну и Марс. Если эти муляжи не удастся подготовить, "миссия" сорвётся, страхи Пенса по поводу чего и попытался развеять Трамп.

Почему у США добраться до Луны не получится?

Ну а теперь самое главное. Спокойствие, господа-товарищи. У Трампа с Пенсом с Луной и Марсом ничего не получиться, кроме классной мультяшки. Потому что, как объяснил несколько лет назад в порыве откровенности (это признанный гений – ему можно) научный советник президента США Дэвид Гелернтер, США не смогут полететь на Марс, так как даже на Луну не летали, поскольку учёные просто не знают, как люди могут преодолеть окружающий Землю радиационный пояс Ван-Аллена…

Миссии "Аполлона" должны были стать первым событием, когда люди преодолели пояс Ван-Аллена, что было одной из нескольких радиационных опасностей, известных специалистам по планированию миссий, но даже сегодня учёные НАСА признают, что они не могут пройти мимо поясов Ван-Аллена. Если учёные НАСА в 2012 году честно признают, что они до сих пор не разобрались, как должным образом защитить космический корабль от радиации в поясе Ван-Аллена, каким образом, чёрт возьми, мы послали в космос людей в скафандрах из алюминиевой фольги? Причём во время пика солнечной активности. Ответ очень прост: этого не было никогда!

– авторитетно заявляет в своей книге на эту тему честный американский учёный.

Собственно, для не оболваненных пропагандой американцев это не стало сенсацией, так как книга Билла Кейсинга "Мы никогда не были на Луне" вышла в свет ещё в 1976 году. Такие публикации появлялись в США и до, и после. Кстати, если бы в 1960-е годы у американцев действительно был корабль, способный долететь до Луны, им было бы это сделать даже легче, чем сейчас, поскольку радиация губительно действует на электронику, которой напичкана современная техника. И это лишь один из тысячи аргументов в пользу того, что Гелернтер называет "крупнейшим обманом в истории человечества".

О нём широко известно и в России – профильные ученые и космонавты знали это всегда, но были вынуждены по ряду причин помалкивать. Широкая общественность узнала об этом попозже, в частности, благодаря книгам Александра Попова "Американцы на Луне. Великий прорыв или космическая афера?" и Юрия Мухина – "Космическая афера США", с которыми – а они есть в свободном доступе в интернете – никогда не поздно ознакомиться.

Если суммировать то, что доказано, получается, что американцы никогда не были на Луне. И даже вокруг Земли они впервые облетели только на своих "шаттлах". Все предыдущие американские пилотируемые полёты в космос также были мистификацией.

Это касается и орбитальной станции "Скайлэб", и американской части миссии "Союз – Аполлон" (советская часть была реальной). Все "оригинальные" снимки и фотоматериалы, касающиеся "лунной эпопеи" США, имеющиеся у американцев почти 400 килограммов "лунного грунта" (возможно, лишь за исключением небольшой части, доставленной на Землю по советскому образцу – с помощью автоматических спускаемых аппаратов) – земные подделки.

Колыхающийся в лунном вакууме американский флаг на фоне неба без звёзд вблизи от сделанного явно из фанеры и фольги "спускаемого аппарата", в котором нет места для двух астронавтов, но где уместился ещё и "луномобиль", отсутствие кратеров на поверхности спутника от ракетных двигателей лунных модулей – это лишь самое начало длиннейшего списка ляпов и нелепостей, допущенных фальсификаторами "лунной эпопеи".

Американские "космические корабли" были самыми настоящими муляжами, которые стартовали без незаметно покидавших их астронавтов с мыса Канаверал во Флориде и разрушались над серединой Атлантики (однажды СССР выудил и вернул хозяевам приличный обломок "Аполлона" из Бискайского залива – фото этой церемонии было в интернете в открытом доступе). Чтобы затем хорошо отдохнувшие в потайном месте астронавты, все из которых были военнослужащими, бодро вылезали из "приводнившегося" в Тихом океане спускаемого аппарата и пружинистым шагом отправлялись на карантин, доложив об очередной победе своему президенту.

Такого больше не должно быть

Москва не разоблачила это грандиозное надувательство только потому, что заглотила наживку в виде предложенного Вашингтоном детанта, экономического сотрудничества, разрешения продавать на Запад энергоресурсы, "признания" послевоенных границ и советской элиты в качестве равноправного партнёра.

Увы, лунная афера США, как ничто другое, помогла победить СССР, который согласился в обмен на материальные выгоды со своей второсортностью и встал на путь самоуничтожения – сначала своей куда более продвинутой лунной программы, а потом и всего остального. Будем надеяться, что эта печальная история российские верхи кое-чему научила.