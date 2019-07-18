Кошмар Европы: в Германии задумались о российском ядерном ударе • 115 • Аналитика









Доклад Брауса и Краузе

Внимание германской общественности привлек доклад, опубликованный директором Института политики безопасности в Кильском университете Йоахимом Краузе и генерал-лейтенантом бундесвера в отставке Хайнрихом Браусом. В свое время генерал Браус (на фото) занимал должность заместителя генерального секретаря НАТО, поэтому мнение столь высокопоставленного в прошлом военного не могло не попасть в центр внимания европейских медиа.



В своем докладе Краузе и Браус обосновывают весьма сомнительную, но очень распространенную в Европе с американской подачи точку зрения – Россия якобы готовит агрессивные войны против европейских стран. Угрозы применения ядерного оружия, по мнению немецких аналитиков, Владимир Путин будет использовать для того, чтобы заставить европейские страны признать доминирование России. С помощью ядерного оружия, точнее используя его как жупел, Москва якобы планирует решить ряд важных геополитических задач.



Что касается возможных целей российских атак в Европе, то авторы доклада называют Украину, страны Прибалтики (Латвию, Эстонию и Литву), Польшу и «черноморский регион». Именно здесь, как считают немецкие аналитики, Россия и может нанести удары, «прощупывая» Европу на прочность.



Стоит ли говорить, кому подобные «исследования» выгодны? Доклад Брауса и Краузе появился после того, как окончательно стало ясно – Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности прекратил быть актуальным. Естественно, теперь в Пентагоне рассчитывают разместить в Европе ракеты, но для того, чтобы европейские страны с таким развитием событий согласились, необходимо подготовить общественное мнение. Нужно убедить немцев в том, что они зря доверяют России – Москва «очень коварна» и на самом деле милитаризуется и готовится к войне.



Подобные доклады как раз и помогают добиться этой цели – вроде бы не американские, а немецкие эксперты рассказывают об агрессивных планах России. Но если Россия якобы вынашивает агрессивные планы, то надо Европу от нее защищать, не так ли? На это и рассчитывают заокеанские хозяева подобных аналитиков.



«Односторонний и нерациональный»: генерал о докладе Краузе-Брауса

Однако доклад Краузе и Брауса вызвал неоднозначную реакцию в среде самих немецких военных экспертов. С его резкой критикой выступил один из авторитетнейших немецких стратегов – генерал в отставке Харальд Куят. В 2002-2005 гг. генерал Куят был председателем Военного комитета НАТО, а до этого сделал неплохую карьеру в люфтваффе и Министерстве обороны ФРГ, дослужившись до должности генерального инспектора бундесвера. Поэтому точка зрения Куята в Германии считается не менее авторитетной, чем позиция Брауса.





Генерал в отставке Харальд Куят



По мнению Куята, расторжение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности действительно привело к появлению целого ряда серьезных проблем, но сценарий нападения России на одну из стран – членов Североатлантического альянса, о котором говорят Браус и Краузе, не выдерживает никакой критики. Ведь нападение на участницу НАТО автоматически ставит Россию перед нерадостной перспективой военно-политического конфликта со всеми странами Североатлантического альянса.



Генерал в отставке признал, что Россия действительно может за несколько часов полностью оккупировать страны Прибалтики – в этом, собственно говоря, не сомневаются и в руководстве Североатлантического альянса. Но ядерное оружие здесь не играет никакой роли, Россия вполне справится с балтийскими странами и посредством сухопутных войск. Разрабатывать какие-то дорогостоящие программы в сфере вооружений в данном случае совершенно необязательно.



Те масштабные инвестиции, которые сейчас Россия осуществляет в вооружения и которые в докладе Краузе-Брауса рассматриваются как свидетельство ее агрессивных планов, Куят считает лишь инструментом поддержания стратегического баланса с Соединенными Штатами. Если США вкладываются в вооружение своей армии, то почему этим не должна заниматься Россия?



Однобокость же доклада, по мнению Куята, проявляется в том, что, критикуя Россию за расторжение ДРСМД, Краузе и Браус обходят стороной вопрос о том, какую роль в разрушении договоренностей сыграли сами Соединенные Штаты Америки и руководство Североатлантического альянса. Несмотря на незаменимость соглашения ДРСМД для европейских стран, ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе не было сделано никаких серьезных попыток остановить расторжение договора.





