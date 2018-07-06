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Косачев сообщил, что российско-американские межпарламентские контакты разморожены
06 июля 2018, 07:39 • 53 • Политика
МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев считает, что российско-американский межпарламентский диалог разморожен. Такое мнение парламентарий высказал газете "Известия", комментируя недавний визит представителей Конгресса США в Россию.
"Смысл визита и его последствия в том, что теперь, возможно, межпарламентский диалог обретет структурированный характер в будущем. Мы были в ситуации, когда контактов не было в принципе. Сейчас де-факто они этим визитом разморожены", - сказал Косачев.
При этом он отметил, что не стоит ждать каких-то изменений до ноября, когда будет переизбрана палата представителей и на треть обновится состав Сената.
"Тем не менее, мы через американских сенаторов передали будущему составу комитета Сената по международным делам сообщение о нашей готовности возобновить практику совместных заседаний. Мы послали эти сигналы и после выборов будем ожидать какой-то реакции", - приводит издание слова Косачева.
Делегация Конгресса США прибыла в Россию в последних числах июня. В ходе визита американские парламентарии провели переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, а также встречи в Госдуме и Совете Федерации.
Промежуточные выборы в Конгресс США должны состояться 6 ноября, на них будут переизбираться все 435 членов Палаты представителей и 34 сенатора.
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