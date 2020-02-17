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Косачёв оценил вызов в МИД Украины поверенного в делах России

17 февраля 2020, 23:54  •  65 • Украина
Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв прокомментировал в разговоре с RT сообщение о том, что МИД Украины вызвал временного поверенного в делах России в связи с задержанием четырёх браконьеров в Азовском море.
 
РИА Новости
 

«У меня нет никаких сомнений, что украинская сторона придаёт этому вопросу политическое значение. Политического измерения в этой ситуации нет в принципе. Есть факт браконьерства, и он подтверждён задержанными. Они согласились, что их задержали правильно, их задержали по сути. Конечно, украинская сторона сейчас будет делать из этого спектакль. Они будут делать ситуацию, когда «агрессивная Россия нападает на незалежную Украину». Можно только развести руками», — сказал Косачёв.

По мнению сенатора, ситуация должна развиваться «исключительно в правовом поле».  

«Если и когда эти рыбаки согласятся с тем, что они нарушили российское законодательство, дай бог, чтобы мы их отпустили и они уехали к себе домой. До тех пор, пока этого не будет, мы будем находиться в состоянии спора. Этот спор с нашей стороны будет юридическим, а с украинской — политическим», — уверен он.

Ранее сообщалось, что МИД Украины вызвал временного поверенного в делах России. Ему был выражен протест в связи с задержанием российской стороной четырёх украинских рыбаков в Азовском море.

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