Космические аппетиты США: «Кому принадлежит космос?» • 359 • Аналитика

Среди множества выступлений, прозвучавших на проходившем недавно в швейцарском Давосе Всемирном экономическом форуме, особняком стоит довольно неожиданный спич министра торговли США Вилбура Росса. Этот державный муж от вполне насущных и земных проблем, вроде глобального потепления или кибернетического терроризма, обсуждавшихся на саммите, воспарил вдруг, в буквальном смысле в заоблачные выси. Оказывается, Соединенные Штаты, чьи интересы Росс представлял в Швейцарии, донельзя озабочены вопросом дележа уже не только богатств нашей планеты, но и окружающего ее космоса. При этом в Вашингтоне явно претендуют на львиную долю «внеземного пирога», если не на весь целиком.



«Кому принадлежит космос? Кому принадлежит все то, что мы там нашли?!» - с такой примерно тирады торговый министр США начал свою речь по данному поводу, обозначая американские космические аппетиты. При этом, надо полагать, под «мы» имеются в виду исключительно американские астронавты... Судя по всему, в NASA сегодня задумываются не столько над новыми экспедициями на Луну или полетом на Марс, сколько над тем, как бы прибрать к рукам то, что поближе к околоземной орбите и прямо-таки само просится в руки. «Если кто-то первым прибыл на астероид, он, что – получает права на все минералы, которые там находятся? Как это вообще должно работать?» - вопрошает Росс.







При этом представитель Вашингтона прямо заявляет: действующая сегодня формула «все, что находится в космосе, должно служить общему благосостоянию человечества» является «непрактичным решением». «Так долго продолжаться не будет...» - это прямая цитата из выступления американца. Пока что вопрос о том, чтобы объявить собственностью Соединенных Штатов всю Вселенную, вроде не ставится. Но к этому, похоже, все и идет.



Весьма знаково, что проблемы космических масштабов на международном уровне берется поднимать не руководитель NASA или крупный ученый, а «главный по торговле», упирающий на то, что в последнее время 80% из 415 миллиардов долларов «глобальной космической экономики» приходится не на вложения государств, а как раз на «частный сектор». Именно проекты «частников», по его утверждению, в дальнейшем «будут доминировать над правительственными программами». США явно намерены поставить космический бизнес на широкую ногу, не особо обращая внимания на интересы какого-то там «человечества». Во всяком случае их министр торговли уверил, что там уже «начата работа по болеет точной оценке экономической деятельности космической промышленности».



Пока что они еще пытаются соблюсти видимость приличий – Росс, к примеру, предлагает всем заинтересованным государствам взяться за «разработку регулятивного концепта» для будущей космической дележки. За образец предлагается взять действующее ныне на планете морское право. Сомнительная идея, если вдуматься... Пока что, как стало известно, уже нынешним летом в Вашингтоне намечается проведение под патронатом Государственного департамента и министерства торговли «большого саммита космических компаний» для решения ряда важнейших вопросов по освоению космоса. Планируется ли приглашение представителей от других государств, хотя бы от России и Китая или же все собираются «порешать» в узком, внутреннем кругу, пока не уточняется. Впрочем, можно не сомневаться – даже в случае наличия на запланированном саммите иностранных гостей, им предстоит, прежде всего, выслушивать лекции о «неоспоримом преимуществе США» во всех аспектах освоения внеземного пространства.



Доказательство этому – речи, которые в прошлом году вел глава NASA Джим Брайденстайн, открытым текстом заявивший о том, что «коалицию для обеспечения возвращения астронавтов на Луну способны создать только США». В этом, по его глубокому убеждению, заключается их роль «в качестве великой страны и мирового лидера». То есть спутник Земли Вашингтон считает исключительно собственной вотчиной. Астероиды – на очереди. После этого несколько в другом свете видится создание в прошлом году Пентагоном Командования космических сил и Агентства космических разработок. Уж если американцы намерены извлекать из околоземного пространства прибыль, то о защите от конкурентов они точно позаботятся. Пока что их агрессивные намерения сдерживает Договор о космосе 1967 года, запрещающий размещение там оружия массового поражения. Однако, как видим, Вашингтон уже ведет дело к пересмотру этого соглашения – как минимум, в части недопустимости попыток отдельных государств «установки суверенитета» над теми или иными небесными телами. Да и что ему помешает разорвать весь договор целиком, как тот же ДРСМД?



