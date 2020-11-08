Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Жалких идиотов" показали на федеральном телевидении в России
Указ Путина по Донбассу взбесил власти Украины
После попытки выгнать всех русских из Степанакерта началась бомбёжка
"Радар не работает, поверхность не отражает и вообще слишком дорогой":...
Главная / Политика

Косачев заявил об отсутствии убедительного победителя на выборах в США

08 ноября 2020, 06:20  •  66 • Политика
В результате выборов в США нет однозначного и убедительного победителя, считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Такое мнение он высказал в субботу, 7 ноября, на своей странице в Facebook.
«Торжествует раскол и взаимоисключающие взгляды общества на то, какой они видят Америку будущего. Кто бы ни победил, он не будет иметь полного морального права говорить, что вся Америка за его спиной», — отметил он.
Таким образом политик прокомментировал прогнозы ведущих американских СМИ, согласно которым победу на президентских выборах в США одержал демократ Джо Байден. В соответствии с этими прогнозами Байдена уже поздравили многие европейские политики и главы государств. Соперник Байдена, действующий президент Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что «выборы еще не закончены» и он будет отстаивать свои позиции в суде.
Избирательная система США предполагает, что набравший большее число голосов американцев кандидат не всегда может оказаться победителем. Дело в том, что выбор главы страны возлагается на коллегию выборщиков из 538 человек, представляющих свои штаты. Число выборщиков от каждого штата равно числу представителей штата в конгрессе. На выборах выборщики должны голосовать за кандидата, ранее победившего в их штате, но обязывающего их к этому закона нет.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



66
Источник
Похожие новости
07 ноября 2020, 22:05
Трамп взбеленился после проигрыша на выборах
08 ноября 2020, 01:45
"С большим перевесом!" В США огласили, кто победил на президентских выборах. Но есть нюанс
07 ноября 2020, 22:05
"Эмоции запуганных крыс": Twitter предпринял попытку быть справедливым, но не вышло
07 ноября 2020, 22:05
Старый или моложавый? Эксперты оценили перспективы Байдена во главе США
08 ноября 2020, 01:45
В Кремле раскрыли детали беседы Путина и Макрона: Озвучены планы России по Карабаху
07 ноября 2020, 23:55
Шмаль о будущем рынке нефти: Байден - "тёмная лошадка" для мировой экономики
Новости партнеров
 
Выбор дня
08 ноября 2020, 01:45
"С большим перевесом!" В США огласили, кто победил на президентских выборах...
08 ноября 2020, 01:45
В Кремле раскрыли детали беседы Путина и Макрона: Озвучены планы России по Карабаху
07 ноября 2020, 23:55
Шмаль о будущем рынке нефти: Байден - "тёмная лошадка" для мировой экономик...
07 ноября 2020, 23:00
США с голосами мёртвых душ продолжают учить белорусов демократии (Руслан Осташко)
07 ноября 2020, 23:55
Политолог предложил России два пути по защите русского языка в Прибалтике
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 ноября 2020, 11:35
"Всего лишь случайное замечание": Голландский прокурор проговорился, разрушив главную версию по MH17
06 ноября 2020, 03:55
"Радар не работает, поверхность не отражает и вообще слишком дорогой": Запад опять усомнился в Су-57
06 ноября 2020, 15:50
Русская разведка сделала заявление о происхождении COVID-19
07 ноября 2020, 11:05
Указ Путина по Донбассу взбесил власти Украины
01 ноября 2020, 08:15
Дмитрию Медведеву дали 3 месяца, чтобы подписать заявление: "Так решил действующий президент"
01 ноября 2020, 08:15
«Е…ть, ты тупой, Саня» – Монтян поставила майданщика на место
01 ноября 2020, 15:35
Поляки устроили многотысячный протест. Журналист констатировал: "Ещё одно позорище"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.