Между тем, как отмечает Куят, для США расторжение ДРСМД по сути не несет никаких угроз, так как удару со стороны России в случае вооруженного конфликта подвергнутся европейские страны, но не сами Соединенные Штаты. Это прекрасно понимают в Вашингтоне, и именно поэтому в США без должного внимания отнеслись к расторжению ДРСМД. Пострадать же от прекращения действия договоренностей могут как раз страны Западной Европы, в первую очередь та же Германия, где до сих пор дислоцируются внушительные силы и средства американской армии.



Серьезной ошибкой является, по мнению Куята, и то, что США не стали рассматривать предложения России о контроле за вооружениями НАТО, хотя взаимный контроль является одним из важнейших инструментов «сдерживания». И как можно ожидать от России, что она не будет вооружаться и будет допускать инспекции альянса, если сами США и НАТО не позволяют России отправлять свои инспекции в страны блока?



Немецкие политики расходятся во взглядах на «агрессию» России

Что касается немецкой политической элиты, то она не демонстрирует единой позиции относительно возможных угроз со стороны России. В крупнейших немецких политических партиях – Христианско-демократическом союзе и Социал-демократической партии Германии – к докладу Краузе – Брауса отнеслись с известной долей скептицизма.



Так, представитель Социал-демократической партии Германии по внешнеполитическим вопросам Нильс Шмидт не верит в то, что Россия может напасть на какую-то из европейских стран, и подчеркивает большую важность диалога между Европой и Россией.



Его коллега из конкурирующего Христианско-демократического союза – Христианского социального союза Юрген Хардт, отвечающий в ХДС/ХСС за внешнеполитические вопросы, также не видит в России серьезную угрозу для безопасности Евросоюза и Североатлантического альянса, хотя Москва действительно наращивает вооружения и проводит постоянные военные учения. Что касается разрушения ДРСМД, то Хардт считает, что сейчас Владимир Путин стремится проверить сплоченность европейских стран и именно с этой целью и предпринималось решение о прекращении действия договоренностей.



Кто хочет милитаризовать Германию?

На самом деле, доклад Краузе и Брауса практически полностью повторяет взгляды руководства Соединенных Штатов Америки на противостояние с Россией. В Вашингтоне считают, что Россия – некий «злой демон», для которого важна эскалация напряженности сама по себе, «конфликт ради конфликта». Свою точку зрения американское руководство стремится навязать европейским странам – членам НАТО, прекрасно понимая, что в Европе США нужны надежные союзники, готовые ввязаться в войну за американские интересы. Тревожный знак. Власть теряет доверие народа



Понятно, что на карликовые страны Прибалтики, дряхлую Украину и даже на Польшу с Румынией надежды мало – все эти страны не могут рассматриваться как реальные союзники США, поскольку мощь их вооруженных сил по сравнению с мощью России ничтожна. На подступах к России у США есть еще один союзник по НАТО – Турция. Но Анкара сегодня демонстрирует все большую самостоятельность, доверия к Реджепу Эрдогану у Вашингтона уже нет. Если Эрдоган демонстративно «плюнул в лицо» Соединенным Штатам, приобретя российские С-400 даже под угрозой американских санкций, то он точно также может нарушить и любые военные планы Соединенных Штатов.





Министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен с военнослужащими бундесвера



Италию или Грецию в качестве серьезных союзников США в Европе также рассматривать не стоит, поскольку, во-первых, их вооруженные силы не обладают необходимой мощью, а во-вторых обе страны никогда не имели той враждебности по отношению к России, которая есть у Прибалтики, Польши и даже Румынии. Получается, что из серьезных потенциальных союзников у США остается в континентальной Европе только Германия. Но и в Германии очень сильны если не пророссийские настроения, то, по крайней мере, лояльное отношение к нашей стране и стремление выстроить с Москвой полноценный и мирный диалог.



Поэтому в США и стремятся повлиять на общественное мнение в ФРГ, одновременно настаивая и на повышении финансирования бундесвера, увеличении его активности по выполнению американских планов. Например, США очень хотели, чтобы бундесвер подольше оставался в Сирии и Ираке и даже наращивал свое присутствие в этих ближневосточных странах, что самой Германии как бы и не очень надо.



