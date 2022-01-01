Косачев увидел повод для оптимизма в разговоре президентов РФ и США

Надежда на то, что 2021 год уйдет в историю как кульминация всего плохого, что могло произойти, остается. Об этом сообщил в пятницу, 31 декабря, вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев.

Таким образом он прокомментировал телефонные переговоры президентов России Владимира Путина и США Джо Байдена, которые прошли в ночь на 31 декабря. Эта беседа стала логическим продолжением проведенных в режиме видеоконференции Россия–США переговоров в начале декабря.

«В общем и целом — если пользоваться новогодней терминологией — пока бокал с шампанским скорее наполовину полон, чем наполовину пуст. И это сохраняет надежду, что уходящий 2021 год уйдет в историю как кульминация всего плохого, что могло произойти — во всяком случае в сфере безопасности», — написал Косачев на своей странице в Facebook.

Он также отметил недостаточное количество деталей ночного разговора президентов России и США. Однако, по словам Косачева, их достаточно, чтобы добавить в текущую ситуацию толику оптимизма.

В частности, как подчеркнул сенатор, могла произойти ситуация, при которой разговора бы просто не было. Этому, согласно мнению вице-спикера, могла послужить отсылка к тому, что сначала должны встретиться эксперты.

«Наконец, в ходе ночного разговора Байден теоретически мог бы уже сейчас обозначить те разделы российских предложений, которые даже обсуждать Вашингтон, в принципе, отказывается. Этого нет, повестка дня остается всеобъемлющей», — написал Косачев.

Ранее в этот день политолог Дмитрий Абзалов заявил, что самым главным является сам факт переговоров президента России и американского лидера перед Новым годом. Он также отметил, что Байден позвонил еще своим европейским партнерам. По словам политолога, это говорит о том, что страны прилагают серьезные усилия для того, чтобы переговорный процесс 10 января состоялся.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Глава МИД РФ Сергей Лавров позже пояснил, что на основе предложений России о гарантиях безопасности в будущем могут быть достигнуты договоренности по контролю над вооружениями.

Российско-американские переговоры по стратегической стабильности и вопросам безопасности пройдут 10 января. После этого 12 января вопрос европейской безопасности и ситуации на Украине будет обсуждаться на встрече Совета Россия–НАТО и 13 января с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).