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Косачёв оценил ситуацию с Минскими соглашениями
14 января 2020, 23:24 • 31 • Украина
Председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв в беседе с сайтом argumenti.ru прокомментировал ситуацию с Минскими соглашениями.
© Владимир Астапкович РИА Новости
«После парижского саммита стало ясно: проблема реализации этих соглашений перешла из внешнеполитической области в украинскую внутриполитическую плоскость. Никакие внешние силы и форматы на это не повлияют, если Киев не сдвинется в реализации того, под чем подписался», — пояснил сенатор.
Ранее глава украинского МИД Вадим Пристайко заявил, что лидеры «нормандской четвёрки» при желании могут изменить Минские соглашения.
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