США нуждаются в демонизации России для оправдания военного присутствия в Европе

Для США важно сохранять свое военное присутствие в Центральной и Восточной Европе. Но объяснить его необходимость европейским странам можно лишь в том случае, если постоянно поддерживать антироссийскую истерию, убеждая и политиков, и население в наличии страшной угрозы российского нападения и даже ядерного удара. Между тем, если в годы «Холодной войны» между США и СССР действительно существовали определенные и вполне оправданные риски конфронтации с Советским Союзом в Европе, то сейчас риск нападения России на европейские страны отсутствует.



У Советского Союза были мощные группировки войск в ГДР, Польше, Чехословакии, Москва могла рассчитывать на поддержку союзников по Организации Варшавского договора. Сейчас ничего этого нет. За прошедшие тридцать лет Россия лишилась тех рычагов влияния, которыми обладал в свое время Советский Союз. Например, российские войска давно не присутствуют не только в странах Восточной Европы, но и в бывших советских республиках – странах Прибалтики, на Украине, в Молдавии, Грузии.



В состав НАТО входят почти все страны не только Западной, но и Восточной Европы. Российских войск на границах той же Германии нет, зато американские войска есть и в Прибалтике, и в Польше, и в Румынии, а американские и натовские военные инструкторы и специалисты «работают» и в Грузии, и на Украине. Силы сторон сейчас несопоставимы и по сути это России нужно защищаться от агрессивных планов НАТО, поскольку Североатлантический альянс обманул нашу страну и продолжает свое расширение на восток, давно распространив свое влияние и на постсоветские республики.



