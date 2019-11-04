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Косачёв оценил слова Трампа о хороших отношениях с Россией

04 ноября 2019, 15:09  •  45 • Украина
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв прокомментировал в беседе с RT заявление американского лидера Дональда Трампа о том, что у него очень хорошие отношения с Россией, Украиной и Китаем.
 
РИА Новости
 

«Думаю, что господин Трамп в данном случае выдаёт желаемое за действительное. Он пытается выглядеть президентом, который определяет внешнюю политику своей страны, хотя это уже не так. Возможно, в сознании американского лидера и существует хорошее отношение к России, Украине и Китаю. Именно с предлогом «к». Но хорошее отношение к каким-то странам ещё не означает, что отношения США как государства с этими с странами проходят в соответствии с тем, что происходит в сознании президента», — сказал сенатор.

Косачёв также отметил, что взаимоотношения на российском треке давно уже определяются «тем массивом законодательства, которое наработано американским конгрессом».

«По большей части оно со знаком минус и создаёт препятствия для нормального развития двусторонних отношений. В случае с Китаем ситуация почти такая же. В случае с Украиной она совершенно точно иная. Но если говорить о российско-американских отношениях, что бы ни думал Трамп, они находятся в очень серьёзной степени деградации. И изменения вряд ли возможны единомоментно», — заключил он.

Ранее Трамп заявил, что у него очень хорошие отношения и с Россией, и с Украиной, и с Китаем.

Также, отвечая на вопрос о поддержке Украины, американский лидер отметил, что его поддержка Киева тоже «очень хорошая».

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