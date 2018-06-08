Космическая приватизация: отдадут ли МКС в частные руки

NASA изучает варианты приватизации американского сектора Международной космической станции. Об этом заявил руководитель агентства Джим Брайденстайн. Планируется, что через несколько лет финансирование и управление МКС возьмут на себя коммерческие компании. Таковы требования Белого дома. Российские эксперты согласны, что перед МКС должны ставиться новые задачи. В частности, станция могла бы стать транспортным хабом на орбите для полёта к другим планетам. О будущем МКС — в материале RT.

NASA планирует изменить механизм финансирования МКС. Речь идёт о переводе Международной космической станции на коммерческую основу. Сейчас на её содержание из бюджета США тратится около $4 млрд в год. Если эти намерения будут реализованы, МКС ждут серьёзные перемены. Об этом 6 июня в интервью The New York Times заявил руководитель NASA Джим Брайденстайн.

По словам главы агентства, NASA рассматривает несколько вариантов более эффективного использования МКС.

Накануне в интервью The Washington Post Джим Брайденстайн рассказал о том, что NASA в настоящее время ведёт переговоры с рядом международных компаний по поводу передачи им управления и финансирования МКС.

Джим Брайденстайн

© NASA/Joel Kowsky

«Мы находимся в положении, при котором коммерческое управление Международной космической станцией могли бы взять на себя лица извне, — заявил Брайденстайн в ходе своего первого развёрнутого интервью с апреля этого года, когда он вступил в должность директора NASA. — Я провёл переговоры со многими крупными корпорациями, которые интересует участие на основе, если угодно, консорциума».

Приватизационный план

Впервые идея создания международной орбитальной станции возникла в 1980-х годах. Тогда с этой инициативой выступил президент США Рональд Рейган. Изначально в проекте участвовали только США, Япония, Канада и Европейское космическое агентство. Однако к началу 1990-х выяснилось, что для реализации такого дорогостоящего и сложного проекта требуется больше участников. Официально к работам над МКС Россия присоединилась в 1994 году. Станция состоит из 14 модулей: пять принадлежат России, семь — США, по одному — Европе и Японии.

Планировалось, что МКС завершит свою работу в 2015 году. Однако в 2010 году Барак Обама закрыл лунную программу NASA, сочтя, что она слишком дорого обойдётся американскому бюджету. Таким образом, было предложено сосредоточить все усилия именно на МКС. NASA и «Роскосмос» пришли к соглашению о продлении работы станции до 2025 года. Если США свернут свою часть программы, Россия построит дополнительные модули для своего сегмента станции. О проектировании модулей на случай выхода партнёров из проекта ранее рассказал глава «Роскосмоса» Игорь Комаров.

Космическая стратегия США снова изменилась после того, как хозяином Белого дома стал Дональд Трамп. В декабре 2017 года республиканец объявил о планах «вернуть» американских астронавтов на Луну. Отметим, что программа полётов к спутнику Земли есть и у России.

Работу на МКС Белый дом не завершает, а ищет возможности делегировать её коммерческому сектору. В январе 2018 года СМИ стало известно о намерении американской администрации прекратить финансирование программы МКС к 2025 году. Об этом со ссылкой на проект бюджета США сообщило издание The Verge.

Астронавт Базз Олдрин идёт по поверхности Луны во время миссии «Аполлон-11».

NASA

На 2019 финансовый год Белый дом планирует запросить у конгресса $150 млн на «становление возможностей» для приватизации МКС. Затем на протяжении нескольких лет NASA будет расширять коммерческое сотрудничество в сфере эксплуатации орбитальной станции.

Этот замысел вызвал серьёзную критику в США. Как заявил в интервью The Washington Post вице-президент по вопросам космических систем Ассоциации предприятий аэрокосмической промышленности Фрэнк Салазар, сами принципы работы МКС не предусматривают коммерциализации — станция функционирует в соответствии с межгосударственными соглашениями.

Однопартиец Трампа Тед Круз, возглавивший подкомитет сената по космосу, также раскритиковал инициативу президента.

«Одна из самых глупых вещей — это отменять программу с миллиардными инвестициями, когда она ещё не исчерпала свой ресурс», — приводит ТАСС слова американского сенатора.

Похожей точки зрения придерживаются и представители частных компаний, деятельность ряда которых связана с функционированием МКС.

Например, вполне понятны мотивы Эндрю Раша — главы американской компании Made In Space, выпускающей трёхмерные принтеры, способные работать в условиях микрогравитации, который заявил, что «МКС построена для науки и исследований, а не для извлечения прибыли».

