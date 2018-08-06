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«Кошмарный сон»: пережившая бомбардировку Хиросимы Сэцуко Терлоу рассказала RTД о трагедии
06 августа 2018, 19:24 • 58 • В мире
Сэцуко Терлоу чудом выжила во время атомной бомбардировки Хиросимы в 1945 году. Уже долгие годы она ведёт борьбу против самого разрушительного в мире вооружения. В 2017 году Международная кампания за запрещение ядерного оружия, в которой состоит Терлоу, получила Нобелевскую премию мира. В эфире передачи RT SophieCo она рассказала ведущей Софико Шеварднадзе, что происходило в городе в первые дни после катастрофы, предположила, почему США до сих пор не принесли извинения, и выразила уверенность, что события в Хиросиме и Нагасаки помогли людям осознать недопустимость повторения подобных трагедий.
Так называемый купол Гэмбаку («Атомный купол») стал одним из символов бомбардировки Хиросимы, внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО AFP © Hiroshima Peace Memorial Museum
Ровно 73 года назад, 6 августа 1945 года, мир узнал, что такое ядерное оружие. Через несколько месяцев после капитуляции нацистской Германии и окончания боевых действий в Европе американский самолёт B-29 Enola Gay сбросил на Хиросиму атомную бомбу «Малыш» (Little Boy). На момент бомбардировки население города составляло порядка 245 тыс. человек, большинство из них жили в одно- и двухэтажных деревянных зданиях.
Несмотря на обнаружение небольшой группы американских самолётов, японцы не стали поднимать в воздух перехватчики. По радио передали стандартное сообщение о целесообразности укрытия в бомбоубежищах, однако около восьми утра по местному времени Enola Gay сбросил на город не обычный снаряд, а атомную бомбу мощностью около 15 килотонн в тротиловом эквиваленте.
«Малыш» взорвался над городом на высоте около 600 метров. Множество остановившихся в момент взрыва часов зафиксировали его время — 08:15. По различным оценкам, от 70 до 80 тыс. человек погибли мгновенно, всего же в первые несколько месяцев после атаки в Хиросиме умерли 140—200 тыс. японцев.
Спустя три дня после первой атаки, 9 августа, бомбардировщик B-29 Bockscar сбросил атомную бомбу «Толстяк» (Fat Man) на Нагасаки, в результате чего погибло от 40 до 80 тыс. человек. Последствия этих взрывов настолько шокировали японское командование, что вскоре на борту американского линкора «Миссури» был подписан акт о безоговорочной капитуляции Японии.
В ходе атаки погибли восемь членов её семьи, а также 351 ученик и учитель её школы. Сэцуко долгие десятилетия вела антивоенную деятельность, а в 2007-м стала одним из лидеров Международной кампании за запрещение ядерного оружия, которая в 2017 году была удостоена Нобелевской премии мира.
86-летняя Сэцуко Терлоу пришла на программу SophieCo и дала интервью ведущей RT Софико Шеварднадзе. Терлоу рассказала, что происходило в городе в первые дни после катастрофы, и предположила, почему США до сих пор отказываются принести свои извинения за применение ядерного оружия.
— Сейчас мы знаем, что ядерное оружие несёт смерть не только во время взрыва, но и многие годы после него. Оказавшись недалеко от эпицентра, попали ли вы под действие радиации? Проявилось ли это позже?
— Все в Хиросиме пострадали от радиации. Люди получили лучевую болезнь различной степени тяжести. Некоторые умерли сразу, некоторые выжили, но у них стали проявляться такие симптомы, как внутреннее кровотечение, выпадение волос, кровоточивость дёсен, диарея, жар. Радиация поразила и тех, кто был в городе, и тех, кто туда прибыл для спасения умирающих. Мы испытывали общие симптомы в течение какого-то времени, и у меня тоже это было: выпадение волос, внутреннее кровотечение, проблемы с дёснами, диарея. Да, всё было.
— Я читала, что вам кто-то показал путь из горящего здания, и вы сумели оттуда выползти. Что произошло потом? Как вы нашли свою семью?
— Да, всё верно. Утром следующего дня, 7 августа, сотни, тысячи людей просто сидели на окрестных холмах. Мы почти не спали. На наших глазах всю ночь горел целый город, а утром пришёл японский солдат с мегафоном и начал спрашивать: «Здесь есть Сэцуко Накамура? Здесь есть Сэцуко Накамура?». Я ответила: «Да, я тут». «Тебя родители ищут». Я удивилась, а потом встретилась с родителями и узнала, что с ними произошло.
Рано утром 6 августа мой отец покинул город, чтобы порыбачить на лодке во Внутреннем Японском море. Он любил рыбалку, а в тот день у него был выходной. Вдруг он услышал звук, а затем и увидел, как поднимается грибовидное облако. Отец понял, что произошло нечто ужасное, и поспешил домой. Мама мыла посуду после завтрака. Как и я, она оказалась под обломками здания. Но ей помогли, и в итоге она смогла выбраться из города.
