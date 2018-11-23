Косачев: Совфед расследует информацию Anonymous об антироссийской деятельности британских спецслужб

Глава комитета Совфеда России по международным делам Константин Косачев прокомментировал информацию хакеров Anonymous об антироссийской деятельности британских спецслужб. По его словам, расследование по данному вопросу должна взять на себя временная комиссия верхней палаты парламента по госсуверенитету. «Мы крайне своевременно создали эту комиссию, и мы ее обязательно задействуем по максимуму, без всяких сомнений», - пояснил Косачев.

Отметим, что речь идет о так называемом проекте Integrity Initiative, в рамках которого Лондон предположительно вмешивался во внутренние дела России и европейских стран. В числе прочего, среди лиц, получавших финансирование по данной инициативе, указаны инвестор Уильям Браудер и исполнительный директор ФБК Владимир Ашурков.

«Заклятые друзья» России - страны Запада - скорее всего, начали бы готовить санкции «спустя пять минут после появления такого рода сведений», полагает Косачев. Тем не менее для России сейчас принципиально важно сосредоточиться на сборе доказательной базы, а не на выдвижении поспешных обвинений.

Свой комментарий сенатор Касачев предоставил РИА Новости.