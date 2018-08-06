«Кошмарный сон»: пережившая бомбардировку Хиросимы Сэцуко Терлоу рассказала RTД о трагедии

Сэцуко Терлоу чудом выжила во время атомной бомбардировки Хиросимы в 1945 году. Уже долгие годы она ведёт борьбу против самого разрушительного в мире вооружения. В 2017 году Международная кампания за запрещение ядерного оружия, в которой состоит Терлоу, получила Нобелевскую премию мира. В эфире передачи RT SophieCo она рассказала ведущей Софико Шеварднадзе, что происходило в городе в первые дни после катастрофы, предположила, почему США до сих пор не принесли извинения, и выразила уверенность, что события в Хиросиме и Нагасаки помогли людям осознать недопустимость повторения подобных трагедий.

Ровно 73 года назад, 6 августа 1945 года, мир узнал, что такое ядерное оружие. Через несколько месяцев после капитуляции нацистской Германии и окончания боевых действий в Европе американский самолёт B-29 Enola Gay сбросил на Хиросиму атомную бомбу «Малыш» (Little Boy). На момент бомбардировки население города составляло порядка 245 тыс. человек, большинство из них жили в одно- и двухэтажных деревянных зданиях.

Несмотря на обнаружение небольшой группы американских самолётов, японцы не стали поднимать в воздух перехватчики. По радио передали стандартное сообщение о целесообразности укрытия в бомбоубежищах, однако около восьми утра по местному времени Enola Gay сбросил на город не обычный снаряд, а атомную бомбу мощностью около 15 килотонн в тротиловом эквиваленте.

«Малыш» взорвался над городом на высоте около 600 метров. Множество остановившихся в момент взрыва часов зафиксировали его время — 08:15. По различным оценкам, от 70 до 80 тыс. человек погибли мгновенно, всего же в первые несколько месяцев после атаки в Хиросиме умерли 140—200 тыс. японцев.

Спустя три дня после первой атаки, 9 августа, бомбардировщик B-29 Bockscar сбросил атомную бомбу «Толстяк» (Fat Man) на Нагасаки, в результате чего погибло от 40 до 80 тыс. человек. Последствия этих взрывов настолько шокировали японское командование, что вскоре на борту американского линкора «Миссури» был подписан акт о безоговорочной капитуляции Японии.

Одной из чудом выживших во время бомбардировки Хиросимы была 13-летняя Сэцуко Терлоу, которая находилась примерно в 1,8 км от эпицентра взрыва.

В ходе атаки погибли восемь членов её семьи, а также 351 ученик и учитель её школы. Сэцуко долгие десятилетия вела антивоенную деятельность, а в 2007-м стала одним из лидеров Международной кампании за запрещение ядерного оружия, которая в 2017 году была удостоена Нобелевской премии мира.

Глава Нобелевского комитета Берит Рейс-Андерсен, Сэцуко Терлоу и гендиректор Международной кампании по запрещению ядерного оружия (ICAN) Беатрис Фин на церемонии вручения Нобелевской премии мира в 2017 году

Reuters

© Scanpix / Berit Roald

86-летняя Сэцуко Терлоу пришла на программу SophieCo и дала интервью ведущей RT Софико Шеварднадзе. Терлоу рассказала, что происходило в городе в первые дни после катастрофы, и предположила, почему США до сих пор отказываются принести свои извинения за применение ядерного оружия.

— Сейчас мы знаем, что ядерное оружие несёт смерть не только во время взрыва, но и многие годы после него. Оказавшись недалеко от эпицентра, попали ли вы под действие радиации? Проявилось ли это позже?

— Все в Хиросиме пострадали от радиации. Люди получили лучевую болезнь различной степени тяжести. Некоторые умерли сразу, некоторые выжили, но у них стали проявляться такие симптомы, как внутреннее кровотечение, выпадение волос, кровоточивость дёсен, диарея, жар. Радиация поразила и тех, кто был в городе, и тех, кто туда прибыл для спасения умирающих. Мы испытывали общие симптомы в течение какого-то времени, и у меня тоже это было: выпадение волос, внутреннее кровотечение, проблемы с дёснами, диарея. Да, всё было.