Я не знаю, как родителям удалось найти друг друга. Опасаясь авианалётов, моя замужняя сестра и её четырёхлетний ребёнок покинули Хиросиму, но в ночь перед бомбардировкой приехали к нам в гости. Тем утром они направлялись в больницу. В момент взрыва мать с четырёхлетним ребёнком шла по мосту. У них не было ни малейшего шанса. Я видела их тела — распухшие и почерневшие. Обожжённые, оплывшие куски плоти. Просто невозможно было узнать.
Только среди моих самых близких родственников погибли восемь человек. Невестка была учительницей в старшей школе. В момент взрыва она находилась в центре города и координировала работу семи-восьми тысяч учащихся, которых привлекли на помощь военным, чтобы расчистить пути проезда для пожарных. То есть они были заняты физической работой. Даже в восемь утра 6 августа было так жарко, что многие мальчики сняли рубашки и работали без них. Эпицентр взрыва оказался прямо над ними, примерно в пятистах-шестистах метрах. Они сразу погибли, превратились в уголь. Из школы, в которой я училась, попросту исчезла 321 ученица.
— На что были похожи дни и месяцы после бомбардировки? Как вы выживали в сожжённом городе? Вы понимали, что вообще произошло? Всё-таки это был первый в истории ядерный удар.
— Я решила, что американцы наконец добрались и до нашего города. Всё-таки они бомбили большинство японских городов, особенно с 1 марта 1945 года. Мы, жители Хиросимы не могли понять, почему нас не трогают, ведь на тот момент это был десятый крупнейший город в Японии. А ведь бомбили даже небольшие города, большинство из них. Мы задавались вопросом: «Почему не нас?» Денно и нощно над городом кружили бомбардировщики B-29, но ничего не сбрасывали. Мы и не подозревали, что к тому моменту американцы уже выбрали Хиросиму в качестве мишени для нового типа бомб, которыми они располагали.
— Согласно официальной позиции США, бомбардировки Хиросимы и Нагасаки были необходимы для предотвращения потерь среди американских военнослужащих в случае потенциального вторжения в Японию. Что вы чувствуете, когда это слышите?
— Это американский миф — вот и всё. К тому времени Япония почти исчерпала свои ресурсы. Я сама тому свидетель. Мы и дома-то голодали, а у японских солдат на тихоокеанском или любом другом театре военных действий не имелось ни еды, ни боеприпасов. Для нас это был конец. Война закончилась, и Япония рассматривала возможность капитуляции.
— Вы как-то заявили, что американская оккупация подарила вам чувство облегчения и освобождения от гнёта милитаристского правительства Японии. Но в то же время в красках описываете, как эти самые американцы сровняли ваши города с землёй и убили сотни тысяч человек. Погибли восемь ваших ближайших родственников. Вы не связывали американских солдат с атомной бомбой? Не ощущали какой-то ненависти к американцам? Или были им благодарны за то, что с их приходом завершилась война?
— Я бы сказала, что для большинства переживших атомную бомбардировку Хиросимы это событие стало серьёзнейшим потрясением. Оно стало кошмарным сном, и мы просто не могли справиться с наплывом эмоций. Наша травмированная психика отторгала такую реальность, мы перестали что-либо чувствовать и никак не реагировали на весь тот ужас вокруг. Если бы мы воспринимали ситуацию адекватно, то просто не смогли бы всё это пережить. Эмоции людей притупились, и они не могли так сильно реагировать на происходящее, как этого можно было бы ожидать от тех, кто находится в нормальном состоянии. И это необходимо принимать во внимание.
— Сэцуко, я знаю, что выжившие в результате бомбардировок пострадали и от гнёта оккупационных сил США. Как это происходило?
— Позвольте мне привести несколько примеров. Соединённые Штаты создали Комиссию по изучению пострадавших от атомного взрыва (ABCC), и японцы очень обрадовались, что наконец-то получат какие-то лекарства, помощь медицинских экспертов, которые разбираются в этом и помогут растерявшимся японским докторам. Однако целью комиссии было лишь изучение влияния радиации на тело человека — и более ничего. Никак не помощь людям, страдающим от лучевой болезни. И выжившие почувствовали, что их использовали как подопытных кроликов дважды — сначала в качестве мишени для удара, а потом в качестве объекта исследования. Можете себе это представить.
Те, кто выжил, вели дневники, вели переписку, некоторые сочиняли хайку — знаете, такая форма японской поэзии. Когда на душе у людей было тяжело, им хотелось выразить свою боль в хайку или иным способом. Их фотографии, плёнки, даже медицинские сведения — всё это было конфисковано и отправлено в США, всего 32 тыс. единиц. Миру можно было знать о триумфе американских учёных, создавших атомную бомбу, но о страданиях, которые принесли людям бомбардировки, миру знать не полагалось. Таковы были их мотивы.
