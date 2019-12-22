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Косачев заявил о необходимости реализации «Северного потока – 2» в срок

22 декабря 2019, 00:24  •  34 • Политика
Россия должна добиваться плановой реализации «Северного потока – 2» в срок. Об этом заявил «РИА Новости» председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в субботу, 21 декабря.
«Россия совершенно точно не должна корректировать свои действия в проекте, мы должны добиваться, чтобы всё здесь шло по плану», — сказал Косачев.
Американские санкции по «Северному потоку – 2» он назвал «силовым бандитизмом», пояснив, что целью этого «циничного применения США энергетики как оружия» является обеспечение одностороннего конкурентного преимущества для себя.
По мнению Косачева, от европейских стран должна последовать решительная реакция отторжения «этой силовой акции».
«На мой взгляд, реакция европейских государств должна заключаться в защите европейскими правительствами своих задействованных в проекте компаний от односторонних действий США», — подчеркнул глава комитета Совфеда.
По его словам, швейцарская компания Allseas заявила, что ждет разъяснений от Вашингтона по поводу санкций. Косачев считает, что руководство Швейцарии должно защитить интересы компаний своей страны — и в политической, и в юридической, и в финансовой плоскости.
Такие же действия, отметил он, должно предпринять и руководство Германии.
20 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет, который предполагает ограничения против трубопроводов.
В минфине Соединенных Штатов отметили, что санкции вступили в силу сразу после подписания документа. Для соблюдения ограничений стороны, которые «умышленно продавали, сдавали в аренду или предоставляли суда, участвующие в прокладке труб, должны немедленно прекратить работу».
Однако в ведомстве допустили исключения: в случае если прекращение укладки труб потребует времени для обеспечения безопасности экипажей судов или других лиц, а также в случае защиты окружающей среды от возможного ущерба.
Какие именно корпорации попали под рестрикции, не уточнялось. В течение 60 дней госсекретарь и глава американского минфина должны представить свои предложения по этому вопросу.
21 декабря правительство Германии выразило сожаление на фоне американских санкций против строительства «Северного потока – 2» и «Турецкого потока». Действия Вашингтона в кабмине назвали вмешательством в дела Европы.
«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря, чтобы обеспечить прямые поставки газа в Европу. Большинство стран Евросоюза поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают Украина, Польша, Латвия, Литва, Эстония и США.

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