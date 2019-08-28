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Косачев: внесение сенаторов США в стоп-лист в России было вынужденным ответом на санкции

28 августа 2019, 07:24  •  76 • Политика

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев назвал вынужденной реакцией внесение в российский стоп-лист американских сенаторов Рона Джонсона и Криса Мерфи, которые заявили, что им отказано в получении визы в Россию. Об этом он написал на своей странице в Facebook в среду.

"Российский стоп-лист появился как вынужденная реакция на американские персональные санкции, в том числе против парламентариев. И мы всегда и везде четко обозначали коллегам в Конгрессе российскую позицию: готовы ликвидировать эти списки, как только будут ликвидированы американские", - говорится в сообщении.

Косачев напомнил, что российская сторона предложила американцам разово выводить из-под санкций парламентариев для официальных поездок, но реакции на предложение со стороны США не последовало.

Ранее американские сенаторы Рон Джонсон (республиканец, от штата Висконсин) и Крис Мерфи (демократ, от штата Коннектикут) выступили с утверждением, что им было отказано в получении въездных виз в Россию. Мерфи в заявлении, опубликованном на его сайте, уточнил, что рассчитывал отправиться в РФ "в составе двухпартийной делегации Конгресса".

Как сообщили ТАСС во вторник в МИД РФ, сенатор Джонсон не обращался за визой в Россию, он находится в российском стоп-листе. В российском внешнеполитическом ведомстве заявления сенатора назвали манипуляцией информацией. Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий заявил во вторник журналистам, что в Госдуме не планировали в ближайшей перспективе принимать делегации сенаторов и конгрессменов из США.

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