Тем более речь не может идти о применении ядерного оружия, пусть и в ограниченном масштабе. Россия, в отличие от США, находится в непосредственной близости от европейских стран НАТО, а с некоторыми из них имеет и сухопутные границы. Поэтому применение ядерного оружия с российской стороны практически исключено, возможность такого сценария сохраняется лишь в том случае, если страны НАТО первыми нападут на Россию. Но США выгодно говорить о вероятной угрозе ядерного удара России по Европе, чтобы оправдать размещение собственных ракет в той же Германии. На Западе продолжают обвинять Россию во всех смертных грехах и видеть в нашей стране главную угрозу безопасности и благополучию европейских стран. На этот раз с пространными обвинениями в адрес России выступили в Германии. И это тоже понятно – в этой европейской стране очень обеспокоены разрушением ДРСМД и прогнозируют самые разные, в том числе и «кошмарные» сценарии дальнейшего развития событий.Внимание германской общественности привлек доклад, опубликованный директором Института политики безопасности в Кильском университете Йоахимом Краузе и генерал-лейтенантом бундесвера в отставке Хайнрихом Браусом. В свое время генерал Браус (на фото) занимал должность заместителя генерального секретаря НАТО, поэтому мнение столь высокопоставленного в прошлом военного не могло не попасть в центр внимания европейских медиа.В своем докладе Краузе и Браус обосновывают весьма сомнительную, но очень распространенную в Европе с американской подачи точку зрения – Россия якобы готовит агрессивные войны против европейских стран. Угрозы применения ядерного оружия, по мнению немецких аналитиков, Владимир Путин будет использовать для того, чтобы заставить европейские страны признать доминирование России. С помощью ядерного оружия, точнее используя его как жупел, Москва якобы планирует решить ряд важных геополитических задач.Что касается возможных целей российских атак в Европе, то авторы доклада называют Украину, страны Прибалтики (Латвию, Эстонию и Литву), Польшу и «черноморский регион». Именно здесь, как считают немецкие аналитики, Россия и может нанести удары, «прощупывая» Европу на прочность.Стоит ли говорить, кому подобные «исследования» выгодны? Доклад Брауса и Краузе появился после того, как окончательно стало ясно – Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности прекратил быть актуальным. Естественно, теперь в Пентагоне рассчитывают разместить в Европе ракеты, но для того, чтобы европейские страны с таким развитием событий согласились, необходимо подготовить общественное мнение. Нужно убедить немцев в том, что они зря доверяют России – Москва «очень коварна» и на самом деле милитаризуется и готовится к войне.Подобные доклады как раз и помогают добиться этой цели – вроде бы не американские, а немецкие эксперты рассказывают об агрессивных планах России. Но если Россия якобы вынашивает агрессивные планы, то надо Европу от нее защищать, не так ли? На это и рассчитывают заокеанские хозяева подобных аналитиков.Однако доклад Краузе и Брауса вызвал неоднозначную реакцию в среде самих немецких военных экспертов. С его резкой критикой выступил один из авторитетнейших немецких стратегов – генерал в отставке Харальд Куят. В 2002-2005 гг. генерал Куят был председателем Военного комитета НАТО, а до этого сделал неплохую карьеру в люфтваффе и Министерстве обороны ФРГ, дослужившись до должности генерального инспектора бундесвера. Поэтому точка зрения Куята в Германии считается не менее авторитетной, чем позиция Брауса.По мнению Куята, расторжение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности действительно привело к появлению целого ряда серьезных проблем, но сценарий нападения России на одну из стран – членов Североатлантического альянса, о котором говорят Браус и Краузе, не выдерживает никакой критики. Ведь нападение на участницу НАТО автоматически ставит Россию перед нерадостной перспективой военно-политического конфликта со всеми странами Североатлантического альянса.Генерал в отставке признал, что Россия действительно может за несколько часов полностью оккупировать страны Прибалтики – в этом, собственно говоря, не сомневаются и в руководстве Североатлантического альянса. Но ядерное оружие здесь не играет никакой роли, Россия вполне справится с балтийскими странами и посредством сухопутных войск. Разрабатывать какие-то дорогостоящие программы в сфере вооружений в данном случае совершенно необязательно.Те масштабные инвестиции, которые сейчас Россия осуществляет в вооружения и которые в докладе Краузе-Брауса рассматриваются как свидетельство ее агрессивных планов, Куят считает лишь инструментом поддержания стратегического баланса с Соединенными Штатами. Если США вкладываются в вооружение своей армии, то почему этим не должна заниматься Россия?Однобокость же доклада, по мнению Куята, проявляется в том, что, критикуя Россию за расторжение ДРСМД, Краузе и Браус обходят стороной вопрос о том, какую роль в разрушении договоренностей сыграли сами Соединенные Штаты Америки и руководство Североатлантического альянса. Несмотря на незаменимость соглашения ДРСМД для европейских стран, ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе не было сделано никаких серьезных попыток остановить расторжение договора.Между тем, как отмечает Куят, для США расторжение ДРСМД по сути не несет никаких угроз, так как удару со стороны России в случае вооруженного конфликта подвергнутся европейские страны, но не сами Соединенные Штаты. Это прекрасно понимают в Вашингтоне, и именно поэтому в США без должного внимания отнеслись к расторжению ДРСМД. Пострадать же от прекращения действия договоренностей могут как раз страны Западной Европы, в первую очередь та же Германия, где до сих пор дислоцируются внушительные силы и средства американской армии.