Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Полный абсурд»: почему в Европарламенте выдвинули новое условие для «сворачиван...
В Индии "исчез" коронавирус: Страну с населением 1,4 млрд человек спас...
США пошли на беспрецедентное разглашение данных разведки о России
Европа уже шатается, немцам не до России: Политолог Рар о проблемах "светоф...
Главная / В России

«Космические туристы работают на технологическое развитие»: корреспондент RT проводил на орбиту миллиардера Маэдзаву

08 декабря 2021, 17:00  •  88 • В России
В среду, 8 декабря, с космодрома Байконур на Международную космическую станцию отправился корабль «Союз МС-20». Командир экипажа Александр Мисуркин, турист Юсаку Маэдзава и его ассистент Йозо Хирано проведут на орбите 12 суток. Почему японцы полетели на МКС с «Роскосмосом», а не со SpaceX Илона Маска, и зачем России космические туристы, а эксцентричному миллиардеру — этот полёт — в репортаже с космодрома.
 
Космический турист Юсаку Маэдзава перед запуском на Байконуре РИА Новости © Максим Блинов
 

Сколько заплатил за полёт на МКС миллиардер Юсаку Маэдзава — коммерческая тайна. Ни «Роскосмос», ни международное агентство космического туризма Space Adventures официально сумму не раскрывают. Агентство Bloomberg со ссылкой на японские СМИ пишет, что 12-дневная экспедиция в космос могла обойтись Маэдзаве и его ассистенту Йозо Хирано в $88 млн.

Для человека, чьё состояние оценивается примерно в $2 млрд, — вполне доступно. Причём эта сумма покрывает затраты на постройку комического корабля, подготовку, запуск и сопутствующие расходы.

Сам Юсаку Маэдзава, отвечая на вопрос корреспондента RT, объяснил, что всю жизнь мечтал о полёте в космос.

«С детства любил смотреть на звёзды, мечтал о космосе. И рад, что выпала возможность эту мечту осуществить, — рассказал он. — Когда семь лет назад Space Adventure сделало мне предложение, я даже не знал, что такое вообще возможно. И сразу же согласился».

На вопрос RT о том, какая у него личная программа на МКС, Маэдзава ответил, что это секрет: «У меня есть 100 дел-заданий. По мере выполнения я буду сообщать о них в YouTube».

Единственный вопрос, на который он ответил чётко, касался первого дела на МКС. «Пойду в туалет, — уверенно заявил японский миллиардер. — Лететь-то далеко. Уверен, там будет очередь».

  • Слева направо: Йозо Хирано, Александр Мисуркин, Юсаку Маэдзава
  • RT
  • © Дмитрий Щеглов

Извинился перед тысячами девушек

 

Маэдзава родился в Японии в 1975 году. В школе с товарищами создал группу, в которой играл на ударных. Вместо получения высшего образования отправился путешествовать по США. Когда через два года он вернулся в Японию, привёз с собой коллекцию музыкальных компакт-дисков и винила.

Согласно официальной истории успеха, он начал продавать эти альбомы по почте и увидел перспективы — создал компанию по дистанционной торговле импортными музыкальными дисками. Позже к дискам добавилась и одежда.

Пять лет назад Маэдзава запустил Zozosuit — автоматизированную систему для снятия мерок в домашних условиях. Соответственно, начал предлагать покупателям индивидуальный пошив моделей одежды собственной торговой марки Zozo.

Увлекается миллиардер не только музыкой, но и живописью. В 2012 году он основал фонд современного искусства Contemporary Art Foundation для поддержки молодых художников. В планах — открытие музея современного искусства в родной префектуре Тиба. На покупку коллекции для экспозиции он уже потратил не менее $200 млн.

Всемирная же известность пришла к Маэдзаве в 2018 году, когда выяснилось, что именно он станет первым космическим туристом, которого компания Илона Маска Space X отправит в полёт вокруг Луны в 2023 году.

