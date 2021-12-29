Космический грузовик: как новый разгонный блок «Персей» улучшит показатели тяжёлой ракеты-носителя «Ангара-А5»

С космодрома Плесецк впервые была запущена тяжёлая ракета-носитель «Ангара-А5» с новым разгонным блоком «Персей». Об этом сообщили в Минобороны России. Все предстартовые операции и сам старт ракеты прошли в штатном режиме. Контроль пуска осуществляли наземные средства Космических войск ВКС. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин поздравил военных с успешным стартом ракеты-носителя, отметив, что осталось дождаться работы «Персея». Разгонный блок должен будет доставить габаритно-массовый макет полезной нагрузки на целевую геостационарную орбиту. Эксперты подчёркивают, что вместе «Персеем» «Ангара-А5» станет одной из самых экологически чистых ракет в мире и будет использоваться российскими ВКС для наращивания спутниковой группировки.

С испытательного космодрома Минобороны РФ Плесецк впервые запустили тяжёлую ракету-носитель «Ангара-А5» с новым разгонным блоком «Персей». Последний должен будет вывести габаритно-массовый макет полезной нагрузки на целевую геостационарную орбиту. Об этом заявили в российском оборонном ведомстве.

«В понедельник, 27 декабря 2021 года, в 22 часа 00 минут по московскому времени с Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк) в Архангельской области боевым расчётом Космических войск Воздушно-космических сил проведён пуск ракеты-носителя тяжёлого класса «Ангара-А5», — говорится в сообщении.

В Министерстве обороны подчеркнули, что все предстартовые операции и сам запуск ракеты прошли в штатном режиме под контролем наземных средств Космических войск ВКС.

«Через три минуты после старта ракета-носитель «Ангара-А5» была взята на сопровождение наземными средствами Главного испытательного космического центра им. Германа Титова Космических войск ВКС», — уточнили в министерстве.

Отмечалось, что разгонный блок «Персей» штатно отделился от третьей ступени «Ангары-А5» в расчётное время и начал выведение габаритно-массового макета полезной нагрузки на расчётную орбиту. Выведение будет происходить по типовой девятичасовой трёхимпульсной схеме с четырьмя включениями маршевого двигателя разгонного блока.

Военных и других участников запуска с успешным стартом ракеты-носителя поздравил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Поздравляю командование Космических войск России, боевой расчёт космодрома Плесецк, руководство и коллектив Центра Хруничева, НПО «Энергомаш», НПЦАП, ЦЭНКИ — с успешным пуском тяжёлой «Ангары»! Пошла, родимая! Теперь ждём работу разгонного блока «Персей» разработки РКК «Энергия»», — написал он в Twitter.

Поздравляю командование Космических войск России, боевой расчёт космодрома Плесецк, руководство и коллектив Центра Хруничева, НПО "Энергомаш", НПЦАП, ЦЭНКИ - с успешным пуском тяжелой "Ангары"!

Пошла, родимая!

Теперь ждем работу разгонного блока "Персей" разработки РУК "Энергия". pic.twitter.com/gnMmYM86IK — РОГОЗИН (@Rogozin) December 27, 2021

В пресс-службе «Роскосмоса» также отметили, что нынешний полёт показал, что испытания «Ангары» развиваются точно по плану.

«В будущем году ожидается завершение работ по строительству стартового стола для носителей этого типа на космодроме Восточный. Ещё через год — первый её пуск с нового российского космодрома!», — добавили в компании.

В борьбе за экологию

Разгонный блок (РБ) «Персей» является модернизированной версией блока, создававшегося для предшественника «Ангары» «Протона-М». Его разработчик — ракетно-космическая корпорация «Энергия». По данным РИА Новости, в РБ используется новая система управления, увеличены топливные баки и изменениям подверглась пневмогидравлическая система.

Также в программе «Космическая среда» от 1 мая 2019 года на канале «Роскосмос ТВ» отмечалось, что разгонный блок «Персей» работает на нетоксичных компонентах топлива — смеси керосина и кислорода.

Как отметил руководитель Института космической политики Иван Моисеев в разговоре с RT, в предыдущих модификациях РБ использовались агрессивные и токсичные виды ракетного топлива на основе гептила.

«Поэтому новый разгонный блок «Персей» можно назвать экологичным», — сказал Моисеев.

По его словам, «Персей» был сконструирован под конкретные задачи ракеты-носителя «Ангара-А5».

«Новый разгонный блок немного мощнее старого. Соответственно и выводить груза может больше. Изменена пневмогидросистема, улучшилась электроника», — считает эксперт.

В свою очередь научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт в комментарии RT отметил, что испытания «Персея» ожидались уже давно.