— Я читала, что вам кто-то показал путь из горящего здания, и вы сумели оттуда выползти. Что произошло потом? Как вы нашли свою семью?

— Да, всё верно. Утром следующего дня, 7 августа, сотни, тысячи людей просто сидели на окрестных холмах. Мы почти не спали. На наших глазах всю ночь горел целый город, а утром пришёл японский солдат с мегафоном и начал спрашивать: «Здесь есть Сэцуко Накамура? Здесь есть Сэцуко Накамура?». Я ответила: «Да, я тут». «Тебя родители ищут». Я удивилась, а потом встретилась с родителями и узнала, что с ними произошло.

Рано утром 6 августа мой отец покинул город, чтобы порыбачить на лодке во Внутреннем Японском море. Он любил рыбалку, а в тот день у него был выходной. Вдруг он услышал звук, а затем и увидел, как поднимается грибовидное облако. Отец понял, что произошло нечто ужасное, и поспешил домой. Мама мыла посуду после завтрака. Как и я, она оказалась под обломками здания. Но ей помогли, и в итоге она смогла выбраться из города.

Я не знаю, как родителям удалось найти друг друга. Опасаясь авианалётов, моя замужняя сестра и её четырёхлетний ребёнок покинули Хиросиму, но в ночь перед бомбардировкой приехали к нам в гости. Тем утром они направлялись в больницу. В момент взрыва мать с четырёхлетним ребёнком шла по мосту. У них не было ни малейшего шанса. Я видела их тела — распухшие и почерневшие. Обожжённые, оплывшие куски плоти. Просто невозможно было узнать.

«По действующему каналу связи»: в Минобороны заявили о передаче США конфиденциального письма по Сирии После этого они прожили ещё дня четыре и на протяжении всего этого времени просили воды. У нас не было ни врачей, ни медсестёр, ни еды... Мы могли дать им одну лишь воду.

Только среди моих самых близких родственников погибли восемь человек. Невестка была учительницей в старшей школе. В момент взрыва она находилась в центре города и координировала работу семи-восьми тысяч учащихся, которых привлекли на помощь военным, чтобы расчистить пути проезда для пожарных. То есть они были заняты физической работой. Даже в восемь утра 6 августа было так жарко, что многие мальчики сняли рубашки и работали без них. Эпицентр взрыва оказался прямо над ними, примерно в пятистах-шестистах метрах. Они сразу погибли, превратились в уголь. Из школы, в которой я училась, попросту исчезла 321 ученица.

Ядерный гриб над Хиросимой, 6 августа 1945 года

AFP

© Hiroshima Peace Memorial Museum

— На что были похожи дни и месяцы после бомбардировки? Как вы выживали в сожжённом городе? Вы понимали, что вообще произошло? Всё-таки это был первый в истории ядерный удар.

— Я решила, что американцы наконец добрались и до нашего города. Всё-таки они бомбили большинство японских городов, особенно с 1 марта 1945 года. Мы, жители Хиросимы не могли понять, почему нас не трогают, ведь на тот момент это был десятый крупнейший город в Японии. А ведь бомбили даже небольшие города, большинство из них. Мы задавались вопросом: «Почему не нас?» Денно и нощно над городом кружили бомбардировщики B-29, но ничего не сбрасывали. Мы и не подозревали, что к тому моменту американцы уже выбрали Хиросиму в качестве мишени для нового типа бомб, которыми они располагали.

— Согласно официальной позиции США, бомбардировки Хиросимы и Нагасаки были необходимы для предотвращения потерь среди американских военнослужащих в случае потенциального вторжения в Японию. Что вы чувствуете, когда это слышите?

— Это американский миф — вот и всё. К тому времени Япония почти исчерпала свои ресурсы. Я сама тому свидетель. Мы и дома-то голодали, а у японских солдат на тихоокеанском или любом другом театре военных действий не имелось ни еды, ни боеприпасов. Для нас это был конец. Война закончилась, и Япония рассматривала возможность капитуляции.

