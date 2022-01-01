Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Кедми назвал три страны, которым следует "смириться" перед Россией: Ин...
Шах и мат "Газпрому": Украина зимой прекратит транзит российского газа
Атака с моря, земли и воздуха: Раскрыта карта наступления НАТО на Россию
Оставленный "ради Украины" в Средиземноморье авианосец объяснили русск...
Главная / Политика

Косачев увидел повод для оптимизма в разговоре президентов РФ и США

01 января 2022, 01:45  •  84 • Политика
Надежда на то, что 2021 год уйдет в историю как кульминация всего плохого, что могло произойти, остается. Об этом сообщил в пятницу, 31 декабря, вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев.
Таким образом он прокомментировал телефонные переговоры президентов России Владимира Путина и США Джо Байдена, которые прошли в ночь на 31 декабря. Эта беседа стала логическим продолжением проведенных в режиме видеоконференции Россия–США переговоров в начале декабря.
«В общем и целом — если пользоваться новогодней терминологией — пока бокал с шампанским скорее наполовину полон, чем наполовину пуст. И это сохраняет надежду, что уходящий 2021 год уйдет в историю как кульминация всего плохого, что могло произойти — во всяком случае в сфере безопасности», — написал Косачев на своей странице в Facebook.
Он также отметил недостаточное количество деталей ночного разговора президентов России и США. Однако, по словам Косачева, их достаточно, чтобы добавить в текущую ситуацию толику оптимизма.
В частности, как подчеркнул сенатор, могла произойти ситуация, при которой разговора бы просто не было. Этому, согласно мнению вице-спикера, могла послужить отсылка к тому, что сначала должны встретиться эксперты.
«Наконец, в ходе ночного разговора Байден теоретически мог бы уже сейчас обозначить те разделы российских предложений, которые даже обсуждать Вашингтон, в принципе, отказывается. Этого нет, повестка дня остается всеобъемлющей», — написал Косачев.
Ранее в этот день политолог Дмитрий Абзалов заявил, что самым главным является сам факт переговоров президента России и американского лидера перед Новым годом. Он также отметил, что Байден позвонил еще своим европейским партнерам. По словам политолога, это говорит о том, что страны прилагают серьезные усилия для того, чтобы переговорный процесс 10 января состоялся.
17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Глава МИД РФ Сергей Лавров позже пояснил, что на основе предложений России о гарантиях безопасности в будущем могут быть достигнуты договоренности по контролю над вооружениями.
Российско-американские переговоры по стратегической стабильности и вопросам безопасности пройдут 10 января. После этого 12 января вопрос европейской безопасности и ситуации на Украине будет обсуждаться на встрече Совета Россия–НАТО и 13 января с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
Читайте также

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



84
Источник
Похожие новости
31 декабря 2021, 19:55
На Украине депутат скрыл 41 квартиру. Оправдание достойно "Оскара"
31 декабря 2021, 23:25
Байден расстроил Зеленского после разговора с Путиным
31 декабря 2021, 21:40
Что ждёт Украину? Генерал Могилёв представил ужасное будущее страны
31 декабря 2021, 21:40
Или мир с Россией, или раскол. Atlantico дают Европе последний шанс
31 декабря 2021, 21:40
Столтенберг поговорил с Блинкеном о России: "Мы готовы"
31 декабря 2021, 21:40
Половина АЭС в Германии закрыты. Оставшиеся ликвидируют в 2022 году
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 декабря 2021, 19:15
Что известно о партизанском восстании в Одессе: Видеосвидетельство
25 декабря 2021, 04:05
"Это только начало": В Британии заявили об экономическом кризисе из-за России
26 декабря 2021, 09:50
Россия подставляет плечо украинской экономике
25 декабря 2021, 08:10
Цены на газ: производство умрёт, население разорится
29 декабря 2021, 12:30
Боятся собственной тени. Корабль НАТО запаниковал при подходе к границам России
28 декабря 2021, 08:30
"Товарищи, отойдите подальше": Военкор предложил быстрый способ усмирить ВСУ в Донбассе
28 декабря 2021, 12:00
Киеву на заметку: Войска России могут войти в Донбасс, и это законно
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.