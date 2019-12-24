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Косачёв оценил заявление «Нафтогаза» о риске соглашения по транзиту
24 декабря 2019, 13:54 • 54 • Украина
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв прокомментировал RT заявление исполнительного директора «Нафтогаза» Юрия Витренко о том, что отзыв исков в отношении «Газпрома» — «большой риск» для украинской стороны.
РИА Новости
«Это заявление можно расценивать как подтверждение ненадёжности украинской стороны как партнёра по каким-либо договорённостям, в том числе в нефтегазовой сфере... Так что уверенности в том, что Украина будет выдерживать нынешние договорённости у меня, к сожалению, нет», — сказал сенатор.
Как отметил Косачёв, «надежда умирает последней».
«До тех пор пока есть возможность эти договорённости реализовывать, этой возможностью нужно обязательно пользоваться. У меня нет никаких сомнений, что российская сторона будет вести себя именно таким образом. Ни в одном нашем заявлении эти договорённости не ставятся под сомнения, а украинская сторона уже начала это делать», — добавил сенатор.
Витренко ранее также заявил, что украинская сторона может оказаться в ситуации, когда Россия прекратит транзит газа, а украинские претензии уже будут отозваны.
Кроме того, он не исключил ситуации, что достигнутые договорённости не будут реализованы.
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