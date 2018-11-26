Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Тайны русских сказок. Открытая лекция в Москве
«Вся ответственность - на Украине»: Москва заявила ноту протеста Киеву из-за про...
ЛАВРОВ: Призываем западных спонсоров Киева УГОМОНИТЬ своих подопечных
Симоньян: ГЛУПО верить, что Запад вмешивается в наши дела ради демократии!
Главная / Политика

Косачев: «Власти Украины могут пойти на все»

26 ноября 2018, 22:54  •  89 • Политика
Украинское руководство непредсказуемо и теоретически может пойти на все, в том числе и попросить у НАТО защиты от «агрессии» со стороны России. Об этом заявил председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
Он отметил, что украинская армия недееспособна, поэтому без военно-технической, экономической и политической поддержки со стороны не обойтись. При этом сенатор выразил надежду на то, что странам-участницам НАТО хватит здравого смысла не поддаваться на такие провокации.
По мнению Косачева, действия Киева примитивны и его замыслы легко разглядеть стороннему наблюдателю. Инцидент в Керченском проливе должен сработать либо на пользу Порошенко и его избирательной кампании, либо на перенос президентских выборов.
Сенатор напомнил, что Россия не чинит украинским кораблям препятствий для прохода через пролив. Как и ранее, им было достаточно получить соответствующее разрешение. Однако инцидент свидетельствует о том, что Киеву необходима была именно провокация, а не реализация права по существу, пояснил Косачев «Парламентской газете».
Он полагает, что в ближайшее время конфликт будет исчерпан, а украинские корабли – как можно быстрее выдворены из России.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

89
Источник
Похожие новости
26 ноября 2018, 03:24
Началось: В Киеве собирается СНБО, чтобы обсудить военное положение
26 ноября 2018, 22:54
Россия призвала ООН и ОЗХО отреагировать на химатаку в Алеппо
26 ноября 2018, 22:54
Топ-8 цитат Порошенко: «Агрессия России», Керченский пролив и военное положение

26 ноября 2018, 22:54
Глава МИД Украины Климкин назвал экипажи задержанных кораблей «военнопленными»
26 ноября 2018, 22:54
Косачев: «Власти Украины могут пойти на все»
26 ноября 2018, 06:39
Тереза Мэй не отреагировала на просьбу украинского депутата не пускать в страну Охлобыстина
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
26 ноября 2018, 08:28
Азовское понимание
26 ноября 2018, 06:39
«Поражение, равное Цусиме»: Украина потеряла треть дееспособного состава ВМС в Азовском море
22 ноября 2018, 01:54
Обострений не надо: Москва ответила Киеву и ЕС
25 ноября 2018, 06:28
Дoбpo пoжaловать в Париж
26 ноября 2018, 04:54
Зачем Порошенко подставил своих моряков на прорыв под Керчью
20 ноября 2018, 10:39
На Украине рассказали о последствиях запуска «Турецкого потока»
23 ноября 2018, 18:40
"Шесть тысяч ракет в сторону России!" Кедми приложил ФАКТАМИ! Вечер с Соловьевым от 22.11.18
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.