Космическая диверсия - первая в истории: Как "туалетный кризис" связан с дыркой на МКС

Дмитрий Рогозин намекнул, кто совершил диверсию на МКС, просверлив дыру в обшивке российского корабля "Союз". При этом Рогозин не сказал ничего.

"Ну вот примерно как Штирлиц в застенках у Мюллера, - отмечает обозреватель Царьграда. - Нет, не то чтобы радиоведущий Владимир Соловьёв его допрашивал в камере с орудиями пыток на заднем плане, а за стеной завывал в руках гестапо водитель Бормана. Но Рогозин, по собственному признанию, "не имеет возможности по самым разным причинам" сказать, кто сделал дырку в "Союзе МС-09" 30 августа 2018 года. Ту самую, через которую из МКС выходил в космическое пространство воздух, из-за чего естественным образом стоял вопрос об эвакуации экипажа с космической станции".

Однако события перед инцидентом происходили весьма примечательные. Александр Цыганов пишет о том, что член американской миссии на МКС Серена Мария Ауньон-Чэнселлор, как отмечали в прессе, опасалась тромба в одном из кровеносных сосудов её шеи, который обнаружили врачи. Она просила разрешения вернуться на Землю, однако в Хьюстоне ей посоветовали просто попить таблетки. Как раз после этого совета и произошёл "туалетный кризис", связываемый с именем астронавта. После посещения Сереной туалета в американском отсеке случилась авария. Туалет попросту вышел из строя, починить его своими силами не получилось. Какое-то время астронавты пользовались для того, чтобы справить нужду, скафандром для выхода в открытый космос и памперсами, но и тут эвакуация не последовала.

Наконец, стало ясно, что некто пользуется туалетом в бытовом отсеке пристыкованного к станции корабля "Союз". А дальше вышедшие в открытый космос русские обнаружили, что из станции через корабль стравливается воздух. Так и заметили дырку в обшивке МКС.

"Дальше каков положенный варварский порядок действий? Да, эвакуация, и пусть специалисты далее размышляют над устранением (или причинами) проблемы. И, что характерно, американский командир Эндрю Фьюстел на таком варианте и настаивает. Но русские применяют герметик, клей и всепомогающую матерь, чем утечку и устраняют. И все дальше продолжают выполнять программу полёта. И скафандр выходной у американцев наполняется", - пишет Цыганов.

Остаётся последнее. Что же такое сказал Рогозин, намекнув на обстоятельства? А то, что в русском сегменте МКС после этого инцидента появились камеры наблюдения, говорит Цыганов.

"Мы сделали всё необходимое, чтобы даже теоретически невозможно было бы... - и глава "Роскосмоса" сделал паузу, как бы проглотив то, что само шло на язык. Но потом сказал то, после чего никаких догадок строить больше не приходится: - Российский сегмент МКС сегодня надёжно защищён всеми необходимыми системами наблюдения и контроля", - цитата главы "Роскосмоса".

"Защищён!" - продолжает Цыганов. - Замков на станции нет. Люки между отсеками и сегментами на кодовые замки не запираются. Остаётся уповать только на постследствие, где данные с камер наблюдения будут иметь решающее значение. И потенциальный злоумышленник должен об этом знать".

Так что "Штирлиц" не совсем промолчал, уверен обозреватель. Он намекнул. И довольно толсто. Ибо кто ещё может оказаться потенциальным злоумышленником и диверсантом в замкнутом объёме МКС, который делят русские и американцы?

Полная версия размышлений обозревателя Царьграда доступна по ссылке.