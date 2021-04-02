Кошка бросила котят… кто же в этом виноват? Экономист подтвердил вымирание украинских шахт

После заявления депутата Верховной рады и председателя Независимого профсоюза горняков Украины Михаила Волынца о вымирании украинских шахт экономист Михаил Хазин подтвердил информацию – "шахты по добыче урановой руды, действительно, умирают - это просто факт". Однако в вопросе с тем, кто же виноват в этом собеседник Царьграда ответил украинскому парламентарию в острой ироничной форме: "кошка бросила котят"… кто же в этом виноват?

Напомним, ранее Волынец обвинил Россию в разрушении энергетической системы Украины, путем поставок по "заниженным ценам". "Это гибридная энергетическая война для того, чтобы окончательно остановить и уничтожить украинские шахты, уничтожить шахты по добыче урановой руды, они сейчас на грани остановки, и остановить блоки тепловых электростанций", - сказал Волынец, отметив, что Украина, благодаря "серьезным мощностям", может обходиться без российской и белорусской энергии.

В комментарии Царьграду экономист Михаил Хазин подтвердил - шахты по добыче урановой руды, действительно, умирают и это просто факт.

"А вот, соответственно, кто в этом виноват? Вообще, как бы "кошка бросила котят – это Путин виноват", это все прекрасно знают…", - иронично отметил он.

При этом Хазин указал на то, что с точки зрения здравого смысла, Киеву стоило бы радоваться.

"А они вместо этого плачутся. Я бы не сказал, что это прямо так вот для них ужасно", - считает эксперт.

При этом на уточняющий вопрос о том, относится ли это заявление к классическому русофобскому о том, что якобы во всём "Путин виноват", экономист ответил утвердительно, своими словами еще раз подтвердив абсурдность заявления украинской стороны.

Стоит также добавить, что, несмотря на заявления о способности справляться без российской энергии, Украина не спешит разрывать контракты на поставку.