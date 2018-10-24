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Кошмар коррупционера: Путин внес в Госдуму закон о зарубежных счетах чиновников
24 октября 2018, 21:54 • 160 • Политика
Путин внес в Госдуму проект о вкладах чиновников в зарубежных банках.
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект закона, дающий прокуратуре право делать запросы в иностранные банки о счетах российских чиновников. По закону, высокопоставленным госслужащим, депутатам и сенаторам запрещено иметь вклады в иностранных банках.
Механизм будет действовать следующим образом: Генпрокуратура будет отправлять запрос в ЦБ, а тот, в свою очередь, будет запрашивать необходимые данные у центральных банков иностранных государств. Такие запросы можно будет делать, если обращение Генпрокуратуры к правоохранительным органам иностранного государства не дало необходимой информации.
Банк России уже рассмотрел данный законопроект и дал ему положительную оценку.
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