Косачев сомневается, что Трамп не имеет отношения к отказу в визах делегации РФ на ГА ООН

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев сомневается, что президент США Дональд Трамп не имеет отношения к истории с отказом выдать визы части делегации РФ на Генассамблее ООН.

По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, госсекретарь США Майкл Помпео во время личной встречи подтвердил, что ни он, ни Трамп не имеют никакого отношения к отказу в выдаче виз некоторым членам делегации РФ.

"Зная механизмы принятия соответствующих решений, а они в принципе одинаковы во всех странах, допущу, что Госдепартамент действительно ни при чем. Но другие-то ведомства президенту подотчетны! И это тоже примерно одинаково во всех странах! Поэтому насчет Трампа, уж извините, верится с трудом", - написал Косачев на своей странице в Facebook.

По словам сенатора, сегодня идет уже шестидесятый день "глубокомысленного рассмотрения" американской стороной визового запроса в отношении тех членов делегации, которые не смогли поехать на Генассамблею ООН, среди них и сам Косачев. По его словам, паспорта части российской делегации по-прежнему находятся в посольстве США, никакого ответа пока нет.

Как ранее заявил Лавров, целому ряду представителей российской делегации на ГА ООН не выдали американскую визу. Среди них - глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, а также 10 сотрудников МИД РФ.