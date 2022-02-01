«Кошмар закончился»: осуждённые за сбор жуков на Шри-Ланке россияне возвращаются домой

Россияне, задержанные на Шри-Ланке зимой 2020 года за сбор жуков, заплатили штраф и возвращаются в Москву. Об этом RT сообщили в посольстве России в Коломбо. В диппредставительстве отметили, что штраф был выплачен в полном объёме 31 января.

Трое граждан России — Александр Игнатенко, Николай Килафян и Артём Рябов — которых власти Шри-Ланки обвиняли в браконьерстве, выплатили назначенный судом штраф и возвращаются в Москву. Об этом RT сообщили в посольстве России в Коломбо.

«Штраф был выплачен 31 января в полном объёме», — пояснили в диппредставительстве, добавив, что россияне отправились на родину.

Как рассказал RT вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников, нужную сумму удалось достаточно быстро собрать «благодаря усилиям предпринимателя Фаттаха Шодиева, а также других неравнодушных граждан».

«Добиться возвращения россиян на родину удалось добиться благодаря совместным усилиям МИД РФ, журналистов, правозащитников, коллег-учёных из российской Академии Наук, врачей, родственников и близких людей», — сказал Мельников.

Просто не повезло

Ранее RT рассказывал, как зимой 2020 года на Шри-Ланке полицейские по обвинению в браконьерстве задержали сотрудника ростовского зоопарка Александра Игнатенко и двух его друзей — Николая Килафяна и Артёма Рябова.

Молодым людям было предъявлено обвинение по почти 300 эпизодам нарушения закона — по несколько отдельных обвинений за каждое насекомое.

«Во время обысков в гостиничных номерах, где проживали россияне, не было составлено ни одного протокола. Им вменяют, что они якобы отловили и убили 277 жуков, но на самом деле никто не знает, сколько насекомых было изъято у россиян, — никаких документов просто нет. Это нарушает все базовые принципы международного права. У россиян среди вещей были гигиенические средства — влажные салфетки и дезинфекторы, следствие заявило, что это специальные химикаты для уничтожения насекомых, опять же не предоставив никаких доказательств», — рассказывал ранее RT адвокат Игнатенко Георгий Сухов.

Сам Игнатенко настаивал, что закон не нарушал. По его словам, он на территории парка собирал мёртвых жуков, которых фотографировал и не собирался никуда вывозить. По его мнению, материалы уголовного дела были сфабрикованы — в списке якобы отловленных насекомых оказались жуки, которые не являются редкими и даже не водятся на Шри-Ланке.

«Нам, конечно, просто не повезло. Мне в Facebook писали ребята. Их тоже тут кидали в тюрьму на два месяца. И давили точно так же. Мы просто позже всех выходили из парка, не было никаких свидетелей, которые могли бы видеть этот кошмар», — заявлял Игнатенко в интервью RT.

Суд и штрафы

Сразу после задержания россияне были помещены в тюрьму города Бадулла. Через несколько месяцев молодых людей освободили из под стражи и поместили под домашний арест.

Россияне жили в небольшой комнате, а покупать себе еду могли только на деньги, присланные родственниками из России.

При этом, как рассказывал правозащитник Иван Мельников, никаких следственных действий всё это время не производилось. По его словам, за два года с момента задержания россиян из 12 свидетелей обвинения, большинство из которых — сотрудники полиции, присутствовавшие при обыске, были допрошены всего двое.

В январе 2022 года состоялся суд, который приговорил россиян к выплате штрафа в 2,9 млн шри-ланкийских рупий (примерно 1,1 млн рублей) для каждого.

Мельников отмечал, что россияне были вынуждены признать свою вину, поскольку им не оказывалась медицинская помощь, в которой они сильно нуждались. За время нахождения в заключении молодые люди серьёзно заболели.

В свою очередь мать Александра Игнатенко Анна Горбанева рассказала RT, что с нетерпением ждёт сына. По её словам, сегодня ночью он прислал фотографию из аэропорта и написал, что они ждут рейса в Москву.

«Два года прошло. И мы уже потеряли надежду на то, что всё может окончиться хорошо. Особо хочу сказать спасибо всем русским людям, которые помогли собрать деньги и оплатить штраф. Я просто благодарю Господа за то, что он направил к нам всех людей, которые помогли. Это мой единственный сын, никаких родственников у меня больше нет. Саша — моя единственная отрада. Эти два года для меня стали одним сплошным кошмаром. Но он закончился», — сказала женщина.