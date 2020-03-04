Космическая «Лиана»: как Россия формирует систему радиоэлектронной разведки

Российские предприятия завершают разработку нового разведывательного спутника «Пион-НКС». Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу. По его словам, ведомство продолжает работу над созданием и поддержанием орбитальной группировки военного назначения. «Пион-НКС» станет составной частью космической системы радиоэлектронной (радиотехнической) разведки «Лиана». В задачи этого компонента входят мониторинг зарубежной военной активности, отслеживание передвижения крупных морских и сухопутных сил, а также целеуказание для удара высокоточным оружием. По мнению экспертов, «Лиана» создаётся на замену запущенным ещё в советские годы системам «Легенда» — «Целина», однако возможности новой системы будут значительно шире.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании в военном ведомстве сообщил о скором завершении работ по созданию нового спутника «Пион-НКС». Аппарат станет составной частью космической системы радиоэлектронной (радиотехнической) разведки «Лиана».

«Министерство обороны продолжает работу над созданием и поддержанием орбитальной группировки космических аппаратов военного назначения. В декабре прошлого года мы утвердили график завершения работ по космическому аппарату «Пион-НКС», — сказал Шойгу.

По его словам, конкретные сроки запуска уникального спутника «во многом зависят от предприятий-разработчиков и изготовителей ракетно-космической техники». В связи с этим Шойгу заслушал доклады представителей столичного АО «Центральный научно-исследовательский радиотехнический институт имени академика А.И. Берга» (Москва) и АО «Конструкторское бюро «Арсенал» имени М.В. Фрунзе», базирующегося в Санкт-Петербурге.

Взгляд из космоса

«Пион-НКС» — российский перспективный разведывательный спутник. Его макет был представлен публике в 2017 году на международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге и в 2018 году на военно-техническом форуме «Армия». На обеих выставках вместе с «Пионом-НКС» демонстрировался космический аппарат (КА) «Лотос-С» — оба спутника являются компонентами системы «Лиана».

На сегодняшний день в открытом доступе отсутствует достоверная информация о характеристиках этих аппаратов. Как пояснил в беседе с RT основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев, данные по военным КА не подлежат разглашению, однако предназначение «Пиона-НКС» и «Лотоса-С» — далеко не секрет.

«Информации по «Пиону» и «Лотосу», которые входят в систему «Лиана», практически нет. Тем не менее, учитывая их специализацию и уровень развития современных технологий, мы можем сделать определённые выводы о задачах этих аппаратов и возможностях, которыми они обладают», — сказал Корнев.

Аналитик считает, что «Пион-НКС» и «Лотос-С» предназначены для работы на околоземной орбите на высоте 250—270 км, что позволяет рассмотреть из космоса самые разнообразные объекты. В зависимости от обстоятельств и качества установленной на разведывательных спутниках аппаратуры они способны определять координаты наблюдаемого объекта с точностью от 1 км до 10 м, полагает Корнев.

По информации издания «Известия», «Пион-НКС» в режиме реального времени может обнаруживать даже такие малоразмерные объекты, как автомобили вероятного противника. При этом «Лотос-С» специализируется на перехвате разнообразной информации, в том числе переговоров.

«Пион-НКС» и «Лотос-С» могут давать данные как по наземным, так и по морским объектам. На основе анализа радиолокационной информации они формируют то, что условно можно назвать радиотехническим образом. Это помогает военным понять, какой конкретно тип военной техники попал под наблюдение и какие у него координаты», — отметил Корнев.

Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космическими аппаратами Минобороны РФ

РИА Новости

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Согласно распространённой в СМИ информации, в состав «Лианы» должны входить два «Лотоса-С» и два «Пиона-НКС». В разговоре с RT заслуженный лётчик РФ генерал-майор Владимир Попов заявил, что на сегодняшний день такого количества спутников вполне достаточно для выполнения текущих задач в интересах ВС РФ.

