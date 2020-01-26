Косачёв объяснил требование поляков о компенсации от России

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв считает, что требование польского чиновника российской компенсации за сталинские репрессии является попыткой сгладить поражение Польши на форуме памяти холокоста в Израиле.

«Нарочито провокационные заявления лидера правящей польской партии «Закон и справедливость» Ярослава Качиньского о якобы причитающихся Польше компенсациях от России <...> — это в какой-то мере попытка сгладить дипломатический провал с неучастием польского президента в памятных мероприятиях в Иерусалиме», — написал в субботу, 25 января, сенатор в Facebook.

Косачёв подчеркнул, что Польша никогда не была объектом российских или советских «устремлений», а попытки контролировать ее территории связаны с желанием отодвинуть «очередной рейх или Евросоюз подальше от своих границ».

Сенатор признал, что поляки действительно очень пострадали в результате сталинских репрессий, однако не больше, чем другие народы.

Ранее в Польше признали свое поражение на форуме в Израиле.

23 января в Иерусалиме прошел Всемирный форум памяти жертв холокоста, приуроченный к 75-летию освобождения концлагеря Аушвиц (Освенцим). Глава МИД Израиля Исраэль Кац указал, что если бы не СССР, история Израиля могла бы быть совсем другой, а нацистское господство стало бы реальностью.

В свою очередь, президент Польши Анджей Дуда отказался ехать на мероприятие в Иерусалим. А российский лидер Владимир Путин выступил на форуме с речью и назвал геноцид евреев глубокой раной и трагедией.