Для того, чтобы крепко призадуматься над степенью возрастания опасности «звездных войн», достаточно вспомнить слова Дональда Трампа о том, что космос является ничем иным, как «новейшим измерением для ведения боевых действий». А также от том, что «достижение в нем американского превосходства является жизненно важной задачей». Среди множества выступлений, прозвучавших на проходившем недавно в швейцарском Давосе Всемирном экономическом форуме, особняком стоит довольно неожиданный спич министра торговли США Вилбура Росса. Этот державный муж от вполне насущных и земных проблем, вроде глобального потепления или кибернетического терроризма, обсуждавшихся на саммите, воспарил вдруг, в буквальном смысле в заоблачные выси. Оказывается, Соединенные Штаты, чьи интересы Росс представлял в Швейцарии, донельзя озабочены вопросом дележа уже не только богатств нашей планеты, но и окружающего ее космоса. При этом в Вашингтоне явно претендуют на львиную долю «внеземного пирога», если не на весь целиком.«Кому принадлежит космос? Кому принадлежит все то, что мы там нашли?!» - с такой примерно тирады торговый министр США начал свою речь по данному поводу, обозначая американские космические аппетиты. При этом, надо полагать, под «мы» имеются в виду исключительно американские астронавты... Судя по всему, в NASA сегодня задумываются не столько над новыми экспедициями на Луну или полетом на Марс, сколько над тем, как бы прибрать к рукам то, что поближе к околоземной орбите и прямо-таки само просится в руки. «Если кто-то первым прибыл на астероид, он, что – получает права на все минералы, которые там находятся? Как это вообще должно работать?» - вопрошает Росс.При этом представитель Вашингтона прямо заявляет: действующая сегодня формула «все, что находится в космосе, должно служить общему благосостоянию человечества» является «непрактичным решением». «Так долго продолжаться не будет...» - это прямая цитата из выступления американца. Пока что вопрос о том, чтобы объявить собственностью Соединенных Штатов всю Вселенную, вроде не ставится. Но к этому, похоже, все и идет.Весьма знаково, что проблемы космических масштабов на международном уровне берется поднимать не руководитель NASA или крупный ученый, а «главный по торговле», упирающий на то, что в последнее время 80% из 415 миллиардов долларов «глобальной космической экономики» приходится не на вложения государств, а как раз на «частный сектор». Именно проекты «частников», по его утверждению, в дальнейшем «будут доминировать над правительственными программами». США явно намерены поставить космический бизнес на широкую ногу, не особо обращая внимания на интересы какого-то там «человечества». Во всяком случае их министр торговли уверил, что там уже «начата работа по болеет точной оценке экономической деятельности космической промышленности».Пока что они еще пытаются соблюсти видимость приличий – Росс, к примеру, предлагает всем заинтересованным государствам взяться за «разработку регулятивного концепта» для будущей космической дележки. За образец предлагается взять действующее ныне на планете морское право. Сомнительная идея, если вдуматься... Пока что, как стало известно, уже нынешним летом в Вашингтоне намечается проведение под патронатом Государственного департамента и министерства торговли «большого саммита космических компаний» для решения ряда важнейших вопросов по освоению космоса. Планируется ли приглашение представителей от других государств, хотя бы от России и Китая или же все собираются «порешать» в узком, внутреннем кругу, пока не уточняется. Впрочем, можно не сомневаться – даже в случае наличия на запланированном саммите иностранных гостей, им предстоит, прежде всего, выслушивать лекции о «неоспоримом преимуществе США» во всех аспектах освоения внеземного пространства.Доказательство этому – речи, которые в прошлом году вел глава NASA Джим Брайденстайн, открытым текстом заявивший о том, что «коалицию для обеспечения возвращения астронавтов на Луну способны создать только США». В этом, по его глубокому убеждению, заключается их роль «в качестве великой страны и мирового лидера». То есть спутник Земли Вашингтон считает исключительно собственной вотчиной. Астероиды – на очереди. После этого несколько в другом свете видится создание в прошлом году Пентагоном Командования космических сил и Агентства космических разработок. Уж если американцы намерены извлекать из околоземного пространства прибыль, то о защите от конкурентов они точно позаботятся. Пока что их агрессивные намерения сдерживает Договор о космосе 1967 года, запрещающий размещение там оружия массового поражения. Однако, как видим, Вашингтон уже ведет дело к пересмотру этого соглашения – как минимум, в части недопустимости попыток отдельных государств «установки суверенитета» над теми или иными небесными телами. Да и что ему помешает разорвать весь договор целиком, как тот же ДРСМД?Для того, чтобы крепко призадуматься над степенью возрастания опасности «звездных войн», достаточно вспомнить слова Дональда Трампа о том, что космос является ничем иным, как «новейшим измерением для ведения боевых действий». А также от том, что «достижение в нем американского превосходства является жизненно важной задачей». Александр Харалужный Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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