Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Десятки раненых, двадцать убитых. Украина в тупике
Скрывать нечего: Путин прямо ответил Макрону и Меркель на вопрос о Навальном
Почему Россия молчала перед Байденом: Дипломату из ООН хватило всего одного аргу...
Генштаб ВСУ объявил о переходе к наступлению на Донбассе
Главная / Политика

Кошка бросила котят… кто же в этом виноват? Экономист подтвердил вымирание украинских шахт

02 апреля 2021, 13:10  •  66 • Политика
После заявления депутата Верховной рады и председателя Независимого профсоюза горняков Украины Михаила Волынца о вымирании украинских шахт экономист Михаил Хазин подтвердил информацию – "шахты по добыче урановой руды, действительно, умирают - это просто факт". Однако в вопросе с тем, кто же виноват в этом собеседник Царьграда ответил украинскому парламентарию в острой ироничной форме: "кошка бросила котят"… кто же в этом виноват?
Напомним, ранее Волынец обвинил Россию в разрушении энергетической системы Украины, путем поставок по "заниженным ценам". "Это гибридная энергетическая война для того, чтобы окончательно остановить и уничтожить украинские шахты, уничтожить шахты по добыче урановой руды, они сейчас на грани остановки, и остановить блоки тепловых электростанций", - сказал Волынец, отметив, что Украина, благодаря "серьезным мощностям", может обходиться без российской и белорусской энергии.
В комментарии Царьграду экономист Михаил Хазин подтвердил - шахты по добыче урановой руды, действительно, умирают и это просто факт.
"А вот, соответственно, кто в этом виноват? Вообще, как бы "кошка бросила котят – это Путин виноват", это все прекрасно знают…", - иронично отметил он.
При этом Хазин указал на то, что с точки зрения здравого смысла, Киеву стоило бы радоваться.
"А они вместо этого плачутся. Я бы не сказал, что это прямо так вот для них ужасно", - считает эксперт.
При этом на уточняющий вопрос о том, относится ли это заявление к классическому русофобскому о том, что якобы во всём "Путин виноват", экономист ответил утвердительно, своими словами еще раз подтвердив абсурдность заявления украинской стороны.
Стоит также добавить, что, несмотря на заявления о способности справляться без российской энергии, Украина не спешит разрывать контракты на поставку.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



66
Источник
Похожие новости
02 апреля 2021, 00:20
Россия жёстко ответила на провокацию НАТО: В Норвегии устроили панику
02 апреля 2021, 00:20
"Уничтожим ещё на выходе из Босфора": Военный эксперт раскрыл блеф США в Чёрном море
02 апреля 2021, 07:40
Кредитами или гробами? Размечтавшихся после заявления главы Пентагона украинцев "вернули на землю"
02 апреля 2021, 04:00
Польские военные не согласились с обвинениями по "Северному потоку – 2": "Никаких провокаций"
02 апреля 2021, 02:10
"Были проблемой ещё для Наполеона и Гитлера": Эксперт объяснил нападки ЕС на Россию
02 апреля 2021, 05:50
Эксперт заявил о победе "реального бизнеса": Германия уже не откажется от "Северного потока - 2"
Новости партнеров
 
Выбор дня
02 апреля 2021, 00:20
Россия жёстко ответила на провокацию НАТО: В Норвегии устроили панику
02 апреля 2021, 04:00
В Киеве сделали неожиданное заявление о звонке Байдена
02 апреля 2021, 00:20
"Уничтожим ещё на выходе из Босфора": Военный эксперт раскрыл блеф США в Чё...
02 апреля 2021, 07:40
Кредитами или гробами? Размечтавшихся после заявления главы Пентагона украинцев "...
02 апреля 2021, 04:00
Польские военные не согласились с обвинениями по "Северному потоку – 2": &q...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 марта 2021, 23:30
"Проклятое" судно отыскали через 90 лет: Дайверы проникли на борт и потеряли дар речи от увиденного
28 марта 2021, 15:50
"Это полбеды": Леонков - о планах Украины ударить по России из С-300
01 апреля 2021, 07:50
Десятки раненых, двадцать убитых. Украина в тупике
31 марта 2021, 14:25
Виктор Медведчук и Юрий Бойко в очередной раз предали избирателей юго-востока
01 апреля 2021, 05:05
"Мозги в трубочку сворачиваются": "Спутнику V" предсказали проблемы, если сделка с ЕС сорвётся
27 марта 2021, 05:55
Русские вычленили новый инструмент геополитики: Помог Навальный и его боли
01 апреля 2021, 06:55
"Дать пинка, разве это агрессия?": После новой жалобы Борреля русские ответили без обиняков
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.