Точнее, на корабле Маска будет 10—12 мест, но они все выкуплены Маэдзавой. Для набора восьми участников японский миллиардер в марте 2021 года объявил конкурс — победители полетят за его счёт. Претенденты должны объяснить, как полёт на Луну поможет им совершить что-то полезное для общества. Что касается остальных мест, то их, видимо, займёт личный ассистент миллиардера и его подруга.

В январе 2020 года Маэдзава объявил в Twitter о поиске спутницы для полёта к Луне, которая в будущем, возможно, могла бы стать и спутницей жизни. Шоу-кастинг планировалось транслировать в онлайне. За две недели на это предложение откликнулись почти 28 тыс. женщин. Однако Маэдзава неожиданно передумал и извинился перед приславшими заявки.  

Договорённости с Маском в силе

Когда весной 2021-го стало известно о начале тренировок для полёта на МКС, некоторые решили, что это альтернатива путешествию к Луне, которое у Маэдзавы якобы сорвалось.

То, что договорённости с Илоном Маском остаются в силе, представитель Мааэдзавы подтвердил RT. Более того, турист раскрыл одно из заданий своего секретного списка «100 дел на МКС»: с орбиты Земли он сообщит имена членов своей команды в будущем полёте к Луне.

А вот девушку он уже, похоже, нашёл без всякого кастинга — корреспондент RT встретил её на запуске «Союза МС-20».

  • RT

При этом популяризатор космонавтики Михаил Котов выразил мнение, что тур на «Союзе» на МКС — это не подготовка к полёту вокруг Луны, а фактически его замена.

«Согласно изначально озвученным договорённостям Маэдзава должен был полететь в космос от компании Илона Маска в 2019—2020 году. На уже проверенной ракете семейства Falсon и корабле Dragon, — рассказывает Котов. — А потом Маск переиграл, решил подождать как бы уже завершающегося создания новой ракеты Starship и одноимённого корабля. А сколько ждать — непонятно. Равно как нет никаких гарантий, что этот полёт вообще состоится. Маэдзава решил не рисковать, так же можно и до старости прождать. И начал переговоры о полёте на МКС от России. Конечно, формально от тура в 2023 году он не отказался. Но я очень сомневаюсь, что у Маска получится отправить этот корабль в 2023-м».

Как рассказал RT источник в Space Adventures, соглашение по нынешнему полёту подписали в 2019 году. Причём это же агентство организует и тур с Илоном Маском, так что версия об альтернативе вполне правдоподобна.

«Мы летим на «Союзе», и я испытываю огромное доверие, учитывая историю этого корабля, — ответил Маэдзава на вопрос о преимуществах России в космосе. — Моя подготовка к полёту заняла всего 100 дней. Когда можно подготовить человека всего за 100 дней, то это уже само по себе огромное достижение».

«Посмотрите, как я тут питаюсь»

Почти во всех публикациях об этом полёте упоминается только один космический турист — Юсаку Маэдзава, хотя на самом-то деле японцев двое. Объясняется просто: Йозо Хирано — не турист, а ассистент туриста. И этим всё сказано. Его задача — помогать боссу в поездке, держать камеру и выполнять иные поручения. И ни в коем случае не оттягивать на себя ни капли популярности.

Летит он по собственному желанию или «старший приказал», выяснить у него не удалось: общаться с журналистами ему не положено. Во время последней предполётной пресс-конференции модераторы не передали для него ни одного вопроса, хотя и корреспондент RT, и коллеги из других СМИ задавали их. На всех официальных мероприятиях он не выпускал из рук фотоаппарат — чуть ли не ежесекундно снимал босса.

Здесь и другой характерный штрих: в дублирующем экипаже вместе с командиром Александром Скворцовым был только Щун Огисо, PR-менеджер компании Маэдзавы. То есть дублёров меньше, чем членов основного экипажа, что как бы подразумевало: без самого туриста полёт не состоится.

