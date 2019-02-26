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Косатка похвасталась ученым своим "антарктическим" обедом - видео
26 февраля 2019, 22:39 • 130 • В мире
Забавное поведение косатки попало на видео. Учёные как раз изучали ареал обитания этих животных и хотели узнать их рацион. В это время одна из косаток вплотную подплыла к оператору и похвалилась добычей.
Это видео было снято у берегов Антарктики во время экспедиции в море Росса. Биолог новозеландского Университета Кентербери Реджина Айзерт во время недавней экспедиции собирала информацию о рационе этих морских обитателей.
То, как повела себя одна из косаток, удивило ученых. И в то же время дало ответ на их вопрос о ежедневном меню для этих млекопитающих.
Примечательно, что одна из косаток подплыла вплотную к оператору, ткнула в него носом, а затем приоткрыла свою пасть, чтобы похвалиться своей добычей.
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