Есть немало исторических доказательств того, что в применении атомного оружия не было необходимости. Это признают большинство историков.

— Вы как-то заявили, что американская оккупация подарила вам чувство облегчения и освобождения от гнёта милитаристского правительства Японии. Но в то же время в красках описываете, как эти самые американцы сровняли ваши города с землёй и убили сотни тысяч человек. Погибли восемь ваших ближайших родственников. Вы не связывали американских солдат с атомной бомбой? Не ощущали какой-то ненависти к американцам? Или были им благодарны за то, что с их приходом завершилась война?

— Я бы сказала, что для большинства переживших атомную бомбардировку Хиросимы это событие стало серьёзнейшим потрясением. Оно стало кошмарным сном, и мы просто не могли справиться с наплывом эмоций. Наша травмированная психика отторгала такую реальность, мы перестали что-либо чувствовать и никак не реагировали на весь тот ужас вокруг. Если бы мы воспринимали ситуацию адекватно, то просто не смогли бы всё это пережить. Эмоции людей притупились, и они не могли так сильно реагировать на происходящее, как этого можно было бы ожидать от тех, кто находится в нормальном состоянии. И это необходимо принимать во внимание.

— Сэцуко, я знаю, что выжившие в результате бомбардировок пострадали и от гнёта оккупационных сил США. Как это происходило?

— Позвольте мне привести несколько примеров. Соединённые Штаты создали Комиссию по изучению пострадавших от атомного взрыва (ABCC), и японцы очень обрадовались, что наконец-то получат какие-то лекарства, помощь медицинских экспертов, которые разбираются в этом и помогут растерявшимся японским докторам. Однако целью комиссии было лишь изучение влияния радиации на тело человека — и более ничего. Никак не помощь людям, страдающим от лучевой болезни. И выжившие почувствовали, что их использовали как подопытных кроликов дважды — сначала в качестве мишени для удара, а потом в качестве объекта исследования. Можете себе это представить.

Те, кто выжил, вели дневники, вели переписку, некоторые сочиняли хайку — знаете, такая форма японской поэзии. Когда на душе у людей было тяжело, им хотелось выразить свою боль в хайку или иным способом. Их фотографии, плёнки, даже медицинские сведения — всё это было конфисковано и отправлено в США, всего 32 тыс. единиц. Миру можно было знать о триумфе американских учёных, создавших атомную бомбу, но о страданиях, которые принесли людям бомбардировки, миру знать не полагалось. Таковы были их мотивы.

Вид на разрушенную Хиросиму три года спустя после бомбардировки (1948)

AFP

— Поговорим о современной реакции на эти события 73-летней давности. В 2016 году Барак Обама стал первым президентом США, посетившим Хиросиму. Он произнёс там проникновенную речь, но так и не извинился за решение Америки сбросить бомбу. Насколько мне известно, американская общественность была вне себя от одной мысли, что он мог бы извиниться. Эксперты в СМИ неустанно высмеивали эту идею. Почему американцам так трудно признать ответственность за последствия бомбардировок Хиросимы и Нагасаки?

— Должно быть, даже в наши дни, 73 года спустя, они считают свои действия оправданными. Полагают, что они помогли быстро завершить войну и спасти жизни американских солдат, а значит, всё нормально. На мой взгляд, подобное отношение сохраняется до сих пор. Но, если говорить о думающих людях, то, по моему мнению, многие из них словно пробудились ото сна. Соединённые Штаты совершили неприемлемый, незаконный, безнравственный, чудовищный акт.

Многие американцы об этом сожалеют, но как страна и нация они слишком горды, чтобы просить прощения.