В руководстве Boeing затею действующей администрации США назвали малоосуществимой. Старший вице-президент подразделения корпорации по космическим и военным разработкам Джим Чилтон, выступая на слушаниях в сенате, сообщил об отсутствии экономических предпосылок для передачи МКС коммерческим компаниям к 2025 году. К этому моменту «космическая экономика» просто не успеет развиться, зато США рискуют заметно ухудшить свои позиции в космической сфере, а также могут утратить партнёрские связи в этой области, считает Чилтон. Однако руководство NASA и Белый дом остаются при своём мнении.

«Финансовая гиря»

Российские эксперты согласны с тем, что для МКС следует найти новое применение.

«Вопрос действительно очень непростой, но его необходимо решать, — отметил в интервью RT член-корреспондент Российской академии космонавтики Андрей Ионин. — Человечеству нужно двигаться вперёд, а любое движение — к Луне, Марсу, астероидам — означает огромные государственные затраты. Сейчас порядка 30—40% космических бюджетов стран приходится на финансирование МКС. По сути, МКС сейчас висит финансовой гирей на ногах США и России».

Как считают эксперты, инициатива Белого дома имеет под собой основания, если учесть, что США снова возвращаются к идее освоения Луны. Даже США не смогут одновременно финансировать и лунную программу, и работу орбитальной станции. Однако и свести МКС с орбиты, чтобы затопить в океане, как это изначально планировалось, тоже нельзя.

«МКС весит свыше 400 тонн, и это стало бы невероятно сложной технической задачей. К тому же это нанесло бы большой психологический удар по всей космонавтике — ведь на это чудо техники тысячи людей по всему миру потратили десятилетия жизни. Значит, нужно думать о том, как снизить уровень государственных затрат на проект», — подчеркнул Ионин.

Похожей точки зрения придерживается ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт. По его словам, на сегодняшний день МКС не даёт для индустрии и науки ничего такого, что нельзя было бы с меньшими затратами сделать в земных условиях при помощи автоматики.

«Как считают многие, основной смысл МКС заключается в том, чтобы быть готовыми когда-нибудь реализовать мечту — полёт человека на Марс, — отметил Эйсмонт в интервью RT. — Сейчас большая часть финансирования уходит именно на поддержание жизни космонавтов и астронавтов. Кроме того, на базе МКС были созданы и поддерживаются многие технологии, и закрыть её означает утратить все эти наработки».

Транспортный хаб на орбите

Однако реалистичных вариантов коммерческого использования станции не так много. Ни космический туризм, ни какие-либо проекты по разворачиванию космического производства не окупят затраты на содержание станции, уверены эксперты. Пока единственное реалистичное предложение связано с превращением МКС в транспортный хаб для дальних космических полётов.

«Пока трудно сказать, какой коммерческий интерес может представлять станция. Звучат предложения превратить МКС в перевалочную станцию. Возможно, это было бы не только разумно, но и выгодно. Дело в том, что запуск сверхтяжёлых ракет — очень рискованная задача, целесообразнее отправить ступени ракеты к Марсу, собрав их предварительно на орбите», — полагает Эйсмонт.

Нужно отметить, что над дальнейшим использованием МКС сейчас думают не только в США, но и в России. В апреле свои предложения представила российская частная компания S7 Space. Об этом в интервью РБК-ТВ рассказал занимавший тогда пост вице-премьера Дмитрий Рогозин, назвав эти планы «амбициозными».

«Сейчас они говорят, что готовы предложить свои возможности и деньги для того, чтобы коммерциализировать российский сегмент МКС», — отметил Рогозин.

Ранее компания выкупила плавучий космодром «Морской старт» в акватории Тихого океана. Первые коммерческие морские и наземные пуски S7 Space планирует осуществлять с 2019 года. Как заявил глава компании Сергей Сопов, S7 Space намерена конкурировать с американской SpaceX Илона Маска.

Космодром «Морской старт»

© Wikipedia

Планы у российской компании действительно грандиозные — в долгосрочной перспективе, например, это строительство орбитального космодрома.

«Это открытый космический форпост на околоземной орбите. Орбитальный космодром станет ключевым узлом транспортной космической системы», — цитирует Сопова РБК.

По мнению Ионина, в настоящее время это единственный серьёзный вариант «продления жизни» МКС. Кроме того, Россия может создать ядерную энергетическую установку для двигателей, с помощью которых уже можно будет осуществлять полёты между Землёй и дальним космосом. Дело в том, что у России такой задел есть ещё с советских времён, и, по мнению эксперта, «Росатом» способен решить эту задачу.

«В США в своё время тоже начинали работы по созданию ядерных энергетических установок, но забросили, в отличие от СССР, а американская Westinghouse Electric недавно обанкротилась. Без создания такой ядерной установки задачи по освоению космоса просто не решаемы, на химических двигателях это невозможно. Запуск каждой тяжёлой ракеты-носителя с поверхности Земли обходится слишком дорого — в районе $1 млрд. А в случае создания транспортного хаба на орбите у МКС появится реальная экономическая задача», — заключил Ионин.