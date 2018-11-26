Косачев: «Власти Украины могут пойти на все»

Украинское руководство непредсказуемо и теоретически может пойти на все, в том числе и попросить у НАТО защиты от «агрессии» со стороны России. Об этом заявил председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Он отметил, что украинская армия недееспособна, поэтому без военно-технической, экономической и политической поддержки со стороны не обойтись. При этом сенатор выразил надежду на то, что странам-участницам НАТО хватит здравого смысла не поддаваться на такие провокации.

По мнению Косачева, действия Киева примитивны и его замыслы легко разглядеть стороннему наблюдателю. Инцидент в Керченском проливе должен сработать либо на пользу Порошенко и его избирательной кампании, либо на перенос президентских выборов.

Сенатор напомнил, что Россия не чинит украинским кораблям препятствий для прохода через пролив. Как и ранее, им было достаточно получить соответствующее разрешение. Однако инцидент свидетельствует о том, что Киеву необходима была именно провокация, а не реализация права по существу, пояснил Косачев «Парламентской газете».

Он полагает, что в ближайшее время конфликт будет исчерпан, а украинские корабли – как можно быстрее выдворены из России.