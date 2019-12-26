Космический корабль Boeing не сумел добраться до МКС. НАСА заявило об "огромном успехе"

Как сообщает SkyNews, миссия космического корабля Boeing Starliner была не выполнена из-за того, что часы были неправильно настроены. Из-за этого время полёта пришлось сократить с недели до двух дней, а стыковку с МКС отменить.

"Мы точно определили его посадку", - заявил администратор НАСА Джим Бриденстайн, а руководитель полетов Boeing Ричард Джонс описал эту миссию как "огромный успех".

Добавим, вместе с космическим кораблём на Землю вернулись праздничные подарки, одежда и продукты, которые должны были быть доставлены шести членам экипажа космической станции. Похоже, Рождество на МКС будут отмечать по российскому календарю, с мандаринами и ёлкой.