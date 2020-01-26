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Косачёв объяснил требование поляков о компенсации от России
26 января 2020, 02:24 • 83 • Политика
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв считает, что требование польского чиновника российской компенсации за сталинские репрессии является попыткой сгладить поражение Польши на форуме памяти холокоста в Израиле.
«Нарочито провокационные заявления лидера правящей польской партии «Закон и справедливость» Ярослава Качиньского о якобы причитающихся Польше компенсациях от России <...> — это в какой-то мере попытка сгладить дипломатический провал с неучастием польского президента в памятных мероприятиях в Иерусалиме», — написал в субботу, 25 января, сенатор в Facebook.
Косачёв подчеркнул, что Польша никогда не была объектом российских или советских «устремлений», а попытки контролировать ее территории связаны с желанием отодвинуть «очередной рейх или Евросоюз подальше от своих границ».
Сенатор признал, что поляки действительно очень пострадали в результате сталинских репрессий, однако не больше, чем другие народы.
Ранее в Польше признали свое поражение на форуме в Израиле.
23 января в Иерусалиме прошел Всемирный форум памяти жертв холокоста, приуроченный к 75-летию освобождения концлагеря Аушвиц (Освенцим). Глава МИД Израиля Исраэль Кац указал, что если бы не СССР, история Израиля могла бы быть совсем другой, а нацистское господство стало бы реальностью.
В свою очередь, президент Польши Анджей Дуда отказался ехать на мероприятие в Иерусалим. А российский лидер Владимир Путин выступил на форуме с речью и назвал геноцид евреев глубокой раной и трагедией.
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