«Потому что те блоки, которые сейчас применяют, — это либо блок ДМ, его возраст больше 50 лет, он прекрасно работает, но наблюдается, этого не избежать, моральное старение, либо блок «Бриз», либо «Фрегат». «Бриз» и «Фрегат» сильно похожи, но им тоже немало лет», — пояснил Эйсмонт.

У тому же, подчеркнул он, сегодня актуальны экологически безопасные решения для космической отрасли, а «Бриз» и «Фрегат», использующие гептил, этим похвастаться не могут.

Ракета-конструктор

Нынешний запуск тяжёлой «Ангары» стал третьим по счёту. Предыдущие два состоялись 23 декабря 2014 года и 14 декабря 2020 года с космодрома Плесецк.

«Ангара» является современным семейством российских ракет-носителей с разной степенью грузоподъёмности. Они созданы на основе универсальных ракетных модулей (УРМ) с кислородно-керосиновыми двигателями. Эти УРМ представляют собой законченную конструкцию из баков окислителя и горючего, соединённых проставкой, и двигательного отсека. УРМ-1, который используется для первой и второй ступеней ракеты-носителя оснащён жидкостным реактивным двигателем РД-191, а УРМ-2 (для верхних ступеней) — двигателем РД-0124А.

Семейство ракет-носителей «Ангара»

© ГКНПЦ им Хруничева

Чтобы построить ракету лёгкого класса («Ангара-1.2») требуется 1 УРМ, а для тяжёлого класса («Ангара-А5») — 5 УРМ. Таким образом стартовая масса «Ангары-1.2» составляет 171 т, а «Ангары-А5» — 773 т.

Среди государственных заказчиков комплексов — госкорпорация «Роскосмос» и Минобороны РФ. Головное предприятие-разработчик — ГКНПЦ имени Хруничева.

Как поясняется на сайте разработчика, «Ангара-1.2» сможет выводить на опорную орбиту 3,5 т полезной нагрузки, а «Ангара-А5» — 24 т.

Как в свою очередь подчёркивалось на сайте «Роскосмоса», данный космический ракетный комплекс создаётся «с применением исключительно отечественной элементной базы».

Ракета-носитель «Ангара-5» заменит использующиеся сегодня РН «Протон», которые были разработаны ещё в советские годы и используют высокотоксичное топливо. При этом стоимость её производства будет превышать стоимость «Протона». Изначально называлась цифра в 7 млрд руб., однако в пресс-службе «Роскосмоса» заявили, что стоимость в рамках контракта с Минобороны ниже.

«Контракт на несколько ракет данного типа в рамках опытно-конструкторской работы подписан по цене менее 5 миллиардов рублей за одну ракету, что уже существенно ниже стартовой цены, на которую ссылаются некоторые СМИ», — цитировало агентство РИА Новости заявление госкорпорации.

Помимо этого, в «Роскосмосе» уточнили, что стоимость снизится ещё после переноса производства в Омск и предположительно составит 4 млрд руб.

РН «Ангара-А5»

AP

© Russian Defense Ministry Press Service

Сделано в России

Эксперты отмечают, что очередной успешный запуск «Ангары» демонстрирует её надёжность и перспективность в плане полноценной замены «Протона-М». К тому же, уточняют аналитики, «Ангара» целиком производится в России, что делает её строительство независимым от иностранных комплектующих.

«России нужна тяжёлая ракета на замену «Протона», ракета, которая может быть использована с российских космодромов — с Плесецка и с Восточного — для вывоза тяжёлых грузов на орбиту, создания нашей новой орбитальной станции и дальнейших полётов летательных аппаратов к планетам солнечной системы. Это очень важное достижение», — сказал в беседе с RT ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор политических наук Михаил Александров.

По его мнению, главной задачей сейчас является снижение стоимость производства РН, чтобы она была рентабельна и эффективна с экономической точки зрения.

«Ведь «Ангара» пока ещё никак не проявила себя на рынке в отличие от «Протона», который более широко известен и покупаем. Необходимо, чтобы она совершала запуски сначала российских спутников, потом иностранных спутников, показала свою надёжность, чтобы заинтересовать потенциальных покупателей», — пояснил аналитик.

С ним согласен и Иван Моисеев. По его мнению, преемнице «Протона» потребуется время, чтобы зарекомендовать себя.

«Высокая цена и отсутствие статистики — это беда любой новой ракеты. Однако «Ангара-А5» благодаря своей модульной системе удобна в производстве. Но ей всё равно нужно будет время, чтобы набрать статистику и серийность», — уточнил эксперт.

Пока же, считает Михаил Александров, «Ангара-А5» будет использоваться российскими ВКС для наращивания спутниковой группировки.

«Нам такая ракета, как «Ангара-А5», способная нести тяжёлые грузы, очень нужна для вывода военных спутников. Она будет служить наращиванию и обновлению спутниковой группировки», — резюмировал эксперт.