Косачев: задержание Ираном британского танкера может стать поводом для применения силы

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Задержание иранскими военными британского нефтяного танкера Stena Impero в Ормузском проливе может стать поводом для применения силы, Россия могла бы предложить свои услуги по снятию напряженности. Об этом заявил ТАСС в пятницу глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Будем надеяться на благоразумие сторон, но много зависит от того, каковы планы каждой из них. То, что эпизод может быть использован как повод для применения силы, увы, факт. Но выиграет ли от этого тот, кто ее применит, - как раз не факт. Поэтому пока будем надеяться на сдержанность и дипломатию", - сказал Косачев.

"Думаю, Россия также могла бы предложить свои добрые услуги по снятию напряженности", - добавил он.

Сенатор назвал информацию о задержании британского танкера "очередным эпизодом в эскалации напряженности в этом районе и в отношениях Ирана с Западом". И напомнил, что это уже не первый случай, так как 4 июля военнослужащие Великобритании задержали у берегов Гибралтара танкер Grace 1, принадлежащий Ирану, "ссылаясь, как и сейчас Иран, на нарушения международных правил".

"Понятно, что Британия никогда не признает право других стран поступать с ней так, как она поступает с ними <...>. Но от этого, разумеется, никому не легче. В любом случае нужно разобраться, о каких нарушениях идет речь на этот раз, и что предполагает дальше делать Тегеран", - отметил Косачев.

Глава международного комитета СФ также выразил надежду, что и британцы не будут немедленно реагировать силой, "хотя бы потому, что, как сообщается, задержание произошло вполне корректно и никто не пострадал".

Противостояние Ирана и Великобритании

Агентство IRNA в пятницу информировало, что Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) задержал британский нефтяной танкер Stena Impero в Ормузском проливе "в связи с нарушением международных правил". По данным КСИР, танкер сопровожден до берега, где будут проведены необходимые проверки.

Как сообщили в шведской грузотранспортной компании Stena Bulk, которой принадлежит судно, его экипаж, состоящий из 23 моряков, не выходит на связь.

По информации телеканала "Скай ньюс", МИД и Министерство обороны Соединенного Королевства проверяют информацию о задержании судна. В свою очередь агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что чрезвычайный комитет правительства Великобритании COBRA проведет экстренное заседание, посвященное задержанию нефтяного танкера.

Отношения между Лондоном и Тегераном заметно обострились после того, как власти Гибралтара 4 июля задержали танкер Grace 1 под флагом Панамы по подозрению в том, что тот доставлял иранскую нефть в Сирию в нарушение санкций. В операции приняли участие военнослужащие британской морской пехоты. В ответ на это в иранский МИД был вызван посол Великобритании в Тегеране. Как заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел Испании Жозеп Боррель, задержание было произведено по запросу США, однако главный министр Гибралтара Фабиано Пикардо впоследствии подчеркивал, что данное решение власти Гибралтара приняли самостоятельно.