Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В день госпереворота Зеленский просит о помощи Россию. В Кремле ответили: разбир...
За русский Крым ответишь: Украинский министр дошёл до прямых угроз президенту
Грозное предупреждение Путина Западу прозвучало на весь мир: "Можем это сде...
Терпение лопнуло? В Луганске указали ОБСЕ на дверь после очередного "незаме...
Главная / Политика

Косачев заявил об использовании НАТО «агрессии РФ» для продвижения на восток

02 декабря 2021, 07:40  •  146 • Политика
НАТО использует предположения о «российской агрессии» против Украины, чтобы оправдать свое продвижение на восток. Об этом в среду, 1 декабря, заявил «Известиям» вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
Он подчеркнул, что Россия неоднократно на всех возможных уровнях фиксировала отсутствие у нее каких-либо инициативных наступательных намерений на украинском направлении.
«Всё остальное, что приписывается России, не более чем создание почвы для своих инициативных и наступательных действий со стороны НАТО. Это новое явление в геополитике, но оно, к сожалению, становится повседневной практикой альянса. Нам приписывают зловредные намерения и под это подгоняют практические действия, которые закрепляют военное присутствие и бесконтрольную военную деятельность НАТО у российских границ. Раз эта игра затеяна, нет сомнения, что она будет продолжаться и впредь, и к этому надо быть готовыми», — указал сенатор.
В связи с этим у России есть возможности, чтобы обеспечивать свою национальную безопасность, поддержку союзников и защиту соотечественников, если это потребуется, заключил Косачев.
Ранее в этот день замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что если Россия предпримет шаги по дестабилизации на Украине, к ней будут применены санкции, которых «ранее не было».
Также 1 декабря генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что входящие в военный блок страны могут ввести новые санкции против России в случае применения силы на Украине. В то же время он подчеркнул, что принцип коллективной безопасности распространяется только на входящие в НАТО страны, тогда как партнеры организации, например Киев, могут рассчитывать только на поддержку альянса.
Накануне в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ заявили, что США и Великобритания искусственно создают истерию, чтобы выставить Россию виновной во всех бедах, если Украина нападет на Донбасс. В СВР указали, что в Европе на сегодняшний день не видят перспектив в превращении Украины в «цивилизованного предсказуемого партнера».
22 ноября американское агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что, по данным разведки США, Россия якобы может планировать нападение на Украину в начале 2022 года и провести его с трех направлений, в том числе через Белоруссию. В свою очередь, телеканал CBS News со ссылкой на источники заверил, что такая угроза якобы нарастает с приближением холодов.
В тот же день постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что никакой напряженности на границе РФ с Украиной нет, российские войска осуществляют передвижения на своей территории.
Читайте также

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



146
Источник
Похожие новости
02 декабря 2021, 01:15
Политолог предсказал полное исчезновение Украины с карты
02 декабря 2021, 05:20
Депутат Рады одной поговоркой охарактеризовал Зеленского как президента
02 декабря 2021, 01:15
Митинг против Зеленского в Киеве, стадия "прогрев": Представлены два сценария майдана 2021 года
02 декабря 2021, 03:35
"Если у партнёров хватит ума задуматься": Политолог предсказал, чем обернётся несговорчивость НАТО
02 декабря 2021, 07:40
В Госдуме ответили на слова Нуланд о «небывалых» санкциях против РФ
02 декабря 2021, 07:05
Украинская журналистка разложила по полочкам речь Зеленского: "Нас разводят, как котят"
Новости партнеров
 
Выбор дня
02 декабря 2021, 01:15
Политолог предсказал полное исчезновение Украины с карты
02 декабря 2021, 05:20
Депутат Рады одной поговоркой охарактеризовал Зеленского как президента
02 декабря 2021, 01:15
Митинг против Зеленского в Киеве, стадия "прогрев": Представлены два сценар...
02 декабря 2021, 01:15
Британия как пример отрицательной эффективности вакцинации
02 декабря 2021, 03:35
"Если у партнёров хватит ума задуматься": Политолог предсказал, чем обернёт...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 ноября 2021, 09:25
Россия получит атомную базу в Сербии
26 ноября 2021, 01:40
«Не допустить произвола со стороны США»: почему евротройка призвала «как можно скорее» вернуться к соблюдению СВПД
28 ноября 2021, 23:10
Украинский полковник вышел из себя из-за армии России: "Болтовня о "русском Ваньке"
30 ноября 2021, 02:35
У Киева заканчиваются ракеты для систем залпового огня и снаряды для артиллерии
27 ноября 2021, 19:10
В Киеве покусились на российские земли
28 ноября 2021, 09:10
Зеленский объявил войну России
25 ноября 2021, 08:15
Пронько: "Чиновники и депутаты пытаются замять разразившийся скандал"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.