«Скорее всего, на этих аппаратах размещены разные типы аппаратуры радиотехнической разведки. Условно говоря, на одном из спутников установлена локационная, на другом — оптико-электронная или инфракрасная аппаратура. Таким образом, они работают в комплексе и дают более точную информацию по местонахождению интересующего нас объекта и его передвижению и передают его характеристики на землю», — рассуждает Попов.

На замену «Легенде»

Эксперты полагают, что «Лиана» — преемница советских систем морской космической разведки и целеуказания (МКРЦ) «Легенда» и радиотехнической разведки (РТР) «Целина», представлявших собой, по сути, единое целое. Они использовались Минобороны СССР для слежки за авианосными группировками и перемещением крупных наземных сил НАТО. Также разведывательные спутники применялись для целеуказания и наведения высокоточного вооружения.

В 1990-е годы советские разведывательные системы начали деградировать, так как практически не пополнялись новыми КА. Как считает Дмитрий Корнев, к середине 2000-х годов «Легенда» — «Целина» де-факто прекратила своё существование. Однако примерно в это же время российское военное командование приступило к разработке проекта новой, более совершенной системы радиоэлектронной разведки.

«Работа над «Лианой» несколько затянулась. Нашей промышленности после 1990-х годов требовалась определённая инъекция денег, кадров и технологий. Судя по обрывистым сообщениям в СМИ, в конце 2000-х годов был создан «Лотос», а работы по «Пиону» начались на несколько лет позже. «Лотосы» находятся на орбите последние годы. И, насколько я понимаю, сейчас разрабатывается более совершенная версия этого аппарата», — говорит Корнев.

В январе 2017 года Сергей Шойгу публично объявил, что «Лотос-С» и «Пион-НКС» — составные компоненты «Лианы». Он подчеркнул, что создание и поддержание орбитальной группировки военного назначения — важная государственная задача.

Дмитрий Корнев уверен, что «Лотос-С» и «Пион-НКС» выполнены на совершенно ином технологическом уровне, чем советские КА. Эксперт напомнил, что орбитальная группировка СССР имела весьма скромный эксплуатационный ресурс, а часть разведывательных спутников были оснащены ядерными реакторами.

Вывод из строя одного из таких аппаратов едва не привёл к катастрофическим последствиям. 24 января 1978 года радиоактивные обломки спутника «Космос-954» упали в малонаселённых северо-западных провинциях Канады. В результате инцидента никто не пострадал, но в ходе переговоров Москва согласилась выплатить Оттаве компенсацию в $3 млн.

«Атомные спутники давно не используются, а современные изделия обладают достаточно высокой манёвренностью и могут менять высоту нахождения на орбите, если требуется поближе рассмотреть какой-либо объект», — пояснил Корнев.

Авианосец США в сопровождении сторожевых кораблей

Reuters

© Mass Communication Specialist 2nd Class Kaila V. Peter/U.S. Navy/Handout

В свою очередь, Владимир Попов полагает, что «Лиана» выполняет те же функции, что и «Легенда» — «Целина». Система позволяет получать информацию, недоступную наземным и морским радиолокационным станциям. При этом погодные условия на качество наблюдения практически не влияют.

«Радиотехническая разведка позволяет получать данные о военной активности иностранных государств в самых разных уголках Земли. Наибольший интерес для разведки представляют полигоны, аэродромы, военно-морские базы, объекты ракетно-ядерной инфраструктуры, стратегические предприятия, передвижение корабельных группировок и наземных сил», — сказал Попов.

Ещё одной важной задачей «Лианы» эксперт назвал целеуказание. Качественная работа системы радиоэлектронной разведки позволяет держать под прицелом крупные морские и сухопутные группировки потенциального противника.

«Дальность радиолокационных станций, особенно на кораблях и самолётах, ограничена, поэтому не всегда получается определить точное местоположение, например, авианосца потенциального противника. Эту проблему как раз решают средства космической разведки, позволяя наводить ракеты. Они дают точные координаты объектов, которые могут представлять угрозу», — заключил Попов.