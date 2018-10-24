Кошмар коррупционера: Путин внес в Госдуму закон о зарубежных счетах чиновников

Путин внес в Госдуму проект о вкладах чиновников в зарубежных банках.

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект закона, дающий прокуратуре право делать запросы в иностранные банки о счетах российских чиновников. По закону, высокопоставленным госслужащим, депутатам и сенаторам запрещено иметь вклады в иностранных банках.

Механизм будет действовать следующим образом: Генпрокуратура будет отправлять запрос в ЦБ, а тот, в свою очередь, будет запрашивать необходимые данные у центральных банков иностранных государств. Такие запросы можно будет делать, если обращение Генпрокуратуры к правоохранительным органам иностранного государства не дало необходимой информации.

Банк России уже рассмотрел данный законопроект и дал ему положительную оценку.