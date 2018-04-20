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Косачев: США пытаются выдавить "Аэрофлот" с рынка перевозок в пользу своих компаний

20 апреля 2018, 02:54  •  40 • Политика

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. США, ограничивая выдачу виз сотрудникам "Аэрофлота", пытаются выдавить крупнейшую российскую авиакомпанию с рынка двусторонних перевозок для того, чтобы заполнить маршруты рейсами своих перевозчиков, однако такой вариант не может быть согласован российскими властями. Такое мнение высказал в четверг ТАСС глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

В четверг в МИД РФ заявили, что Россия и США могут остаться без авиационного сообщения из-за трудностей с получением американских виз экипажами "Аэрофлота". Авиакомпания подтвердила наличие проблемы с получением виз США для своих экипажей.

"Судя по всему, американцы пытаются выдавить "Аэрофлот" с рынка двусторонних авиаперевозок и в конечном счете поставить на эти маршруты свои авиакомпании. Уверен, такой вариант не должен быть согласован российскими властями", - сказал Косачев.

Он подчеркнул, что если эти сообщения подтвердятся и наши экипажи столкнутся с реальными проблемами, это будет означать невозможность для "Аэрофлота" сохранить свои рейсы. "Это будет подтверждением существовавшего с самого начала подозрения, что американские санкции на самом деле являются инструментом недобросовестной конкуренции, агрессивной и бессовестной, когда за каждой такой санкцией не заявленные "благородные цели", а беззастенчивое продвижение своих компаний в нарушение общепринятых принципов свободного рынка и свободной конкуренции", - отметил глава международного комитета Совфеда.

В МИД РФ напомнили, что обязанность заблаговременно предоставлять визы для персонала воздушных судов зафиксирована в российско-американском соглашении о воздушном сообщении от 1994 года. Ранее социальные медиа сообщали, что посольство США перестало выдавать и продлевать визы пилотам и стюардессам "Аэрофлота", единственной авиакомпании, которая летает в США из России. Посольство США в Москве эту информацию опровергло.

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