— Поговорим о современной реакции на эти события 73-летней давности. В 2016 году Барак Обама стал первым президентом США, посетившим Хиросиму. Он произнёс там проникновенную речь, но так и не извинился за решение Америки сбросить бомбу. Насколько мне известно, американская общественность была вне себя от одной мысли, что он мог бы извиниться. Эксперты в СМИ неустанно высмеивали эту идею. Почему американцам так трудно признать ответственность за последствия бомбардировок Хиросимы и Нагасаки?
— Должно быть, даже в наши дни, 73 года спустя, они считают свои действия оправданными. Полагают, что они помогли быстро завершить войну и спасти жизни американских солдат, а значит, всё нормально. На мой взгляд, подобное отношение сохраняется до сих пор. Но, если говорить о думающих людях, то, по моему мнению, многие из них словно пробудились ото сна. Соединённые Штаты совершили неприемлемый, незаконный, безнравственный, чудовищный акт.
Понимаю, извинения в данном случае — весьма спорный момент. Но если бы Обама принёс свои извинения, нам следовало бы их принять. Мы их заслужили. Он предпочёл этого не делать — и, наверное, не смог бы из-за политической обстановки в США, особенно во время президентских выборов. Но если бы он их принёс, они были бы к месту. Во время войны все творили ужасные вещи и нарушали нормы международного гуманитарного права. Это касается и немцев, и британцев, и американцев, и японцев. Сейчас мы знаем. Но в детстве я этого не знала.
— Но в большинстве случаев страны всё-таки извиняются. Немцы сделали всё, чтобы их жизнь после Второй мировой войны стала одним большим извинением. Британцы тоже неоднократно просили прощения.
— Не забывайте, что после войны Германия и Япония предстали перед трибуналом. Японское военное руководство судили. Шесть или семь человек были повешены. Вспомним и Нюрнбергский процесс. Проигравших отправляют под суд, но победителей не судят, что бы они ни сделали. Мы живём в очень несправедливом мире. Даже ребёнком я это понимала.
— Память о событиях в Хиросиме и Нагасаки не исчезает благодаря стараниям таких людей, как вы. Помнят эти уроки и правительства — после 1945 года не было ни одного случая боевого применения ядерной бомбы. Мне это говорит о том, что человечество извлекло уроки и увидело достаточно, чтобы никогда больше не прибегать к ядерному оружию. Быть может, вы верите в человечество меньше, чем я?
— Нет, я верю. Люди обязательно найдут это в себе, если уже не нашли. Разумеется, я верю в человечество. Необходимо продолжать жить и сохранить нашу цивилизацию. Невероятно, но некоторые по глупости угрожают друг другу, заявляя: «У нас бомбы побольше ваших. И арсенал покрупнее!» Удивительно слышать такие ребяческие и импульсивные заявления от этих людей. Сложно поверить, что подобное до сих пор происходит. Но мы постепенно учимся. И больше всего на свете я благодарна за то, что сотни миллионов людей по всему миру осознали, что нельзя всё отдавать на откуп правительству. Неправительственные организации и 122 государства ООН выступили за принятие конвенции о запрещении ядерного оружия.
— Вы нередко повторяете, что выступаете против ядерного оружия, чтобы смерти ваших близких не оказались напрасными. Но почему вам нужно что-то доказывать? Почему вы ощущаете какую-то свою ответственность и несёте это бремя?
— Послушайте, я всё это пережила и своими глазами видела ужасающие разрушения и смерть. Никакой сознательный и нравственный человек не сможет молчать о таком ужасе. Ведь так нельзя! Ведь кто-то это сделал, посеял такие страшные разрушения и смерть! Одной бомбой был уничтожен целый город. Когда понимаешь, что это дело рук человека, осознаёшь и то, что необходимо этому противостоять, необходимо сделать так, чтобы люди больше не позволяли себе такого.
Такова наша первостепенная задача. Нужно любой ценой её выполнить. Вот почему на протяжении последних 70 лет мы рассказываем о своей боли и мучительных переживаниях. Поверьте, мне непросто. Каждый раз, говоря на эту тему, я чувствую боль. Стараюсь сдерживаться — не получается. Больно. Но я продолжаю, поскольку не могу жить иначе. Это мой моральный долг.
— Позвольте выразить вам огромную благодарность за то, что вы приняли участие в нашей программе. Честно говоря, у меня даже нет слов, чтобы выразить своё почтение. Спасибо, что поделились своими чувствами.
— Хотелось бы иметь больше времени. Мне ещё есть что сказать. Я впервые обращаюсь к россиянам... Я хочу, чтобы русский народ задумался о жизни и смерти. Для меня главное — жизнь каждого отдельного человека, а не вопросы национальной или международной безопасности и прочий военный жаргон. Разумеется, важно быть в курсе подобных вещей, но куда важнее помнить о своей человечности. Это самое главное.
Полную версию интервью смотрите на сайте RTД.
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