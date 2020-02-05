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Косачев заявил, что Трамп в послании Конгрессу выдал свои провалы за достижения и прорывы

05 февраля 2020, 10:39  •  34 • Политика

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев считает выступление президента США Дональда Трампа в Конгрессе с ежегодным посланием "О положении страны" малоконструктивным. По его мнению, во внешнеполитической части речи американский лидер выдал свои провалы за достижения.

"Вообще особенность нынешнего послания президента США во внешнеполитической части в том, что он гордо выдал свои провалы за достижения и прорывы", - написал Косачев на своей странице в Facebook.

В частности, как отметил сенатор, экономическую "полувойну" с Китаем Трамп представил как лучшие в истории отношения и свою победу ради рабочих мест американцев, выход из сделки по Ирану "он трансформировал в то ли глупое, то ли гордое нежелание Тегерана подчиниться диктату США", "сделка века", провалившаяся из-за ее явной односторонней ориентации на Израиль, объявлена новым творческим подходом. Кроме того, по словам Косачева, неудача с быстрой сменой власти в Венесуэле "подана как обещание непременно разрушить и сломить Мадуро, но потом". "Вообще заняться всеми не проамериканскими режимами "в своем" полушарии - тоже явный сигнал избирателям, которым дела поближе к дому явно интереснее чужих проблем. В общем, много шума даже не из ничего, а из явных минусов", - отметил он.

Парламентарий считает, что это была предвыборная речь Трампа "в лучших американских традициях". "Громко, мало конструктива, с высоты "сияющего града на холме", в котором все прекрасно, но будет еще лучше. Ой, большие сомнения. Не было бы хуже", - отметил глава международного комитета СФ.

Он выразил сомнение, что выступление Трампа "мир ожидал, затаив дыхание", так как вряд ли президент США мог сказать что-то принципиально новое. К тому же слова главы Белого дома, по мнению сенатора, не всегда совпадают с намерениями и делами. "В-третьих, все сказанное адресовано прежде всего американской аудитории, а потому ожидался пафос и упор на экономические успехи. Так и было. Включая обязательные элементы шоу с отказом пожать руку [спикеру Палаты представителей, демократу от штата Калифорния Нэнси] Пелоси и приглашением на выступление лидера венесуэльской оппозиции Гуайдо", - констатировал Косачев.

Сенатор считает, что наивно воспринимать всерьез "подчеркнуто миролюбивый настрой Трампа кому-то вне Америки". "Рассказы о том, что доблестным американским военным не хочется быть полицейскими в других странах, что США чуть ли не в полушаге от выхода из Афганистана и прекращения войн на Ближнем Востоке - это для тех, кому все это было обещано еще в 2016 году. Остальному же миру дали понять четко: военный бюджет достиг уже безумных цифр, Америка теперь будет грозить врагам даже из космоса", - отметил Косачев.

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