Понимаю, извинения в данном случае — весьма спорный момент. Но если бы Обама принёс свои извинения, нам следовало бы их принять. Мы их заслужили. Он предпочёл этого не делать — и, наверное, не смог бы из-за политической обстановки в США, особенно во время президентских выборов. Но если бы он их принёс, они были бы к месту. Во время войны все творили ужасные вещи и нарушали нормы международного гуманитарного права. Это касается и немцев, и британцев, и американцев, и японцев. Сейчас мы знаем. Но в детстве я этого не знала.

— Но в большинстве случаев страны всё-таки извиняются. Немцы сделали всё, чтобы их жизнь после Второй мировой войны стала одним большим извинением. Британцы тоже неоднократно просили прощения.

— Не забывайте, что после войны Германия и Япония предстали перед трибуналом. Японское военное руководство судили. Шесть или семь человек были повешены. Вспомним и Нюрнбергский процесс. Проигравших отправляют под суд, но победителей не судят, что бы они ни сделали. Мы живём в очень несправедливом мире. Даже ребёнком я это понимала.

— Память о событиях в Хиросиме и Нагасаки не исчезает благодаря стараниям таких людей, как вы. Помнят эти уроки и правительства — после 1945 года не было ни одного случая боевого применения ядерной бомбы. Мне это говорит о том, что человечество извлекло уроки и увидело достаточно, чтобы никогда больше не прибегать к ядерному оружию. Быть может, вы верите в человечество меньше, чем я?

— Нет, я верю. Люди обязательно найдут это в себе, если уже не нашли. Разумеется, я верю в человечество. Необходимо продолжать жить и сохранить нашу цивилизацию. Невероятно, но некоторые по глупости угрожают друг другу, заявляя: «У нас бомбы побольше ваших. И арсенал покрупнее!» Удивительно слышать такие ребяческие и импульсивные заявления от этих людей. Сложно поверить, что подобное до сих пор происходит. Но мы постепенно учимся. И больше всего на свете я благодарна за то, что сотни миллионов людей по всему миру осознали, что нельзя всё отдавать на откуп правительству. Неправительственные организации и 122 государства ООН выступили за принятие конвенции о запрещении ядерного оружия.

— Вы нередко повторяете, что выступаете против ядерного оружия, чтобы смерти ваших близких не оказались напрасными. Но почему вам нужно что-то доказывать? Почему вы ощущаете какую-то свою ответственность и несёте это бремя?

— Послушайте, я всё это пережила и своими глазами видела ужасающие разрушения и смерть. Никакой сознательный и нравственный человек не сможет молчать о таком ужасе. Ведь так нельзя! Ведь кто-то это сделал, посеял такие страшные разрушения и смерть! Одной бомбой был уничтожен целый город. Когда понимаешь, что это дело рук человека, осознаёшь и то, что необходимо этому противостоять, необходимо сделать так, чтобы люди больше не позволяли себе такого.

«Психологический эффект»: к чему может привести возобновление американских санкций против Ирана США несут ответственность за произошедшее, но, к сожалению, не раскаялись. Но всё-таки самое важное — сделать так, чтобы ничего подобного не произошло больше ни с одним человеком.

Такова наша первостепенная задача. Нужно любой ценой её выполнить. Вот почему на протяжении последних 70 лет мы рассказываем о своей боли и мучительных переживаниях. Поверьте, мне непросто. Каждый раз, говоря на эту тему, я чувствую боль. Стараюсь сдерживаться — не получается. Больно. Но я продолжаю, поскольку не могу жить иначе. Это мой моральный долг.

— Позвольте выразить вам огромную благодарность за то, что вы приняли участие в нашей программе. Честно говоря, у меня даже нет слов, чтобы выразить своё почтение. Спасибо, что поделились своими чувствами.

— Хотелось бы иметь больше времени. Мне ещё есть что сказать. Я впервые обращаюсь к россиянам... Я хочу, чтобы русский народ задумался о жизни и смерти. Для меня главное — жизнь каждого отдельного человека, а не вопросы национальной или международной безопасности и прочий военный жаргон. Разумеется, важно быть в курсе подобных вещей, но куда важнее помнить о своей человечности. Это самое главное.

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