«У кого были хоть какие-то связи, по-тихому вышли»: вернувшиеся из ЮАР туристы утверждают — изолировать смогли не всех

Как рассказала RT представитель Маэдзава, этот полёт для него — просто необычное, интересное событие. Никакого глубокого смысла он в него не вкладывает и планирует снимать блог о своём пребывании на МКС в формате «посмотрите, как я тут питаюсь, бреюсь, где сплю, и что это за тумблер на стене».

«Юсаку Маэдзава много путешествует, любит всё необычное. Космос из этого ряда», — пояснила она.

Ранее сам миллиардер объяснял, что полёт принесет полезную для бизнеса популярность. «Хочу узнать, как космос меня изменит», — заявил он уже на предполётной пресс-конференции.

«Берёт все расходы на себя»

Читая дома новости о запусках космических кораблей, мы хоть и понимаем, но абсолютно не ощущаем масштаба события. Другое дело — на самом космодроме.

На одной лишь выкатке ракеты из ангара и установке на пусковой площадке одновременно задействованы сотни людей, начиная от технических руководителей, инженеров, рабочих, заканчивая взводом полицейских для охраны. На всякий случай присутствует даже кинолог с собакой. Только фото-видео съёмку ведут полтора десятка сотрудников. А ведь была постройка космического корабля, доставка на космодром, его монтаж. Отдельно с космонавтами работали инструкторы, врачи. Центр управления полётами, службы спасения при приземлении и т.д. На один запуск работают тысячи людей. А уж пилотируемый полёт, которых около четырёх в год, — вообще грандиозное событие.

«И все это, чтобы богатый блогер на орбите селфи сделал», — усмехается один из байконуровских старожилов.

  • RT

Бытует мнение, что коммерческие запуски девальвируют саму идею изучения и освоения космоса, что мы превратили Байконур в «таксопарк» на МКС.

«Бюджет Роскосмоса как минимум в десять раз меньше, чем у NASA, — комментирует Михаил Котов. — Он ниже, чем у китайского космического агентства, чем у европейцев... Космический туризм — отличная возможность самостоятельно заработать на развитие».

Неофициально источник в Роскосмосе говорит, что на самом деле подобные запуски супервыгодны. «Появился миллиардер, который берёт все расходы на себя, чего ж отказываться, — поясняет он. — Своих графиков мы ради него не меняли, поставили запуск на даты, когда у нас ничего своего не планировалось. И это не просто «такси». Во-первых, космонавт Александр Мисуркин будет проводить определённые научные эксперименты. Во-вторых, на туристах отрабатывается целый ряд технологий. Например, в этом полёте с одним профессиональным космонавтом отправляются два туриста. Плюс попробовали ускоренную программу подготовки к полётам — четыре месяца вместо стандартных шести-восьми. Японцы сейчас участвуют в исследовании микроциркуляции крови в условиях микрогравитации — изучение поведения, реакции свежего организма непрофессиональных космонавтов. Так что космические туристы так же работают на технологическое развитие, да ещё и за собственные деньги».

Банзай, Сухов!

Чем опасней профессия, тем больше в ней традиций и ритуалов. Так, в калийных рудниках Пермского края на спуске приветствовали духа шахты. А угольщики Воркуты никогда не меняют каску — считается плохой приметой. Есть традиции у спортсменов, военных. Космонавты же тут явно лидируют. По числу обязательных предполётных ритуалов они вполне могут сравниться с масонами.

Согласно этим традициям, экипаж «Союз МС-20» посетил могилу Юрия Гагарина у Кремлёвской стены. Дублирующий экипаж сходил на Байконуре в городской музей космонавтики. Там на специальном баннере свою подпись оставил Александр Скворцов — расписываются только уже побывавшие в космосе.