Серьезной ошибкой является, по мнению Куята, и то, что США не стали рассматривать предложения России о контроле за вооружениями НАТО, хотя взаимный контроль является одним из важнейших инструментов «сдерживания». И как можно ожидать от России, что она не будет вооружаться и будет допускать инспекции альянса, если сами США и НАТО не позволяют России отправлять свои инспекции в страны блока?Что касается немецкой политической элиты, то она не демонстрирует единой позиции относительно возможных угроз со стороны России. В крупнейших немецких политических партиях – Христианско-демократическом союзе и Социал-демократической партии Германии – к докладу Краузе – Брауса отнеслись с известной долей скептицизма.Так, представитель Социал-демократической партии Германии по внешнеполитическим вопросам Нильс Шмидт не верит в то, что Россия может напасть на какую-то из европейских стран, и подчеркивает большую важность диалога между Европой и Россией.Его коллега из конкурирующего Христианско-демократического союза – Христианского социального союза Юрген Хардт, отвечающий в ХДС/ХСС за внешнеполитические вопросы, также не видит в России серьезную угрозу для безопасности Евросоюза и Североатлантического альянса, хотя Москва действительно наращивает вооружения и проводит постоянные военные учения. Что касается разрушения ДРСМД, то Хардт считает, что сейчас Владимир Путин стремится проверить сплоченность европейских стран и именно с этой целью и предпринималось решение о прекращении действия договоренностей.На самом деле, доклад Краузе и Брауса практически полностью повторяет взгляды руководства Соединенных Штатов Америки на противостояние с Россией. В Вашингтоне считают, что Россия – некий «злой демон», для которого важна эскалация напряженности сама по себе, «конфликт ради конфликта». Свою точку зрения американское руководство стремится навязать европейским странам – членам НАТО, прекрасно понимая, что в Европе США нужны надежные союзники, готовые ввязаться в войну за американские интересы.Понятно, что на карликовые страны Прибалтики, дряхлую Украину и даже на Польшу с Румынией надежды мало – все эти страны не могут рассматриваться как реальные союзники США, поскольку мощь их вооруженных сил по сравнению с мощью России ничтожна. На подступах к России у США есть еще один союзник по НАТО – Турция. Но Анкара сегодня демонстрирует все большую самостоятельность, доверия к Реджепу Эрдогану у Вашингтона уже нет. Если Эрдоган демонстративно «плюнул в лицо» Соединенным Штатам, приобретя российские С-400 даже под угрозой американских санкций, то он точно также может нарушить и любые военные планы Соединенных Штатов.Италию или Грецию в качестве серьезных союзников США в Европе также рассматривать не стоит, поскольку, во-первых, их вооруженные силы не обладают необходимой мощью, а во-вторых обе страны никогда не имели той враждебности по отношению к России, которая есть у Прибалтики, Польши и даже Румынии. Получается, что из серьезных потенциальных союзников у США остается в континентальной Европе только Германия. Но и в Германии очень сильны если не пророссийские настроения, то, по крайней мере, лояльное отношение к нашей стране и стремление выстроить с Москвой полноценный и мирный диалог.Поэтому в США и стремятся повлиять на общественное мнение в ФРГ, одновременно настаивая и на повышении финансирования бундесвера, увеличении его активности по выполнению американских планов. Например, США очень хотели, чтобы бундесвер подольше оставался в Сирии и Ираке и даже наращивал свое присутствие в этих ближневосточных странах, что самой Германии как бы и не очень надо.Для США важно сохранять свое военное присутствие в Центральной и Восточной Европе. Но объяснить его необходимость европейским странам можно лишь в том случае, если постоянно поддерживать антироссийскую истерию, убеждая и политиков, и население в наличии страшной угрозы российского нападения и даже ядерного удара. Между тем, если в годы «Холодной войны» между США и СССР действительно существовали определенные и вполне оправданные риски конфронтации с Советским Союзом в Европе, то сейчас риск нападения России на европейские страны отсутствует.У Советского Союза были мощные группировки войск в ГДР, Польше, Чехословакии, Москва могла рассчитывать на поддержку союзников по Организации Варшавского договора. Сейчас ничего этого нет. За прошедшие тридцать лет Россия лишилась тех рычагов влияния, которыми обладал в свое время Советский Союз. Например, российские войска давно не присутствуют не только в странах Восточной Европы, но и в бывших советских республиках – странах Прибалтики, на Украине, в Молдавии, Грузии.В состав НАТО входят почти все страны не только Западной, но и Восточной Европы. Российских войск на границах той же Германии нет, зато американские войска есть и в Прибалтике, и в Польше, и в Румынии, а американские и натовские военные инструкторы и специалисты «работают» и в Грузии, и на Украине. Силы сторон сейчас несопоставимы и по сути это России нужно защищаться от агрессивных планов НАТО, поскольку Североатлантический альянс обманул нашу страну и продолжает свое расширение на восток, давно распространив свое влияние и на постсоветские республики.Тем более речь не может идти о применении ядерного оружия, пусть и в ограниченном масштабе. Россия, в отличие от США, находится в непосредственной близости от европейских стран НАТО, а с некоторыми из них имеет и сухопутные границы. Поэтому применение ядерного оружия с российской стороны практически исключено, возможность такого сценария сохраняется лишь в том случае, если страны НАТО первыми нападут на Россию. Но США выгодно говорить о вероятной угрозе ядерного удара России по Европе, чтобы оправдать размещение собственных ракет в той же Германии. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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