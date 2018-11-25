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Косачёв назвал причину провокации Украины в Азовском море

25 ноября 2018, 17:24  •  121 • Украина
Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачёв на своей странице в Facebook рассказал, почему, по его мнению, украинская сторона приняла решение устроить провокацию в Азовском море.
 
© Фото Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым
 

«На наших глазах стремительно развивается провокация украинских военных в Керченском проливе. Нет сомнения, что она затеяна с единственной целью — вынудить Россию пресечь эту провокацию и затем выдать российскую реакцию за агрессию», — написал он.

По мнению сенатора, данная инициатива Киева является бессмысленной с военной точки зрения, но перспективной с политической.

Ранее погрануправление ФСБ России по Крыму заявило, что три украинских корабля незаконно пересекли российскую государственную границу. 

Также сообщалось, что корабли Военно-морских сил Украины на предельной скорости шли в направлении Керченского пролива в район провокации, организованной украинской стороной. 

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