  • RT
«Очень надеюсь, что нам помогут»: женщина, потерявшая ребёнка в трагедии на Сямозере, пытается получить жильё

Основной экипаж посетил второй музей космонавтики, который расположен непосредственно на космодроме. Там расписался Александр Мисуркин. Обсервацию перед полётом космонавты уже много лет проводят в старинной гостинице «Космонавт» города Байконур. Некоторое время назад Роскосмос начал строительство нового отеля. И напрасно. Космонавты заявили, что жить в нём не станут: ритуал подразумевает находиться только в «Космонавте».

Вечером перед стартом положено посмотреть «Белое солнце пустыни» — специально для нынешних туристов к фильму добавили японские субтитры. Утром в момент выхода для отправки на космодром положено расписаться на двери своего гостиничного номера — эта традиция заложена ещё Гагариным. А выйти к автобусу надо под песню «Трава у дома».

Рядом с гостиницей — Аллея космонавтов. Перед полётом каждый член экипажа должен посадить дерево. Вот эту традицию, также заложенную первым космонавтом, Маэдзава и Хирано нарушили. «Японцы вышли, посмотрели — холодно, сыро. Испугались, что простудятся, — рассказали в городе. — А Мисуркин, конечно, посадил».

Микрорайоны космоса

Принципиальное отличие космического туриста от «околокосмического» в том, что первый не увидит сам город Байконур. Участников полёта доставляют в гостиницу «Космонавт», из которой они выезжают только на космодром. И после приземления где-то в степях под Карагандой на Байконур уже не возвращаются. 

  • © RT

Другое дело турист, купивший экскурсионный тур в город Байконур. В пакет за 100—200 тыс. рублей входит проживание, экскурсии по городу и на космодроме и даже наблюдение за запуском. Такие места на планете можно пересчитать по пальцам. С одной стороны, все шансы стать космическим Диснейлендом. С другой, город в сердце космической индустрии мог бы развиваться как инновационный центр. Однако не произошло ни того, ни другого.

«Вот этот микрорайон сравнительно новый. Его под «Протон» построили», — сопровождающий кивает в сторону панельных советских девятиэтажек. 

Развитие космоса тут измеряется микрорайонами: каждая новая ракетная программа подразумевала строительство площадки на космодроме и микрорайона в городе для тысяч сотрудников.

  • Глава администрации Байконура Константин Бусыгин
  • RT

В 1970-х здесь было 110 тыс. жителей. «Сегодня в городе 77 тыс., из которых 25 тыс. граждане России, — рассказал корреспонденту RT глава администрации Байконура Константин Бусыгин. — Сотрудников Роскосмоса и членов их семей 8 тыс. человек».

Население убывает, по словам Бусыгина, только за последние десять лет сократилось на 4 тыс. человек. В первую очередь, за счёт граждан России.

Город встреч и расставаний

При советской власти Байконур фактически был обычным военным городком — спальный район, этакое большое общежитие при космодроме. Работали тут в основном люди в погонах. Большинство, отслужив несколько лет, уезжали.

После распада СССР Байконур, оказавшийся в независимом Казахстане, только используется Россией: космодром вместе с городом находятся в аренде до 2050 года.

  • © RT
«Не являются нововведением»: Минстрой России разъяснил ситуацию со штрафами за самовольное остекление балконов

Вся недвижимость здесь принадлежит Казахстану: жильё только муниципальное. Город режимный, просто так поселиться здесь невозможно. Чтобы пригласить в гости родственников, необходимо оформлять разрешение. И это главная причина, почему массовый туризм здесь невозможен.

«Отсюда рано или поздно почти все уезжают. Да я и сам тоже уеду — семью уже вывез, — поделился настроением сотрудник городской администрации. — Жить здесь комфортно, но будущего нет. Город встреч и расставаний, как тут говорят».

По словам Бусыгина, в городе уже давно сложилась своя особая национальность, байконурец. В местной средней школе, лицее «Международная космическая школа им. В.Н. Челомея», есть даже предмет «Байконуроведение».

