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Космический корабль Boeing не сумел добраться до МКС. НАСА заявило об "огромном успехе"
26 декабря 2019, 11:39 • 139 • В мире
Космический корабль Boeing благополучно приземлился на ракетном полигоне Уайт-Сэндс в пустыне Нью-Мексико, сообщили американские СМИ. Правда, миссию свою Starliner не выполнил из-за ошибки в настройках часов, но даже успешное приземление в заданной точке дало НАСА основания говорить об "огромном успехе".
Как сообщает SkyNews, миссия космического корабля Boeing Starliner была не выполнена из-за того, что часы были неправильно настроены. Из-за этого время полёта пришлось сократить с недели до двух дней, а стыковку с МКС отменить.
"Мы точно определили его посадку", - заявил администратор НАСА Джим Бриденстайн, а руководитель полетов Boeing Ричард Джонс описал эту миссию как "огромный успех".
Добавим, вместе с космическим кораблём на Землю вернулись праздничные подарки, одежда и продукты, которые должны были быть доставлены шести членам экипажа космической станции. Похоже, Рождество на МКС будут отмечать по российскому календарю, с мандаринами и ёлкой.
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