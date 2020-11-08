Косачев заявил об отсутствии убедительного победителя на выборах в США

В результате выборов в США нет однозначного и убедительного победителя, считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Такое мнение он высказал в субботу, 7 ноября, на своей странице в Facebook.

«Торжествует раскол и взаимоисключающие взгляды общества на то, какой они видят Америку будущего. Кто бы ни победил, он не будет иметь полного морального права говорить, что вся Америка за его спиной», — отметил он.

Таким образом политик прокомментировал прогнозы ведущих американских СМИ, согласно которым победу на президентских выборах в США одержал демократ Джо Байден. В соответствии с этими прогнозами Байдена уже поздравили многие европейские политики и главы государств. Соперник Байдена, действующий президент Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что «выборы еще не закончены» и он будет отстаивать свои позиции в суде.

Избирательная система США предполагает, что набравший большее число голосов американцев кандидат не всегда может оказаться победителем. Дело в том, что выбор главы страны возлагается на коллегию выборщиков из 538 человек, представляющих свои штаты. Число выборщиков от каждого штата равно числу представителей штата в конгрессе. На выборах выборщики должны голосовать за кандидата, ранее победившего в их штате, но обязывающего их к этому закона нет.