  • © RT

Если в иных школах популярны кружки робототехники или иных цифровых технологий, то здесь занимаются ракетомоделированием.

«Мы готовим технарей, которые понимают как создать машину», — объясняет заведующий лабораторией ракетного моделирования школы Евгений Прощалыгин.

Достижения тут же наглядно демонстрируются: прямо в школьном дворе на запуск подготовлена ракета из ватмана. «Ключ на старт!», — командует мальчик лет 12-ти. Его товарищ нажимает кнопку электрического пуска. В ракете воспламеняется топливо, и она взмывает вверх метров на тридцать.

  • © RT

Дальше, как мне объяснили, срабатывает второй заряд, выбивающий парашют — «отсек с космонавтами» медленно опускается на землю. Всё, как и должно быть при аварийной ситуации с настоящим космическим кораблём.

И хотя в городе есть филиал Московского авиационного института, эти ребята, как и большинство других, уедут учиться в Москву. И потом сюда, скорее всего, не вернутся.

«А у вас у всех родители на космодроме работают?» — поинтересовался я у группы запуска ракеты. Оказалось, что не у всех. «У меня, — откликнулся мальчик, который нажимал на «Старт». — На Восточном…».

Собственно, это многое объясняет. Какие бы ни были дружественные отношения с Казахстаном, Россия постепенно переносит основные усилия развития космоса на свою территорию. Надо будет посчитать число новых микрорайонов.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



88
Источник
Похожие новости
06 декабря 2021, 14:15
«Не являются нововведением»: Минстрой России разъяснил ситуацию со штрафами за самовольное остекление балконов
07 декабря 2021, 09:30
«У кого были хоть какие-то связи, по-тихому вышли»: вернувшиеся из ЮАР туристы утверждают — изолировать смогли не всех
08 декабря 2021, 08:15
«Надёжность, неприхотливость, высокая убойная сила»: станет ли российский автомат АК-203 основным оружием ВС Индии
05 декабря 2021, 17:50
«Штаммовая принадлежность устанавливается»: у девяти вернувшихся из ЮАР россиян выявлен коронавирус
06 декабря 2021, 11:20
«Очень надеюсь, что нам помогут»: женщина, потерявшая ребёнка в трагедии на Сямозере, пытается получить жильё
07 декабря 2021, 01:55
На южном рубеже: как модернизированные танки Т-72Б3М усилят военную базу России в Таджикистане
Новости партнеров
 
Выбор дня
08 декабря 2021, 03:40
Есть разница. Байден сам сдал себя на встрече с Путиным
08 декабря 2021, 00:10
Байден подставил Офис Зеленского. В Киеве уже не ждут звонка главного "партнёра&...
08 декабря 2021, 07:45
"Озабоченный" Украиной Макрон вывел из себя жителей Франции: "Хватит!&...
08 декабря 2021, 09:30
"За что?": Важную деталь закрытой беседы Путина и Байдена раскрыл помощник ...
08 декабря 2021, 01:55
Три видео о призыве в армию, которые нельзя пропустить: "Я русский, и даже мне с...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
02 декабря 2021, 08:50
Рус, сдавайся! Глава британской разведки сделал России неприличное предложение
03 декабря 2021, 09:55
Украинский разведчик одним фактом осадил панику из-за "нападения России"
05 декабря 2021, 11:30
В "Нафтогазе" пожаловались на Россию из-за цены на газ для Молдавии и Словакии
02 декабря 2021, 12:55
Обещали тысячи долларов: Задержанные ФСБ украинцы рассказали детали подготовки теракта
08 декабря 2021, 07:45
"Озабоченный" Украиной Макрон вывел из себя жителей Франции: "Хватит!"
05 декабря 2021, 01:35
Владимир Соловьёв заявил о критической ситуации для России: "Летим в лоб"
04 декабря 2021, 01:05
Аналитик об угрозе новой санкционной меры против России: "Это было бы фатально"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.