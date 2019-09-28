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Косачев считает, что Волкер провалил миссию спецпредставителя США по Украине

28 сентября 2019, 10:54  •  73 • Политика

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер провалил свою миссию, так как действовал в интересах Соединенных Штатов, а не Киева. Такое мнение выразил в субботу глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Наверное, Курт Волкер не был в своей миссии особо циничен, скорее, он искренне верил в то, что отстаивал. Но результат, как известно, ноль. Думаю, по той простой причине, что предметом его веры всегда оставались США, а не Украина. Упрекать не приходится, но миссия от того становится не менее провальной", - написал Косачев на своей странице в Facebook.

Он убежден, что именно в интересах США, а не Украины было "все это время тупо настаивать на исключительной ответственности Москвы за происходящее на украинском юго-востоке, не видя за своими убеждениями, как за деревьями леса, реальных людей, которые жили, живут и будут жить на Донбассе, под каким бы флагом это ни пришлось делать".

Глава международного комитета считает, что в этом смысле Волкер оказал "медвежью услугу" Киеву, лишь отложив и затянув своими действиями реализацию минских договоренностей всеми заинтересованными сторонами". "Курт Волкер - истинный американец. И это сделало его миссию невозможной", - добавил Косачев.

В пятницу телекомпания CNN со ссылкой на три источника сообщила, что спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подал в отставку после публикации текста жалобы неназванного сотрудника американских спецслужб, касающейся беседы президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.

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