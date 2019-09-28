Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В украинской прокуратуре рассказали о деле сына Байдена
Спор в студии закончился СЕНСАЦИОННЫМ признанием! Вся ПРАВДА о пропаганде!
Виза на переезд: почему Россия и Иран предложили перенести штаб-квартиру ООН
Геннадий Зюганов: Если бы в Политбюро верно оценили обстановку и вместо Горбачев...
Главная / Политика

Косачев сомневается, что Трамп не имеет отношения к отказу в визах делегации РФ на ГА ООН

28 сентября 2019, 17:24  •  104 • Политика

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев сомневается, что президент США Дональд Трамп не имеет отношения к истории с отказом выдать визы части делегации РФ на Генассамблее ООН.

По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, госсекретарь США Майкл Помпео во время личной встречи подтвердил, что ни он, ни Трамп не имеют никакого отношения к отказу в выдаче виз некоторым членам делегации РФ.

"Зная механизмы принятия соответствующих решений, а они в принципе одинаковы во всех странах, допущу, что Госдепартамент действительно ни при чем. Но другие-то ведомства президенту подотчетны! И это тоже примерно одинаково во всех странах! Поэтому насчет Трампа, уж извините, верится с трудом", - написал Косачев на своей странице в Facebook.

По словам сенатора, сегодня идет уже шестидесятый день "глубокомысленного рассмотрения" американской стороной визового запроса в отношении тех членов делегации, которые не смогли поехать на Генассамблею ООН, среди них и сам Косачев. По его словам, паспорта части российской делегации по-прежнему находятся в посольстве США, никакого ответа пока нет.

Как ранее заявил Лавров, целому ряду представителей российской делегации на ГА ООН не выдали американскую визу. Среди них - глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, а также 10 сотрудников МИД РФ.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



104
Источник
Похожие новости
27 сентября 2019, 20:39
Пушков ответил на высказывание Кулебы о «клубе неудачников»
27 сентября 2019, 01:09
Москва предложит проводить заседания Первого комитета ГА ООН не в США
28 сентября 2019, 17:24
Косачев сомневается, что Трамп не имеет отношения к отказу в визах делегации РФ на ГА ООН
28 сентября 2019, 14:09
Захарова опубликовала фото очереди к Лаврову после его выступления в ООН
27 сентября 2019, 20:39
В Кремле оценили возможность восстановления полетов в Грузию
27 сентября 2019, 01:09
Москва назвала неприемлемым расширение США санкций против России
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 сентября 2019, 11:54
Кравчук назвал разговор Трампа и Зеленского пособием для обучения
27 сентября 2019, 13:54
На Украине заявили об опасности восстановления авиасообщения с Россией
27 сентября 2019, 17:09
«Не только Россия страдает от американского высокомерия»: в Москве призвали к переносу мероприятий ГА ООН из США
23 сентября 2019, 17:24
Почему на учениях в Оренбургской области разбились сразу две боевые машины десанта
25 сентября 2019, 16:24
Зеленский опубликовал совместную фотографию с Трампом
23 сентября 2019, 15:54
"Ответы получены": Политолог объяснил, почему Шойгу дал "прощальное интервью" именно сейчас
22 сентября 2019, 17:09
"Мова понад усе": Русскоговорящий сын Порошенко поставил семье ультиматум
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.