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Косачев заявил о недостатке самостоятельности у Евросоюза

16 февраля 2020, 21:39  •  12 • Политика
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев прокомментировал слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, который на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Евросоюзу пора начать говорить на языке силы и начать действовать. По мнению сенатора, Брюсселю не хватает самостоятельности, а не силы.
«Пока он (Евросоюз. — Ред.) послушно следует в фарватере «старшего брата», который уже применяет вторичные санкции против своих же европейских партнеров, его сила будет работать не на саму Европу и не на общее благо, а на интересы Вашингтона», — написал Косачев в своем Facebook 16 февраля.
Сенатор отметил, что ЕС следовало бы проявить решительность во время событий на Украине в 2014 году, когда «страны ЕС выступили гарантами соглашения между властью и оппозицией <...>, но потом позорно ретировались, дав совершиться конституционному госперевороту и последовавшей гражданской войне». Также Косачев напомнил и о фактическом бездействии после того, как США решили выйти из ядерной сделки с Ираном и Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
«Наконец, твердость нужна была, когда те же США блокировали реализацию столь нужного Европе «Северного потока – 2». И тут — полная беспомощность евродипломатии. Но это не значит, что, когда нужно четко следовать за США, Брюссель не вспоминает язык силы. Напротив — против России другого языка давно уже не используется. Только санкции и угрозы, за исключением реплик отдельных политиков. Хотя, казалось бы, именно тут была бы востребована гибкость, умение искать развязки и вообще способность к диалогу», — констатировал политик.
Ранее 16 февраля Боррель, выступая на Мюнхенской конференции, заявил, что ЕС должен реагировать на действия Соединенных Штатов, которые могут противоречить принципам работы в европейских странах. Кроме того, он выразил уверенность в том, что Европа «должна развивать аппетит к силе, желание действовать», вместо того чтобы постоянно заявлять о своей обеспокоенности.
В этот же день замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что существуют три условия, выполнение которых обеспечит улучшение отношений между Москвой и Брюсселе. В их числе переход ЕС к более конкретной политике по отношению к России и проявление большей самостоятельности при взаимодействии с РФ без оглядки на Вашингтон.

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