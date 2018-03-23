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Косачев: В деле Скрипаля Запад показал непредсказуемость вопреки здравому смыслу
23 марта 2018, 20:09 • 79 • Политика
По словам сенатора, отзыв посла ЕС из России подтверждает "тревожащие тенденции" в западной политике.
Решение отозвать посла Евросоюза Маркуса Эдерера из России в знак солидарности с Лондоном в инциденте с отравлениим экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии - лишь символический жест, который однако подтверждает тревожные тенденции в политике. Об этом в пятницу написал в своем Facebook глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
По его словам, отзыв посла ЕС в Москве для консультаций является символическим жестом поддержки Лондона в его жестком обвинении России по Солсбери. Однако этот факт подтверждает тревожные тенденции в политике Запада, написал Косачев.
Одна из причин этого, по его мнению, в том, что для Запада "пресловутая солидарность ЕС" стала уже выше не только отношений с Россией или стабильности в Европе, но даже фактов и здравого смысла.
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