|
Космический беспилотник США под наблюдением "Роскосмоса": "Всё отслеживаем" - Рогозин
21 ноября 2021, 01:35 • 49 • Политика
"Роскосмос" отслеживает в космосе военный американский орбитальный беспилотник X-37, способный нести ядерные заряды. "Всё видим, всё знаем, всё отслеживаем", - заверил Рогозин.
Россия способна отслеживать военный орбитальный беспилотник США X-37, который может нести несколько ядерных боевых блоков. Об этом заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в интервью YouTube-каналу "Соловьёв LIVE".
Он заверил, что России прекрасно известно об этой американской разработке. И у "Роскосмоса" имеются все необходимые средства для того, чтобы наблюдать за этими аппаратами и отслеживать их, подчеркнул Рогозин.
- отметил глава "Роскосмоса".
Напомним, что у США имеется несколько прототипов космического беспилотника X-37. Американская сторона утверждает, что аппарат предназначен для исследовательских целей. Однако, по данным России, он способен нести на себе ядерные заряды и маневрировать в космосе, меняя свою орбиту.
Подпишитесь на нас
49
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
19 ноября 2021, 01:40
|
14 ноября 2021, 15:30
|
15 ноября 2021, 09:35
|
16 ноября 2021, 22:20
|
20 ноября 2021, 01:00
|
14 ноября 2021, 13:45
|
14 ноября 2021, 23:05