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Космический беспилотник США под наблюдением "Роскосмоса": "Всё отслеживаем" - Рогозин

21 ноября 2021, 01:35  •  49 • Политика
"Роскосмос" отслеживает в космосе военный американский орбитальный беспилотник X-37, способный нести ядерные заряды. "Всё видим, всё знаем, всё отслеживаем", - заверил Рогозин.
Россия способна отслеживать военный орбитальный беспилотник США X-37, который может нести несколько ядерных боевых блоков. Об этом заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в интервью YouTube-каналу "Соловьёв LIVE".
Он заверил, что России прекрасно известно об этой американской разработке. И у "Роскосмоса" имеются все необходимые средства для того, чтобы наблюдать за этими аппаратами и отслеживать их, подчеркнул Рогозин.
Мы это всё видим, всё знаем, всё отслеживаем. Могу вам точно совершенно сказать, что в плане военного космоса мы точно ни от кого не отстаём,
- отметил глава "Роскосмоса".
Напомним, что у США имеется несколько прототипов космического беспилотника X-37. Американская сторона утверждает, что аппарат предназначен для исследовательских целей. Однако, по данным России, он способен нести на себе ядерные заряды и маневрировать в космосе, меняя свою орбиту.

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