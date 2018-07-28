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Косачев сообщил об отзыве законопроекта об аккредитации визовых центров

28 июля 2018, 12:39  •  47 • Политика

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев сообщил об отзыве из Госдумы законопроекта об аккредитации визовых центров, хотя по-прежнему не сомневается в необходимости этой инициативы.

"Сегодня вместе с коллегой Олегом Морозовым отозвали из Государственной думы наш законопроект о необходимости аккредитации визовых центров", - написал сенатор в пятницу на своей странице в социальной сети Facebook.

Однако, указал парламентарий, авторы инициативы "по-прежнему убеждены в правильности самой идеи" и обещают "добиваться ее законодательного оформления [для] защиты интересов российских граждан". "Ситуация, когда в принципе отсутствуют правовое регулирование и контроль за деятельностью частных компаний, неизвестно кому принадлежащих, но имеющих дело с персональными данными граждан и оказывающих массовые услуги населению, недопустима", - пояснил свою позицию Косачев.

О закрытии центров речь не шла

По его мнению, развернувшаяся информационная кампания против законопроекта была подогреваема, "как можно предположить, владельцами и бенефициарами таких [визовых] центров". "Оставляем эту оголтелую кампанию на совести тех, кто ее организовал. Можем только посочувствовать гражданам, которых откровенно дезинформировали и запугали", - отметил сенатор.

Он заверил, что сами авторы инициативы "без всякого сомнения проголосовали бы против закона, закрывающего визовые центры". Однако, подчеркнул сенатор, "такого намерения [у авторов] никогда не было, да и в самом законопроекте, если его читать, а не интерпретировать, [этого намерения] тоже нет и в помине".

"Есть определенные идеи ведомств, как эту работу организовать, они не в законе, а в проектах прилагаемых нормативных актов (такие сейчас требования), которые, конечно же, подлежали обсуждению и корректировке в ходе работы над законопроектом", - указал парламентарий, назвав это "обычной, нормальной практикой".

"Но оставлять возникшую ситуацию на лето, позволяя и далее будоражить общественное мнение тем, кто сейчас зарабатывает миллиарды в мутной воде, мы тоже не вправе", - указал Косачев.

Здравые идеи будут учтены

Глава профильного комитета Совфеда также заявил, что в ходе развернувшейся дискуссии увидел "несколько здравых идей", которые обязательно будут учтены в ходе дальнейшей работы над законопроектом.

"Так что да, отзываем, но нет, не отказываемся от самой идеи и обязательно вернемся к ней в ходе осенней сессии", - заключил он, пригласив до перевнесения законопроекта в новой редакции "разумное и здравомыслящее профессиональное сообщество, всех заинтересованных граждан к продолжению диалога".

Об инициативе

Ранее Косачев и член комитета СФ по международным делам Олег Морозов внесли проект закона об обязательной аккредитации в МИД РФ всех компаний, специализирующихся на предоставлении гражданам посреднических услуг в получении виз. По словам Косачева, введение аккредитации для визовых центров позволит юридически защитить права потребителей, в том числе их персональные данные, а закрывать центры никто не намерен.

Законопроект предполагает, что все визовые центры должны аккредитоваться в МИД РФ, для получения аккредитации визовый центр должен соответствовать ряду критериев, например, иметь не менее 20 филиалов в разных городах РФ, быть сертифицированным на соответствие закону о персональных данных, обладать опытом работы более трех лет, доля иностранного участия в уставном капитале оператора не должна быть более 20%.

Тем не менее в индустрии выразили обеспокоенность тем, что реализация данной инициативы может повлечь закрытие визовых центров, поскольку ни один из операторов не соответствует перечисленным в документе критериям.

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